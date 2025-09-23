क्या बुमराह को आराम दिया जाएगा? वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से पहले भारत के सामने ज़रूरी सवाल

बुमराह खेलेंगे या उन्हें आराम दिया जाएगा?

बुमराह ने इंग्लैंड दौरे पर पांच में से तीन टेस्ट ही खेले थे, ऐसा फ़ैसला उनके वर्कलोड को मैनेज करने को ध्यान में रखकर लिया गया था। तो क्या बुमराह को वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए दल में शामिल किया जाएगा? या उन्हें सिर्फ़ एक टेस्ट के लिए दल में चुना जाएगा या उन्हें पूरी सीरीज़ से आराम दिया जाएगा?

क्या बुमराह को एक टेस्ट के लिए दल में शामिल किया जाएगा? • Getty Images

पिछले साल न्यूज़ीलैंड से मिली हार ने भारत को इस बात पर विचार करने पर मजबूर कर दिया होगा कि वह किस तरह की पिचों पर अपने घरेलू टेस्ट मैच खेलना चाहता है और हो सकता है कि वे टर्न वाली पिचों के बजाय सपाट पिचों की ओर रुख़ करें, जहां पहली पारी में बड़े स्कोर बन सकें। हालांकि ऐसा कोई भी बदलाव तेज़ गेंदबाज़ों की भूमिका को भी बढ़ाएगा। और अगर बुमराह नहीं होंगे तो भारत को इस मोर्चे पर मुश्किलें आ सकती हैं।

भारत इस स्थिति में बुमराह को ज़रूर शामिल करना चाहेगा, लेकिन उन्हें व्यस्त कार्यक्रम की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। इस सीरीज़ के बाद भारत को अक्तूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का सीमित ओवरों का दौरा करना है, जिसके बाद साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सभी प्रारूपों की घरेलू सीरीज़ खेली जाएगी, और फिर फ़रवरी-मार्च में होने वाले T20 विश्व कप से पहले 2026 की शुरुआत में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीमित ओवरों की सीरीज़ खेली जाएगी।

क्या नितीश कुमार रेड्डी के लिए जगह है?

रेड्डी और जाडेजा भारत को ऑलराउंड गहराई देते हैं • Getty Images

जाडेजा, वाशिंगटन और अक्षर के रूप में, भारत के पास भारतीय पिचों के लिए तीन उच्च-गुणवत्ता वाले स्पिन ऑलराउंडर हैं। एक चौथा ऑलराउंडर, जो शायद ज़्यादा गेंदबाज़ी न कर पाए, उसे 15 खिलाड़ियों की टीम में जगह देना मुश्किल हो सकता है। लेकिन गौतम गंभीर के अब तक के मुख्य कोच के कार्यकाल में बल्लेबाज़ी की गहराई को देखते हुए, भारत रेड्डी के लिए जगह बनाने की पूरी कोशिश कर सकता है। इसका मतलब टीम में या तो एक मध्य-क्रम का बल्लेबाज़ या एक मुख्य तेज़ गेंदबाज़ कम हो सकता है।

ईश्वरन का क्या होगा?

अभिमन्यु ईश्वरन ने भारत ए के लिए 31 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, आठ बार कप्तानी की है और पांच टेस्ट दलों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक टेस्ट कैप नहीं मिली है। अब ऐसा लग रहा है कि वह वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि किसी विशेषज्ञ रिज़र्व सलामी बल्लेबाज़ के लिए शायद जगह नहीं बन पाए। वह भारत ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ दूसरा अनाधिकृत टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं।

जगदीशन सलामी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और वह इस दौरान शानदार फॉर्म में हैं। इस लेख के लिखे जाने तक, उनके पिछले दो प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी में साउथ ज़ोन के लिए 197 और 52* रन और ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ भारत ए के लिए 64 रन बनाए हैं। इस मैच में उन्होंने जुरेल के साथ बारी-बारी से विकेटकीपिंग की थी।

रिज़र्व बल्लेबाज़ कौन होंगे?

अगर भारत रेड्डी को भी अपनी टीम में चुनता है, तो या तो किसी अन्य मध्यक्रम बल्लेबाज़ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, या फिर सिर्फ़ एक ही जगह बचेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कितने तेज़ गेंदबाज़ चुनते हैं।

अगर वह एक जगह मौजूद रहती है, तो वह देवदत्त पड़िक्कल को मिल सकती है, जो IPL के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए थे। पिछले साल धर्मशाला में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पड़िक्कल ने पर्थ में 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला टेस्ट भी खेला था। वह वहां भारत की मूल टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भारत ए दौरे पर प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उन्हें इसमें शामिल किया गया था।

देवदत्त पड़िक्कल हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबरने के बाद से लगातार रन बना रहे हैं • PTI

पडिक्कल हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद से लगातार रन बना रहे हैं। उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी में साउथ ज़ोन के लिए 57 और ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पहले अनौपचारिक टेस्ट में भारत ए के लिए 150 रन बनाए।

अगर पड़िक्कल को चुना जाता है, तो यह उनके कर्नाटक टीम के साथी करुण नायर की कीमत पर होगा, जिन्होंने इंग्लैंड में पांच में से चार टेस्ट खेले थे, लेकिन उंगली की चोट के कारण भारत ए टीम की दौड़ से बाहर हो गए थे। नायर का इंग्लैंड दौरा अजीबोगरीब रहा। वह अपनी आठ पारियों में से पांच में 20 के स्कोर तक पहुंचे, लेकिन केवल 57 रन का सर्वोच्च स्कोर ही बना पाए। कुछ समय तक उन्होंने शानदार स्ट्रोक खेले, लेकिन उठती गेंदों के खिलाफ कुछ अनिश्चित क्षण भी आए। भारत को 33 वर्षीय खिलाड़ी से कुल मिलाकर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रही होगी।

सरफ़राज़ ख़ान भी इस मध्यक्रम की भूमिका के लिए दावेदार हो सकते थे, लेकिन मुंबई का यह बल्लेबाज़ मई से ही मैदान से बाहर है और रिपोर्टों के अनुसार वह क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं । वह बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में मौजूद हैं।

कितने तेज़ गेंदबाज़, और कौन?

चूंकि वेस्टइंडीज़ की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज़ गेंदबाज़ी है, इसलिए अहमदाबाद या दिल्ली की परिस्थितियां तेज़ गेंदबाज़ों के लिए ज़्यादा मददग़ार होने की संभावना नहीं है। इसे देखते हुए, भारत अपने एकादश में दो से ज़्यादा तेज़ गेंदबाज़ों को शामिल करने की संभावना नहीं रखता, जिसका मतलब है कि उनकी टीम में चार से ज़्यादा मुख्य तेज़ गेंदबाज़ नहीं होंगे - संभवतः रेड्डी के अलावा सिर्फ़ तीन।

इंग्लैंड में प्रदर्शन के लिए आकाश दीप को अवॉर्ड देते सौरव गांगुली • Garima Agarwal

बुमराह उनमें से एक होंगे या नहीं, यह देखना बाक़ी है। सिराज, प्रसिद्ध और आकाश दीप, जो इंग्लैंड में कम से कम तीन टेस्ट मैच खेल चुके हैं, अब मुख्य दावेदार होंगे, लेकिन उनमें से एक हाल के महीनों में फ़िटनेस समस्याओं से जूझ रहा है।

आकाश दीप इंग्लैंड में खेले गए तीन में से दो टेस्ट मैचों में पूरी तरह से फ़िट नहीं थे, और वापसी के बाद से ही मैदान से बाहर हैं। वह मूल रूप से दलीप ट्रॉफ़ी के लिए ईस्ट ज़ोन की टीम का हिस्सा थे, लेकिन आराम की सलाह मिलने के बाद वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बाद में उन्होंने PTI को बताया कि वह इंग्लैंड में लगी एक "इम्पैक्ट" चोट से जूझ रहे थे, न कि कोई नई चोट से। संभावना है कि हाल ही में मैच न खेल पाने के कारण, क्योंकि वह भारत ए टीम का भी हिस्सा नहीं हैं, कम से कम पहले टेस्ट के लिए उनके चयन में बाधा बन सकता है।

ओवल में भारत की सीरीज़ बराबर करने वाली जीत के नायक, सिराज और प्रसिद्ध, ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ अनौपचारिक टेस्ट खेल रहे हैं और उन्हें कोई ज्ञात फ़िटनेस समस्या नहीं है।

अगर भारत आकाश दीप को नहीं चुनता है, तो अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, जो इंग्लैंड में भारतीय टीम का हिस्सा थे और वर्तमान में एशिया कप में हैं, टीम में शामिल हो सकते हैं। पंजाब के दिग्गज गुरनूर बरार, जिन्हें भारत ने पिछले साल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से पहले नेट गेंदबाज़ के रूप में बुलाया था और जो वर्तमान में भारत ए के लिए खेल रहे हैं, एक संभावित चयन हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए संभावित भारतीय दल