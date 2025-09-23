मैच (3)
बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सुपर 4 मैच में कैसा हो सकता है भारतीय टीम का संयोजन?

दुबई की तेज़ गर्मी में पिच किसको करेगी मदद?

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
23-Sep-2025 • 1 hr ago
Shivam Dube's twin strikes got India back into the game, India vs Pakistan, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 21, 2025

कैसा होगा भारतीय टीम का संयोजन  •  AFP/Getty Images

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के एक मुक़ाबले में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत अपने पहले सुपर 4 मुक़ाबले में पाकिस्तान को हरा चुका है, जबकि बांग्लादेश ने भी अपने पहले सुपर 4 मुक़ाबले में श्रीलंका को मात दी थी। आइए देखते हैं कि इस मुक़ाबले के लिए दोनों टीमों का संयोजन कैसा हो सकता है?
पहले दौर में भारत ने अपने टीम संयोजन में सिर्फ़ तभी बदलाव किया था, जब उनका सुपर 4 में पहुंचना तय हो गया था। इसलिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उतरी एकादश में किसी बदलाव उम्मीद नहीं है।
भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पंड्या, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती
बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने मैच से दो दिन पहले अभ्यास के दौरान पीठ में खिंचाव की शिकायत की थी, लेकिन उन्हें खेलने के लिए फ़िट माना जा रहा है। वे तंज़िम हसन की जगह शोरिफ़ुल इस्लाम को मौक़ा दे सकते हैं, जिन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 49 रन दे दिए थे।
बांग्लादेश (संभावित): 1 सैफ़ हसन, 2 तंजीद हसन, 3 लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), 4 तौहीद हृदॉय, 5 शमीम हुसैन, 6 जाकेर अली, 7 महेदी हसन, 8 नासुम अहमद, 9 तस्कीन अहमद, 10 तंज़ीम हसन, 11 मुस्ताफ़िज़ुर रहमान

पिच और परिस्थितियां

जैसी उम्मीद थी, यहां की पिचें धीमी रह रही हैं, जिससे मिडिल ओवरों में तेज़ी से रन बनाना मुश्किल हुआ है। दुबई की तेज़ गर्मी इस मुश्किल को और ही बढ़ा रही है। भारत की स्पिन तिकड़ी इस पिच पर अपना जलवा दिखा सकती है।
