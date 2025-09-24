टेन डेशकाटे: पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाज़ी कर बुमराह सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं

बुमराह ने अब तक हर मैच में पावरप्ले में तीन ओवर और आख़िरी में चौथा ओवर फेंका है। UAE के ख़िलाफ़ टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले तक उन्होंने किसी T20I के शुरुआती छह ओवरों में से तीन ओवर 2019 में ही फेंके थे।

UAE के ख़िलाफ़ एक और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ग्रुप मैच में दो विकेट लेने के बाद बुमराह सुपर 4 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई विकेट नहीं ले पाए और 45 रन दिए।

टेन डेशकाटे ने कहा, "पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पिछली रात उनकी गेंदबाज़ी उतनी बेहतर नहीं रही। लेकिन हम समझते हैं कि वह बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। शुरुआती तीन ओवर वह सिर्फ़ दो बाहर के फ़ील्डरों के साथ कर रहे हैं और फिर आख़िरी ओवर तब कर रहे हैं, जब बल्लेबाज़ पूरी तरह हमला कर रहे होते हैं।

"कुछ दिन ऐसे होंगे जब उन्हें विकेट नहीं मिलेंगे और रन भी पड़ेंगे। लेकिन हमारी टीम की सेटिंग के हिसाब से, दो तेज़ गेंदबाज़ और स्पिन पर भरोसा करने की रणनीति के साथ हमें लगता है कि इस समय यह सबसे सही काम है।"

बुमराह ने अब तक एशिया कप में 11 ओवर डाले हैं। उन्हें ओमान के ख़िलाफ़ आख़िरी ग्रुप मैच में आराम दिया गया था। अगर भारत फ़ाइनल तक पहुंचता है तो वह और 12 ओवर डाल सकते हैं। टेन डेशकाटे ने इशारा किया कि उन्हें इस टूर्नामेंट में दोबारा आराम मिलने की संभावना कम है।

उन्होंने कहा, "यह बहुत कम संभावना है कि आख़िरी मैच से पहले आप फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करें। उन्हें आराम मिलने की संभावना बहुत कम है। साथ ही ध्यान रखें कि अगले गुरुवार से एक टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। तो यह असल में वर्कलोड मैनेजमेंट के लिहाज़ से अच्छी तैयारी है। अगर हमारे पास आख़िरी मैच में [बुमराह को आराम देने] का विकल्प हुआ, तो हम देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हम हर मैच में अपनी सबसे अच्छी टीम उतारेंगे और वह निश्चित तौर पर उसका हिस्सा हैं।"

संजू सैमसन नंबर 5 पर खेलने की आदत डाल रहे हैं • Associated Press

'सैमसन अब भी नंबर 5 पर खेलने का तरीका समझ रहे हैं'

एशिया कप में एक और खिलाड़ी नई भूमिका निभा रहे हैं और वह हैं संजू सैमसन। पिछले सीरीज़ में सलामी बल्लेबाज़ की भूमिका निभा रहे सैमसन फ़िलहाल मध्य क्रम में बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, जबकि भारत और IPL में उनकी ज़्यादातर अच्छे प्रदर्शन शीर्ष-3 में ही आए हैं।

टेन डेशकाटे ने कहा, "अब तक उनके पास दो मौक़े आए हैं और वह अब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भूमिका में उन्हें कैसे खेलना है। मुझे लगता है पाकिस्तान मैच में पिच थोड़ी ज़्यादा धीमी थी। लेकिन जिस तरह शुभमन [गिल] और अभि [अभिषेक शर्मा] शीर्ष पर खेल रहे हैं और कप्तान नंबर 3 पर हैं और तिलक [वर्मा] ने जिस तरह खेला है, हम सचमुच नंबर 5 की तलाश में हैं। हमें विश्वास है कि संजू इस काम के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं और हमें कोई शक नहीं है कि वह आगे चलकर इस भूमिका को समझ जाएंगे।"

टेन डेशकाटे ने कहा कि एशिया कप के फ़ॉर्मैट में ग़लतियों की गुंजाइश कम होने का मतलब है कि बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने की गुंजाइश भी कम है। जितेश शर्मा और रिंकू सिंह अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं। उन्होंने कहा, "लड़के अभ्यास सत्र में शानदार काम कर रहे हैं और शायद आपको द्विपक्षीय सीरीज़ में ज़्यादा यथार्थवादी रूप से देखना होगा कि वहां खिलाड़ियों को मौक़ा दिया जाए ताकि वे दिखा सकें कि वे क्या कर सकते हैं।

"लेकिन इस टूर्नामेंट के फ़ॉर्मैट में चार मैच और दो जीत भी क्वालिफ़ाई की गारंटी नहीं देती। आप किसी भी वक़्त ढील नहीं दे सकते और यही कारण है कि अलग-अलग पोज़ीशन पर खिलाड़ियों को आज़माने की कोशिश करना मुश्किल रहा है।"

भारत बुधवार को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में फ़ेवरेट के तौर पर उतरेगा। दोनों टीमों ने अपना पहला सुपर 4 मैच जीता है और जो भी दो अंक हासिल करेगा, वह फ़ाइनल का मज़बूत दावेदार होगा।

टेन डेशकाटे ने कहा, "हमारा सामान्य सिद्धांत है, सबका सम्मान करो, किसी से मत डरो। हम अपने प्रोसेस और लक्ष्य पर केंद्रित हैं। हमें सच में लगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम थोड़ा बिखरा हुआ खेले। हम उस प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। हमने अभी टीम मीटिंग की और हमेशा की तरह हमने वही बातें उठाईं, जिनमें हमें लगता है कि हम और बेहतर और ज़्यादा सटीक हो सकते हैं।