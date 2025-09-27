मैच (17)
ख़बरें

मोर्केल ने हार्दिक और अभिषेक की फ़िटनेस चिंताओं को किया ख़ारिज

श्रीलंका के ख़िलाफ़ दूसरी पारी में दोनों खिलाड़ी लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे

ESPNcricinfo staff
27-Sep-2025 • 2 hrs ago
भारत के बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्केल ने हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की फ़िटनेस को लेकर उठ रहे सवालों को पूरी तरह से नकार दिया है। रविवार को दुबई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एशिया कप फ़ाइनल से पहले हार्दिक और अभिषेक की फ़िटनेस को लेकर सवाल उठे थे लेकिन गेंदबाज़ी कोच के बयान के बाद सब कुछ साफ़ हो गया।
हार्दिक ने शुक्रवार को श्रीलंका की पारी का पहला ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके हैमस्ट्रिंग में समस्या हो रही थी। उसी ओवर में उन्होंने कुसल मेंडिस को आउट किया था। इसके बाद वे पूरी पारी में मैदान पर वापस नहीं आए।
मोर्केल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "हार्दिक को क्रैम्प्स आ रहे थे। आज रात और कल सुबह उनकी जांच होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।" भारत के बॉलिंग कोच ने वही कहा जो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच प्रेज़ेंटेशन के दौरान कहा था।
इस बीच अभिषेक भी श्रीलंका की पारी के दौरान पहले 10 ओवर के बाद मैदान से बाहर रहे। नौवें ओवर में फ़ील्डिंग करते हुए, उन्होंने अपने दाहिने पैर की जांघ को पकड़कर असहजता जताई और 10वें ओवर में मैदान छोड़कर बाहर चले गए। उसी समय पतुम निसंका के एक सिक्सर को डेड बॉल करार दिया गया था, क्योंकि अभिषेक गेंदबाज़ वरुण चक्रवर्ती के रन-अप शुरू करने से पहले मैदान से बाहर नहीं गए थे।
हार्दिक की तरह अभिषेक का भी बाक़ी पारी में बर्फ़ और पिकल जूस से क्रैम्प का इलाज किया गया। रिंकू सिंह, शिवम दुबे और जितेश शर्मा अलग-अलग मौकों पर सब्स्टिट्यूट फ़ील्डर के रूप में मैदान पर आए। एक समय तिलक वर्मा भी थोड़ी देर के लिए बाहर गए, लेकिन हाइड्रेशन ब्रेक लेने के बाद वह मैदान पर लौट आए।
भारत और श्रीलंका का मैच सुपर ओवर तक गया था। इसके कारण मैच तय समय से ज़्यादा देर तक चला। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के पास रविवार को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले फ़ाइनल से पहले रिकवरी के लिए काफ़ी कम समय है। मोर्केल ने खिलाड़ियों के आराम पर ज़ोर दिया और कहा कि शनिवार को कोई ट्रेनिंग नहीं होगी।
उन्होंने कहा, "खिलाड़ियों के लिए आराम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वे आईस बाथ ले रहे हैं। मैच ख़त्म होते ही रिकवरी शुरू हो गई है। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीकानींद और पैरों को आराम देना है। उम्मीद है कि वे अच्छी नींद ले सकेंगे।
"खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग पूल सेशन रखे जाएंगे। फिर मसाज होंगे ताकि वे रविवार के बड़े मुक़ाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें।"

'अर्शदीप और हर्षित एक्स-फ़ैक्टर हैं'

मोर्केल ने अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों की चुनौतियों पर भी बात की। श्रीलंका के ख़िलाफ़ शुक्रवार को दोनों ने आठ ओवर में 100 रन देकर कुल दो विकेट लिए, लेकिन सुपर ओवर में अर्शदीप ने शानदार गेंदबाज़ी कर भारत को जीत दिलाई।
उन्होंने कहा, "वे ट्रेनिंग में जिस तरह की मेहनत करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मैदान पर उसका परिणाम देखने को मिले। कभी-कभी मैच प्रैक्टिस की कमी असर डाल सकती है। आप नेट्स में कितने भी ओवर डाल लें, लेकिन मैच अनुभव का कोई जवाब नहीं है।
"हमारी मेहनत की गुणवत्ता ऐसी है कि हम उम्मीद करते हैं खिलाड़ी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करें। अभी शायद उनके लिए चीज़ें अनुकूल नहीं जा रहीं, लेकिन टीम जीत रही है। वे सभी एक्स-फ़ैक्टर खिलाड़ी हैं और असली मैच विनर हैं।"
