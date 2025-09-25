मैच (18)
ख़बरें

सूर्यकुमार को राजनीतिक टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी गई

फ़रहान और रउफ़ के हाव-भाव पर भारत की शिकायत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी

Shashank Kishore
शशांक किशोर
25-Sep-2025 • 2 hrs ago
Suryakumar Yadav looks on ahead of the Super Fours fixture against Bangladesh, India vs Bangladesh, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 24, 2025

Suryakumar Yadav ने कोई भी राजनीतिक टिप्‍पणी से इनकार किया  •  AFP/Getty Images

दुबई में गुरुवार को मैच रेफ़री रिची रिचर्डसन द्वारा की गई ICC की सुनवाई के बाद, भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव को ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा गया है जिसे राजनीतिक माना जा सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सूर्यकुमार पर कोई और प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं।
आधिकारिक सुनवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सूर्यकुमार ने 14 सितंबर को एशिया कप के ग्रुप चरण में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद राजनीतिक टिप्पणी की थी, जिसका PCB के शीर्ष अधिकारियों ने पिछले सप्ताह लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन में जिक्र किया था।
ESPNcricinfo के अनुसार सूर्यकुमार द्वारा "ऑपरेशन सिंदूर" शब्द का प्रयोग किया गया था, जो शब्द भारत सरकार द्वारा अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प के दौरान गढ़ा गया था। यह शब्‍द PCB की आपत्ति के बिंदुओं में से एक था।
सूर्यकुमार ने 14 सितंबर के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, और जीत को आतंकी हमलों के पीड़ितों के साथ-साथ भारत के सशस्त्र बलों को समर्पित किया था।
उस मैच ने एक और विवाद खड़ा कर दिया था, जब पाकिस्तान ने मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट के ख़‍िलाफ़ "औपचारिक विरोध" दर्ज कराया था क्योंकि उन्होंने "कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था"। उस समय, PCB ने पाइक्रॉफ़्ट को अपने मैचों के लिए रोस्टर से हटाने की मांग की थी, जिसे ICC ने अस्वीकार कर दिया था।
यह घटना तब और बड़ी हो गई जब पाकिस्तान की टीम UAE के ख़ि‍लाफ़ मैच के लिए समय पर नहीं पहुंची। आखिरकार, जब पाइक्रॉफ़्ट ने हाथ मिलाने की घटना को लेकर हुई "ग़लतफहमी" के लिए माफ़ी मांगी, तब जाकर वे नरम पड़े।
इस बीच, सुपर 4 मुक़ाबले के दौरान साहिबज़ादा फ़रहान और हारिस रउफ़ द्वारा किए गए हाव-भाव को लेकर ICC से भारत की शिकायत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी, क्योंकि गुरुवार शाम को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया था।
ये इशारे मैदान पर एक तनावपूर्ण मैच के दौरान किए गए थे, जहां दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच कई बार शब्दों का आदान-प्रदान हुआ था।
मंगलवार को श्रीलंका के ख़‍िलाफ़ पाकिस्तान के मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फ़रहान से भारत के ख़‍िलाफ़ अर्धशतक पूरा करने के बाद उनके मशीन-गन सेलिब्रेशन के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था, "उस समय वह सेलिब्रेशन बस एक पल था। मैं पचास रन बनाने के बाद ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता। लेकिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।"
शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्‍ठ संवाददाता हैं।

