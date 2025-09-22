श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के सामने बल्लेबाज़ी में सुधार करने की चुनौती

पाकिस्तान संभावित XI : फ़ख़र ज़मान, साहिबज़ादा फ़रहान, सईम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, सलमान आग़ा (कप्तान), फ़हीम अशरफ़, मोहम्मद हारिस, शाहीन शाह अफ़रीदी, हारिस रउफ़, अबरार अहमद

श्रीलंका संभावित XI : पतुम निसंका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दसून शानका, चरित असलंका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनित वेल्लालगे, दुश्मांता चमीरा, नुवान तुषारा

UAE की परिस्थितियां स्पिनर्स के लिए मददगार रही हैं। हालांकि अबू धाबी में सतह से स्पिन को मदद मिलती है लेकिन यहां चलने वालीं तेज़ हवाएं तेज़ गेंदबाज़ों को भी मदद पहुंचा सकती हैं। श्रीलंका के तुषारा अच्छी लय में हैं, वहींं उनके पास शानका और चमीरा भी हैं। पाकिस्तान के पास भी अफ़रीदी हैं जो इस परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं।