वेस्टइंडीज़ सीरीज़ से बाहर हो सकते हैं ऋषभ पंत

24 सितंबर को चयनकर्ताओं की बैठक होने वाली है। ESPNcricinfo को पता चला है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समीति 15 सदस्यीय दल का चयन करेगी जिसमें पिछले साल न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेली गई घरेलू टेस्ट सीरीज़ के लिए चयनित दल की तुलना में दो कम खिलाड़ी होंगे।

इस साल इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफ़ी के दौरान टीम के उपकप्तान रहे पंत को मेनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट के दौरान बाएं पैर में फ़्रैक्चर हो गया था। पहली पारी में वह बाद में बल्लेबाज़ी के लिए आए लेकिन ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट के लिए उनकी जगह पर एन जगदीशन को भारतीय दल में शामिल किया गया। पंत इस समय बेंगलुरु स्थिति BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में हैं।

ऐसा समझा जाता है कि पंत को बल्लेबाज़ी और विकेटकीपिंग का अभ्यास शुरू करने से पहले BCCI की मेडिकल टीम से आगे की अपडेट का इंतज़ार है। वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेद गेंद सीरीज़ भी खेलनी है।

पंत की अनुपस्थिति में वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए ध्रुव जुरेल के भारत के लिए प्रमुख विकेटकीपर की भूमिका निभाने की उम्मीद है। जुरेल इस समय लखनऊ में हैं और ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ जारी दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज़ में भारत ए दल का हिस्सा हैं। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफ़ी में जुरेल ने अंतिम दो टेस्ट में विकेटकीपिंग भी की थी। ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ पहले अनौपचारिक टेस्ट में पारी की शुरुआत करने वाले जगदीशन ने भी जुरेल के साथ विकेटकीपिंग की थी। ऐसे में जगदीशन को चयनकर्ता वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए बैकअप विकेटकीपर के तौर पर भारतीय दल का हिस्सा बना सकते हैं।