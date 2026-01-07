मैच (29)
फ़ीचर्स

रेणुका: मुश्किल दौर के बाद हमेशा कुछ अच्छा होता है

चोट की अनिश्चितता से लेकर विश्व कप जीत तक, रेणुका सिंह क्रिकेट की चकाचौंध को अपना रही हैं लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों के लिए भी वह तैयार हैं

S Sudarshanan
एस सुदर्शनन
07-Jan-2026
Renuka Singh talks to the media, Mumbai, January 6, 2026

मीडिया से चर्चा करतीं Renuka Singh  •  Gujarat Giants

दक्षिण मुंबई के होटल में रेणुका सिंह चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ ब्रॉडकास्टर के साथ साक्षात्कार के लिए कुर्सी पर बैठ गईं। एक मीडिया वार्ता से दूसरे मीडिया वार्ता के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ीं वैसे ही कैमरे, फ़ोन और माइक्रोफ़ोन उनके सामने आ गए। इन वार्ताओं के बीच गुजरात जायंट्स (GG) के प्री WPL 2026 कार्यक्रम में उपस्थित कुछ लोगों ने फ़ोटो खिंचवाने का अनुरोध भी किया। रेणुका ने इन अनुरोधों को भी स्वीकार किया।
बीच-बीच में रेणुका की नज़र अपनी घड़ी की ओर भी जाती रही ताकि वह अनिवार्य डोपिंग टेस्ट से चूक न जाएं। अंतिम मीडिया साक्षात्कार के लिए तैयार होते समय उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान साफ़ झलक रही थी।
रेणुका और भारतीय महिला टीम इसी तरह पिछले दो महीनों से जीत के जश्न के मूड में है। नवंबर 2025 में विश्व कप जीत के बाद वे कई साक्षात्कार और रिएलिटी शो का हिस्सा रही हैं और विज्ञापन और बिलबोर्ड पर भी छाई हुई हैं। क्या उन्हें यह सब अब पहले से ही कुछ ज़्यादा लग रहा है या रेणुका और भी जश्न मनाने के लिए तैयार हैं?
रेणुका ESPNcricinfo से कहती हैं, "यह काफ़ी मज़ेदार है और यह हम काफ़ी समय से चाहते थे। हम हमेशा कहते थे कि महिला क्रिकेट आगे नहीं बढ़ रही है और लोग हमें पहचान नहीं रहे हैं। तो हम अभी इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं और यह एक अलग तरह का अनुभव है। हमें जीवन में हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए। हमें नहीं पता कि भविष्य में हमारे लिए क्या रखा हुआ है इसलिए हमें जो भी मिलता है मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूं।"
"कभी-कभी थकावट महसूस होती है लेकिन यह एक शानदार दौर है। हमें लगा कि विश्व कप जीतने के बाद ऐसा अनुभव होता है। हम हमेशा यह बात करते थे कि विश्व कप जीतने के बाद हमारे प्रति लोगों के नज़रिए में कैसा बदलाव आया है। हमें इसके बारे में पता नहीं था। हमें नहीं पता था कि उस क्षण के मायने क्या हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमें महसूस हुआ कि हमने क्या हासिल किया है। आज भी जब हम जीत के क्षण के उन वीडियो को देखते हैं तो यह सब अविश्वसनीय लगता है।"
विश्व कप शुरू होने से छह महीने पहले ही रेणुका को एक बड़ा झटका लगा जब WPL के बाद उन्हें पीठ में स्ट्रेस फ़्रैक्चर का पता चला। WPL 2025 में उन्होंने 10 विकेट हासिल किए थे और वह अपने करियर के सबसे बेहतरीन फ़ॉर्म में थीं।
उन्हें अपने MRI स्कैन की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने 2023 का लगभग पूरा समय पीठ की चोट से उबरने में बिताया था जो आज भी उन्हें याद है। "मुझे दर्द का एहसास (चोट लगने के बाद) नहीं हुआ था, इसलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी।"
"मुझे पहले ही पीठ में चोट लग चुकी थी इसलिए मुझे पता था कि कितना दर्द होता है। लेकिन जब मुझे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था तो मैं इस स्थिति से कैसे निपट सकती थी? मुझे यह स्वीकारने में समय लगा, कई लोगों ने मुझे समझाने में मेरी मदद की। मैं WPL में भी काफ़ी अच्छी लय में थी।"
एक बार जब रेणुका ने अपनी चोट को स्वीकार लिया, इसके बाद उन्होंने इससे उबरना शुरू किया। रेणुका ने BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) का रुख़ किया और अपना एक रूटीन सेट किया। जिसमें उस खेल से दूर रहना शामिल था जिसे वह बहुत प्यार करती थीं। इस दौरान मुख्य कोच अमोल मजूमदार के शब्दों ने रेणुका का हौसला बढ़ाया।
"अमोल सर ने मुझसे कहा: 'जो होना था वो हो चुका है। भविष्य इससे बेहतर होगा। विश्व कप पर ध्यान केंद्रित करो और उसकी तैयारी करो।' वह मेरा हाल चाल जानने के लिए नियमित अंतराल पर कॉल करते थे। CoE ने भी हर संभव प्रकार से मेरी मदद की। मेरे लिए वो छह महीने काफ़ी मुश्किल थे।"
रेणुका ने विश्व कप से पहले वापसी की और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ द्विपक्षीय वनडे सीरीज़ में दो मुक़ाबले खेले। उन्होंने विश्व कप में छह मुक़ाबले में तीन विकेट हासिल किए लेकिन उनके यह आंकड़े विश्व कप में उनके योगदान की पूरी तस्वीर पेश नहीं करते।
विश्व कप में पावरप्ले में (पहले 10 ओवर) कम से कम 20 ओवर डालने वाली गेंदबाज़ों में रेणुका ने 3.93 की इकॉनमी से रन दिए थे। उनसे बेहतर इकॉनमी सिर्फ़ मारीज़ान काप (3.35) और इंग्लैंड की स्पिनर लिंसे स्मिथ (3.38) की थी।
रेणुका ने कहा, "जब मैं विश्व कप के लिए लौटी तब मुझे अपनी फ़िटनेस और गेंदबाज़ी में अंतर महसूस हुआ। मैंने विश्व कप में अधिक विकेट नहीं हासिल किए लेकिन मैं अपने प्रदर्शन से ख़ुश हूं। फ़िटनेस और फ़ील्डिंग के लिहाज़ से मैं जो सुधार कर सकती थी मैंने वो किया। इसलिए मैं CoE जाना पसंद करती हूं क्योंकि वहां गेंदबाज़ी, ट्रेनिंग और फ़ीज़ियोथेरेपी के लिए व्यक्तिगत लोग मौजूद होते हैं। पहले भी मैंने देखा है कि जब भी मैं वहां कुछ समय बिताती हूं तो मुझे फ़र्क़ नज़र आता है और मेरे प्रदर्शन में सुधार होता है।"
"अब जब मैं पीछे उस दौर को याद करती हूं तो मुझे लगता है कि मुश्किल दौर के बाद हमेशा कुछ अच्छा होता है। वो छह महीने काफ़ी मुश्किल थे लेकिन उसके बाद मेरा समय काफ़ी अच्छा बीता है। ऐसा सबके साथ नहीं होता लेकिन मैं ख़ुशक़िस्मत हूं कि मुझे यह सभी चीज़ें मिली।"
एक बड़े स्तर पर जीत का स्वाद चखने के बाद WPL ट्रॉफ़ी जीतने की रेणुका की तत्परता भी काफ़ी बढ़ गई है। RCB के लिए तीन सीज़न खेलने के बाद रेणुका अब GG के लिए खेलती नज़र आएंगी। WPL में GG का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले सीज़न आया जब यह टीम एलिमिनेटर में बाहर हो गई।
दल में रेणुका के कुछ जाने पहचाने चेहरे भी साथ होंगे। जिसमें उनकी हिमाचल प्रदेश की पूर्व और रेलवेज़ की मौजूदा साथी तनुजा कंवर होंगी। वहीं भारतीय टीम की उनकी टीम मेट राजेश्वरी गायकवाड़ भी इसी दल का हिस्सा हैं। जबकि पिछली फ़्रैंचाइज़ी RCB की उनकी साथी जॉर्जिया वेयरहम, सोफ़ी डिवाइन और डैनी वायट-हॉज के साथ भारत की कुछ युवा तेज़ गेंदबाज़ों का भी उन्हें साथ मिलेगा।
"मैं माहौल में काफ़ी जल्दी ढल जाती हूं। मेरा स्वभाव मज़ाकिया है और मैं बातूनी क़िस्म की इंसान हूं। मुझे लोगों से सामने से जाकर बात करने में झिझक महसूस नहीं होती। मैं काफ़ी खिलाड़ियों को जानती हूं। कुछ के साथ मैं RCB में खेली हूं, कुछ के साथ मैंने घरेलू क्रिकेट खेला है और कुछ मेरी दोस्त हैं। मैं एक नई कप्तानी (ऐश्ली गार्डनर) के नेतृत्व में खेलने के लिए उत्सुक हूं।"
रेणुका ने कहा कि आगामी T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए वह इस WPL में अपनी डेथ गेंदबाज़ी पर काम करना चाहती हैं।
यह साक्षात्कार प्रमुख तौर पर अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुआ था, आप इसे यहां पढ़ सकते हैं।
एस सुदर्शनन ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

