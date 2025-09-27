मोर्केल ने हार्दिक और अभिषेक की फ़िटनेस चिंताओं को किया ख़ारिज

हार्दिक ने शुक्रवार को श्रीलंका की पारी का पहला ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके हैमस्ट्रिंग में समस्या हो रही थी। उसी ओवर में उन्होंने कुसल मेंडिस को आउट किया था। इसके बाद वे पूरी पारी में मैदान पर वापस नहीं आए।

इस बीच अभिषेक भी श्रीलंका की पारी के दौरान पहले 10 ओवर के बाद मैदान से बाहर रहे। नौवें ओवर में फ़ील्डिंग करते हुए, उन्होंने अपने दाहिने पैर की जांघ को पकड़कर असहजता जताई और 10वें ओवर में मैदान छोड़कर बाहर चले गए। उसी समय पतुम निसंका के एक सिक्सर को डेड बॉल करार दिया गया था, क्योंकि अभिषेक गेंदबाज़ वरुण चक्रवर्ती के रन-अप शुरू करने से पहले मैदान से बाहर नहीं गए थे।

हार्दिक की तरह अभिषेक का भी बाक़ी पारी में बर्फ़ और पिकल जूस से क्रैम्प का इलाज किया गया। रिंकू सिंह, शिवम दुबे और जितेश शर्मा अलग-अलग मौकों पर सब्स्टिट्यूट फ़ील्डर के रूप में मैदान पर आए। एक समय तिलक वर्मा भी थोड़ी देर के लिए बाहर गए, लेकिन हाइड्रेशन ब्रेक लेने के बाद वह मैदान पर लौट आए।

भारत और श्रीलंका का मैच सुपर ओवर तक गया था। इसके कारण मैच तय समय से ज़्यादा देर तक चला। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों के पास रविवार को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले फ़ाइनल से पहले रिकवरी के लिए काफ़ी कम समय है। मोर्केल ने खिलाड़ियों के आराम पर ज़ोर दिया और कहा कि शनिवार को कोई ट्रेनिंग नहीं होगी।

उन्होंने कहा, "खिलाड़ियों के लिए आराम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वे आईस बाथ ले रहे हैं। मैच ख़त्म होते ही रिकवरी शुरू हो गई है। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीकानींद और पैरों को आराम देना है। उम्मीद है कि वे अच्छी नींद ले सकेंगे।

"खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग पूल सेशन रखे जाएंगे। फिर मसाज होंगे ताकि वे रविवार के बड़े मुक़ाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें।"

'अर्शदीप और हर्षित एक्स-फ़ैक्टर हैं'

उन्होंने कहा, "वे ट्रेनिंग में जिस तरह की मेहनत करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मैदान पर उसका परिणाम देखने को मिले। कभी-कभी मैच प्रैक्टिस की कमी असर डाल सकती है। आप नेट्स में कितने भी ओवर डाल लें, लेकिन मैच अनुभव का कोई जवाब नहीं है।