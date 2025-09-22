वापसी करने पर होंगी श्रीलंका और पाकिस्तान की नज़रें

बड़ी तस्वीर

हालिया प्रदर्शन

श्रीलंका ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में स्कोरबोर्ड पर 168 रन बनाए थे। दसून शानका के ऑलराउंड प्रदर्शन से अंत में मैच रोचक ज़रूर हो गया था लेकिन सैफ़ हसन और तौहीद हृदोय के अर्धशतकों की बदौलत बांग्लादेश ने जीत हासिल कर ली। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ शानका की अर्धशतकीय पारी के अलावा श्रीलंका के अन्य बल्लेबाज़ कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, ऐसे में इस मुक़ाबले में श्रीलंका को अपने बल्लेबाज़ी लाइन अप से काफ़ी उम्मीदें होंगी।

पाकिस्तान को अब तक इस टूर्नामेंट में दो हार नसीब हुई है और दोनों ही बार उसे भारत ने हराया है। काग़ज़ पर श्रीलंका की टीम मज़बूत नज़र आ रही है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। भारत के ख़िलाफ़ सुपर-4 मुक़ाबले में साहिबज़ादा फ़रहान ने अर्धशतक लगाया और पाकिस्तान ने आक्रामक शुरुआत भी की लेकिन मध्य ओवरों में पाकिस्तान की रफ़्तार धीमी पड़ गई।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नज़रें

पतुम निसंका ने इस टूर्नामेंट में अब तक श्रीलंका के लिए सर्वाधिक 136 रन बनाए हैं जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में कम से कम 100 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में सिर्फ़ अभिषेक शर्मा और मोहम्मद नबी का स्ट्राइक रेट ही निसंका से ज़्यादा है। अभिषेक ने जहां 208.43 के स्ट्राइक रेट से 173 रन बनाए हैं, वहीं नबी ने 171.42 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए हैं। वहीं निसंका के बल्ले से 136 रन 148.97 के स्ट्राइक रेट से निकले हैं।