बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में कैसा हो सकता है भारतीय टीम का संयोजन?

पहले दौर में भारत ने अपने टीम संयोजन में सिर्फ़ तभी बदलाव किया था, जब उनका सुपर 4 में पहुंचना तय हो गया था। इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उतरी एकादश में किसी बदलाव उम्मीद नहीं है।

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने मैच से दो दिन पहले अभ्यास के दौरान पीठ में खिंचाव की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें खेलने के लिए फ़िट माना जा रहा है। वे तंज़िम हसन की जगह शोरिफ़ुल इस्लाम को मौक़ा दे सकते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 49 रन दे दिए थे।

बांग्लादेश (संभावित): 1 सैफ़ हसन, 2 तंजीद हसन, 3 लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), 4 तौहीद हृदॉय, 5 शमीम हुसैन, 6 जाकेर अली, 7 महेदी हसन, 8 नासुम अहमद, 9 तस्कीन अहमद, 10 तंज़ीम हसन, 11 मुस्ताफ़िज़ुर रहमान

पिच और परिस्थितियां