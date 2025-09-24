मैच (18)
IND-A vs AUS-A (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
One-Day Cup (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
एशिया कप (2)
ICC Women's WC (Warm-up) (4)
16वां मैच (N), दुबई, September 24, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला
बांग्लादेश Flagबांग्लादेश
भारत Flagभारत
आज, 2:30 PM
42m
मैच का सार
बेट
लाइव ब्लॉग
कॉमेंट्री
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू
वीडियो
लाइव
Updated 19 mins ago • Published Today

भारत और बांग्‍लादेश की नज़रें फ़ाइनल में पहुंचने पर

By निखिल शर्मा

कौन जीतेगा आज का मैच

नमस्‍कार, आदाब और सत श्रीअकाल। स्‍वागत है आप सभी का एक बार फ‍िर ईएसपीएनक्रिकइंफो के हिंदी लाइव ब्‍लॉग पर। मैं हूं निखिल शर्मा और आज दुबई में एशिया कप सुपर चार में भारत के सामने होगी बांग्‍लादेश की टीम। दोनों टीमों के दो-दो अंक हैं, भारत ने जहां पाकिस्‍तान को हराया, तो वहीं बांग्‍लादेश ने श्रीलंका को अपने पिछले मुकाबले में हराया। दोनों टीमों की नजरें आज का मुकाबला जीतकर फाइनल में पहुंचने पर बनी होंगी। जबकि श्रीलंका दूसरी ओर चाहेगा कि बांग्‍लादेश आज का यह मुकाबला जीत जाए।
1
Language
Hindi
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

भारत और बांग्‍लादेश की नज़रें फ़ाइनल में पहुंचने पर

दोनों में से जो भी टीम जीती वह आज फ़ाइनल पहुंच जाएगी

भारत और बांग्‍लादेश की नज़रें फ़ाइनल में पहुंचने पर

टेन डेशकाटे: पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाज़ी कर बुमराह सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं

भारतीय सहायक कोच ने कहा कि सैमसन अभी भी नंबर पांच की भूमिका में ढलने की कोशिश कर रहे हैं

टेन डेशकाटे: पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाज़ी कर बुमराह सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में कैसा हो सकता है भारतीय टीम का संयोजन?

दुबई की तेज़ गर्मी में पिच किसको करेगी मदद?

बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में कैसा हो सकता है भारतीय टीम का संयोजन?

भारतीय बल्लेबाज़ों के सामने मुस्तफ़िज़ुर की धीमी गेंदों की चुनौती

क्या संजू सैमसन मध्य क्रम में सफल हो पाएंगे?

भारतीय बल्लेबाज़ों के सामने मुस्तफ़िज़ुर की धीमी गेंदों की चुनौती
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question

पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत11020.689
पाकिस्तान21120.226
बांग्लादेश11020.121
श्रीलंका2020-0.590
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका