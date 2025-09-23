मैच (3)
16वां मैच (N), दुबई, September 24, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
बांग्लादेश Flagबांग्लादेश
भारत Flagभारत
कल
2:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
आंकड़े
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू

भारतीय बल्लेबाज़ों के सामने मुस्तफ़िज़ुर की धीमी गेंदों की चुनौती

क्या संजू सैमसन मध्य क्रम में सफल हो पाएंगे?

ESPNcricinfo स्टाफ़
23-Sep-2025 • 2 hrs ago
Abhishek Sharma top-scored with 74, India vs Pakistan, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 21, 2025

भारत ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 17 में से 16 T20I जीते हैं  •  AFP/Getty Images

बड़ी तस्वीर

2024 की शुरुआत से अब तक भारत ने T20I क्रिकेट में 32 मैच जीते हैं और सिर्फ तीन हारे हैं। अब टीम में टैलेंट के साथ-साथ इंटेंट भी जुड़ गया है, जिससे भारत शायद दुनिया की सबसे मज़बूत T20I टीम बन गई है।
एशिया कप 2025 के सुपर-4 के इस मुक़ाबले में बांग्लादेश इस विश्वास के साथ मैदान पर उतरेगा कि वे उलटफेर कर सकते हैं। उन्होंने पहले दौर में श्रीलंका के ख़िलाफ़ ऐसा करके दिखाया है। उन्होंने ऐसे हालात में धीमी गति की गेंदों का इस्तेमाल किया और महेदी हसनमुस्तफ़िज़ुर रहमान ने मिलकर 8-0-45-5 के आंकड़े दर्ज किए।
अगर वे किसी तरह भारत को हरा देते हैं, तो उनके फाइनल में पहुंचने की पूरी संभावना होगी। क्या वे असंभव सा यह काम कर सकते हैं? उन्होंने 2019 में पहली व आख़िरी बार भारत को T20I मैचों में हराया था। भारत-बांग्लादेश T20I मुक़ाबलों में भारत 16-1 से आगे है। भारत ने अपने पिछले पांच T20I जीते हैं, जबकि बांग्लादेश पांच में से चार को जीता है।

इन पर रहेगी नज़र

भारत संजू समैसन को मध्य क्रम में आज़माने का प्रयोग कर रही है। टीम प्रबंधन का साफ़ तौर पर मानना है कि सैमसन इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि उन्हें बाहर बैठाना सही नहीं है। इसलिए अब जब भारत का शीर्ष क्रम शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से भरा हुआ है, तो उनके लिए एक जगह बनाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने वहां एक ही पारी खेली, जिससे कोई ठोस नतीजा निकालना मुश्किल है। लेकिन यह संकेत ज़रूर मिले हैं कि पुराने गेंद के ख़िलाफ़ पारी शुरू करना उनके लिए आसान नहीं है। इसलिए जब भी उन्हें बल्लेबाज़ी का मौक़ा मिलता है, उन पर नज़रें रहेगी।
सैमसन और मध्य क्रम के बाक़ी खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुस्तफ़िज़ुर रहमान की चालाक गेंदबाज़ी होगी, जो धीमी पिचों पर दोगुने ख़तरनाक हो जाते हैं। उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 4-0-20-3 का आंकड़ा पेश किया था। अगर वह दोबारा ऐसा कर गए तो बांग्लादेश को भारत के ख़िलाफ़ एक मौक़ा मिल सकता है।
पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत11020.689
बांग्लादेश11020.121
श्रीलंका1010-0.121
पाकिस्तान1010-0.689
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका
