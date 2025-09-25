सूर्यकुमार को राजनीतिक टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी गई

ESPNcricinfo के अनुसार सूर्यकुमार द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" शब्द का प्रयोग किया गया था, जो शब्द भारत सरकार द्वारा अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प के दौरान गढ़ा गया था। यह शब्‍द PCB की आपत्ति के बिंदुओं में से एक था।

सूर्यकुमार ने 14 सितंबर के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, और जीत को आतंकी हमलों के पीड़ितों के साथ-साथ भारत के सशस्त्र बलों को समर्पित किया था।

उस मैच ने एक और विवाद खड़ा कर दिया था, जब पाकिस्तान ने मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट के ख़‍िलाफ़ "औपचारिक विरोध" दर्ज कराया था क्योंकि उन्होंने "कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था"। उस समय, PCB ने पाइक्रॉफ़्ट को अपने मैचों के लिए रोस्टर से हटाने की मांग की थी, जिसे ICC ने अस्वीकार कर दिया था।

यह घटना तब और बड़ी हो गई जब पाकिस्तान की टीम UAE के ख़ि‍लाफ़ मैच के लिए समय पर नहीं पहुंची। आखिरकार, जब पाइक्रॉफ़्ट ने हाथ मिलाने की घटना को लेकर हुई "ग़लतफहमी" के लिए माफ़ी मांगी, तब जाकर वे नरम पड़े।

इस बीच, सुपर 4 मुक़ाबले के दौरान साहिबज़ादा फ़रहान और हारिस रउफ़ द्वारा किए गए हाव-भाव को लेकर ICC से भारत की शिकायत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, क्योंकि गुरुवार शाम को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया था।

ये इशारे मैदान पर एक तनावपूर्ण मैच के दौरान किए गए थे, जहां दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच कई बार शब्दों का आदान-प्रदान हुआ था।