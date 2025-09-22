मैच (5)
15वां मैच, सुपर 4 (N), अबू धाबी, September 23, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पाकिस्तान Flagपाकिस्तान
श्रीलंका Flagश्रीलंका
2:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

वापसी करने पर होंगी श्रीलंका और पाकिस्तान की नज़रें

दोनों टीमों को सुपर-4 चरण के अपने पहले मुक़ाबले में हार नसीब हुई है

ESPNcricinfo स्टाफ़
22-Sep-2025 • 1 hr ago
5:44

चोपड़ा: करो या मरो के इस मुक़ाबले में श्रीलंका है दावेदार

बड़ी तस्वीर

एशिया कप 2025 में सुपर-4 चरण में मंगलवार को अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका का आमना-सामना होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मुक़ाबले में हार नसीब हुई है, ऐसे में दोनों ही टीमें जीत हासिल कर न सिर्फ़ टूर्नामेंट में वापसी करना चाहेंगी बल्कि फ़ाइनल के लिए अपना दावा भी पेश करना चाहेंगी। क्योंकि यहां से एक और हार फ़ाइनल का रास्ता ज़रूर से ज़्यादा कठिन कर सकती है।
श्रीलंका को बांग्लादेश के हाथों हार नसीब हुई जबकि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में दूसरी बार भारत से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका सुपर-4 चरण में जीत की हैट्रिक लगाकर पहुंची थी, ऐसे में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मिली हार से सबक लेकर श्रीलंका की टीम वापस जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी।

हालिया प्रदर्शन

श्रीलंका ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में स्कोरबोर्ड पर 168 रन बनाए थे। दसून शानका के ऑलराउंड प्रदर्शन से अंत में मैच रोचक ज़रूर हो गया था लेकिन सैफ़ हसन और तौहीद हृदोय के अर्धशतकों की बदौलत बांग्लादेश ने जीत हासिल कर ली। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ शानका की अर्धशतकीय पारी के अलावा श्रीलंका के अन्य बल्लेबाज़ कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, ऐसे में इस मुक़ाबले में श्रीलंका को अपने बल्लेबाज़ी लाइन अप से काफ़ी उम्मीदें होंगी।
पाकिस्तान को अब तक इस टूर्नामेंट में दो हार नसीब हुई है और दोनों ही बार उसे भारत ने हराया है। काग़ज़ पर श्रीलंका की टीम मज़बूत नज़र आ रही है क्योंकि इस समय पाकिस्तान के बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नज़र नहीं आ रहे हैं। भारत के ख़िलाफ़ सुपर-4 मुक़ाबले में साहिबज़ादा फ़रहान ने अर्धशतक लगाया और पाकिस्तान ने आक्रामक शुरुआत भी की लेकिन मध्य ओवरों में पाकिस्तान की रफ़्तार धीमी पड़ गई।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नज़रें

पतुम निसंका ने इस टूर्नामेंट में अब तक श्रीलंका के लिए सर्वाधिक 136 रन बनाए हैं जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में कम से कम 100 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में सिर्फ़ अभिषेक शर्मा और मोहम्मद नबी का स्ट्राइक रेट ही निसंका से ज़्यादा है। अभिषेक ने जहां 208.43 के स्ट्राइक रेट से 173 रन बनाए हैं, वहीं नबी ने 171.42 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बनाए हैं। वहीं निसंका के बल्ले से 136 रन 148.97 के स्ट्राइक रेट से निकले हैं।
पाकिस्तान के प्रमख तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफ़रीदी का गेंद के साथ प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अफ़रीदी ने अब तक खेले चार मुक़ाबलों में केवल तीन विकेट ही चटकाए हैं और इस दौरान उन्होंने 7.71 की इकॉनमी से रन ख़र्च किए हैं। इन तीन विकटों में से दो विकेट उन्होंने UAE के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में लिए थे, मतलब अफ़रीदी दो मुक़ाबले में विकेटलेस रहे और यह दोनों ही मुक़ाबले भारत के ख़िलाफ़ खेले गए थे। अग़र पाकिस्तान को फ़ाइनल के लिए अपना दावा पेश करना है तो गेंद के साथ अफ़रीदी का लय में आना ज़रूरी है।
पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत11020.689
बांग्लादेश11020.121
श्रीलंका1010-0.121
पाकिस्तान1010-0.689
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका