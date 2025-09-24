नमस्‍कार, आदाब और सत श्रीअकाल। स्‍वागत है आप सभी का एक बार फ‍िर ईएसपीएनक्रिकइंफो के हिंदी लाइव ब्‍लॉग पर। मैं हूं निखिल शर्मा और आज दुबई में एशिया कप सुपर चार में भारत के सामने होगी बांग्‍लादेश की टीम। दोनों टीमों के दो-दो अंक हैं, भारत ने जहां पाकिस्‍तान को हराया, तो वहीं बांग्‍लादेश ने श्रीलंका को अपने पिछले मुकाबले में हराया। दोनों टीमों की नजरें आज का मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने पर बनी होंगी। जबकि श्रीलंका दूसरी ओर चाहेगा कि बांग्‍लादेश आज का यह मुकाबला जीत जाए।