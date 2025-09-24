मैच (13)
परिणाम
15वां मैच, सुपर 4 (N), अबू धाबी, September 23, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पाकिस्तान की 5 विकेट से जीत, 12 गेंद बाकी

हुसैन तलत
, पाकिस्तान
32* (30) & 2/18
तलत के ऑलराउंडर प्रदर्शन और अफ़रीदी की गेंदबाज़ी से पाकिस्तान ने सुपर-4 में खोला ख़ाता

सुपर-4 के मुक़ाबले में श्रीलंका को पांच विकेट से हराकर मुश्किल किया उनका आगे का सफ़र

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
Hussain Talat picked up back-to-back wickets, Sri Lanka vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Super Fours, Abu Dhabi, September 23, 2025

Hussain Talat ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया  •  Associated Press

पाकिस्‍तान 138/5 (नवाज़ 38*, तलत 32*, हसरंगा 2-27, तीक्षणा 2-24) ने श्रीलंका 133/8 (कामिंडु 50, अफ़रीदी 3-28, तलत 2-18, रउफ़ 2-37) को पांच विकेट से हराया
हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ के बीच 41 गेंदों पर 58 रनों की नाबाद साझेदारी ने पाकिस्तान को ,एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुक़ाबले में एक रोमांचक मैच में हार से बचा लिया, क्योंकि वे एक औसत लक्ष्य का पीछा करते हुए अंततः अबू धाबी में श्रीलंका के ख़‍िलाफ़ पांच विकेट से जीत हासिल करने में सफल रहे।
134 रनों का लक्ष्य मिलने के बाद उस मैदान पर जहां पहले बल्लेबाज़ी करते हुए औसत विजयी स्कोर 183 रन था, पाकिस्तान पांच ओवर में बिना किसी नुकसान के 43 रन से नौवें ओवर के मध्य तक 4 विकेट पर 57 रन पर आ गया। इसके कुछ ही देर बाद 12वें ओवर में स्कोर 5 विकेट पर 80 रन हो गया, लेकिन इतनी ही गेंद पर 53 रनों की ज़रूरत के साथ तलत और नवाज़ ने यह सुनिश्चित किया कि आगे कोई और संकट न आए।
तलत ने 30 गेंदों पर 32 रन बनाए, जबकि नवाज़ ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से महीश तीक्षणा, वानिंदु हसरंगा और दुष्मंता चमीरा ने विकेट लिए।
इससे पहले पाकिस्‍तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का निर्णय लिया। तलत ने बल्‍लेबाज़ी से पहले गेंद से अपना पहला प्रभाव आठवें ओवर में दोहरा विकेट लेकर दिखाया था जिसमें चरित असलंका और दसुन शानका दोनों आउट हो गए थे। इससे पहले पावरप्ले में शाहीन शाह अफ़रीदी ने श्रीलंका को दो शुरुआती झटके दिए।। उन्होंने कुल तीन विकेट लिए और श्रीलंका ने पहले छह ओवरों में 54 रन पर अपने शीर्ष तीन बल्लेबाज़ खो दिए।
इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंकाई पारी को थामकर रख दिया और अंतिम 10 ओवरों में केवल 63 रन ही बना पाए। कामिंडु मेंडिस ने 44 गेंदों पर 50 रन बनाए, जो एक बेहतरीन पारी खेलने वाले श्रीलंका के अकेले बल्‍लेबाज़ रहे।
इस नतीजे का मतलब है कि श्रीलंका दो मैच हार चुका है और अब फ़ाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर है कि वह भारत को हरा दे।
पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत11020.689
पाकिस्तान21120.226
बांग्लादेश11020.121
श्रीलंका2020-0.590
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका