BBL में सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे आर अश्विन

अश्विन के IPL से संन्यास लेने के बाद उनका विदेशी लीग में खेलना संभव हो सका है। वह पहले ही अगले हफ़्ते होने जा रही ILT20 की नीलामी में शामिल हो चुके हैं। उनका ILT20 से जुड़ाव 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा, जिसका मतलब यह है कि वह BBL के शुरुआती तीन हफ़्तों में उपलब्ध नहीं रहेंगे। BBL के लीग मैच 14 दिसंबर से शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेंगे, जबकि फ़ाइनल राउंड 20 से 25 जनवरी के बीच होंगे।

अश्विन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए थंडर के साथ-साथ सिडनी सिक्सर्स और ऐडिलेड स्ट्राइकर्स भी इच्छुक थे। लेकिन आख़िर में थंडर उन्हें अपने दल में शामिल करने में सफल रहा। थंडर टीम की कप्तानी डेविड वॉर्नर कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल टीम को फ़ाइनल तक पहुंचाया था, जहां वह हरिकेंस से हार गए थे।

थंडर के सीज़न के आख़िरी चार मैच 6, 10, 12 और 16 जनवरी को होंगे। अश्विन शायद इनमें से केवल तीन मैचों में उपलब्ध होंगे। हालांकि यह बदल भी सकता है, अगर उनकी UAE वाली ILT20 टीम जल्दी बाहर हो जाती है।