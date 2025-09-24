मैच (18)
16वां मैच (N), दुबई, September 24, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
लाइव
नमस्कार, आदाब और सत श्रीअकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ईएसपीएनक्रिकइंफो के हिंदी लाइव ब्लॉग पर। मैं हूं निखिल शर्मा और आज दुबई में एशिया कप सुपर चार में भारत के सामने होगी बांग्लादेश की टीम। दोनों टीमों के दो-दो अंक हैं, भारत ने जहां पाकिस्तान को हराया, तो वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका को अपने पिछले मुकाबले में हराया। दोनों टीमों की नजरें आज का मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने पर बनी होंगी। जबकि श्रीलंका दूसरी ओर चाहेगा कि बांग्लादेश आज का यह मुकाबला जीत जाए।
पुरूष T20 एशिया कप
Super Fours
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|भारत
|1
|1
|0
|2
|0.689
|पाकिस्तान
|2
|1
|1
|2
|0.226
|बांग्लादेश
|1
|1
|0
|2
|0.121
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|-0.590
Group B
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|3
|3
|0
|6
|1.278
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.270
|अफ़ग़ानिस्तान
|3
|1
|2
|2
|1.241
|हॉन्ग कॉन्ग
|3
|0
|3
|0
|-2.151