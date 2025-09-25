BBL में सिडनी थंडर के लिए खेलेंगे आर अश्विन
वह BBL में खेलने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे
आर अश्विन ने अगले दो BBL सीज़न के लिए सिडनी थंडर से क़रार किया है। वह BBL में खेलने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनेंगे।
WBBL में भारत की कई महिला खिलाड़ी हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन BCCI के नियमों ने भारत के पुरुष खिलाड़ियों को ग्लोबल लीग्स में भाग लेने से रोका हुआ था। पूर्व भारत अंडर-19 कप्तान उन्मुक्त चंद और पूर्व भारतीय घरेलू खिलाड़ी निखिल चौधरी हाल के वर्षों में BBL में खेले हैं, लेकिन चंद अब USA नागरिक हैं, जबकि चौधरी अब ऑस्ट्रेलिया में घरेलू क्रिकेट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और इस महीने तैस्मानिया के लिए अपना List A डेब्यू किया है।
अश्विन के IPL से संन्यास लेने के बाद उनका विदेशी लीग में खेलना संभव हो सका है। वह पहले ही अगले हफ़्ते होने जा रही ILT20 की नीलामी में शामिल हो चुके हैं। उनका ILT20 से जुड़ाव 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगा, जिसका मतलब यह है कि वह BBL के शुरुआती तीन हफ़्तों में उपलब्ध नहीं रहेंगे। BBL के लीग मैच 14 दिसंबर से शुरू होकर 18 जनवरी तक चलेंगे, जबकि फ़ाइनल राउंड 20 से 25 जनवरी के बीच होंगे।
अश्विन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए थंडर के साथ-साथ सिडनी सिक्सर्स और ऐडिलेड स्ट्राइकर्स भी इच्छुक थे। लेकिन आख़िर में थंडर उन्हें अपने दल में शामिल करने में सफल रहा। थंडर टीम की कप्तानी डेविड वॉर्नर कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल टीम को फ़ाइनल तक पहुंचाया था, जहां वह हरिकेंस से हार गए थे।
थंडर के सीज़न के आख़िरी चार मैच 6, 10, 12 और 16 जनवरी को होंगे। अश्विन शायद इनमें से केवल तीन मैचों में उपलब्ध होंगे। हालांकि यह बदल भी सकता है, अगर उनकी UAE वाली ILT20 टीम जल्दी बाहर हो जाती है।
अश्विन ने इस करार पर बोलते हुए कहा, "थंडर इस बात पर स्पष्ट थे कि वे मुझे कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और मुझ पर भरोसा किया। मेरी लीडरशिप के साथ बेहतरीन बातचीत रही और हम, मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह एकमत हैं। जिस तरह से डेविड वॉर्नर खेलते हैं, मुझे पसंद है। यह हमेशा बेहतर होता है कि जब आपका कप्तान भी आपका ही नजरिया रखता है।"
ऐलेक्स मैल्कम ESPNcricinfo में एसोसिएट एडिटर हैं