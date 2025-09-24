तलत के ऑलराउंडर प्रदर्शन और अफ़रीदी की गेंदबाज़ी से पाकिस्तान ने सुपर-4 में खोला ख़ाता

पाकिस्‍तान 138/5 (नवाज़ 38*, तलत 32*, हसरंगा 2-27, तीक्षणा 2-24) ने श्रीलंका 133/8 (कामिंडु 50, अफ़रीदी 3-28, तलत 2-18, रउफ़ 2-37) को पांच विकेट से हराया

134 रनों का लक्ष्य मिलने के बाद उस मैदान पर जहां पहले बल्लेबाज़ी करते हुए औसत विजयी स्कोर 183 रन था, पाकिस्तान पांच ओवर में बिना किसी नुकसान के 43 रन से नौवें ओवर के मध्य तक 4 विकेट पर 57 रन पर आ गया। इसके कुछ ही देर बाद 12वें ओवर में स्कोर 5 विकेट पर 80 रन हो गया, लेकिन इतनी ही गेंद पर 53 रनों की ज़रूरत के साथ तलत और नवाज़ ने यह सुनिश्चित किया कि आगे कोई और संकट न आए।

तलत ने 30 गेंदों पर 32 रन बनाए, जबकि नवाज़ ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से महीश तीक्षणा, वानिंदु हसरंगा और दुष्मंता चमीरा ने विकेट लिए।

इससे पहले पाकिस्‍तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का निर्णय लिया। तलत ने बल्‍लेबाज़ी से पहले गेंद से अपना पहला प्रभाव आठवें ओवर में दोहरा विकेट लेकर दिखाया था जिसमें चरित असलंका और दसुन शानका दोनों आउट हो गए थे। इससे पहले पावरप्ले में शाहीन शाह अफ़रीदी ने श्रीलंका को दो शुरुआती झटके दिए।। उन्होंने कुल तीन विकेट लिए और श्रीलंका ने पहले छह ओवरों में 54 रन पर अपने शीर्ष तीन बल्लेबाज़ खो दिए।

इसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंकाई पारी को थामकर रख दिया और अंतिम 10 ओवरों में केवल 63 रन ही बना पाए। कामिंडु मेंडिस ने 44 गेंदों पर 50 रन बनाए, जो एक बेहतरीन पारी खेलने वाले श्रीलंका के अकेले बल्‍लेबाज़ रहे।