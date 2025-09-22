मैच (5)
IND-A vs AUS-A (1)
एशिया कप (2)
CPL (1)
PAK vs SA (1)
ख़बरें

श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के सामने बल्लेबाज़ी में सुधार करने की चुनौती

पाकिस्तान को बल्लेबाज़ी से साथ ही नई गेंद से विकेट न चटका पाने की चुनौती से पार पाना होगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
22-Sep-2025 • 2 hrs ago
5:44

चोपड़ा: अबू धाबी की परिस्थितियां श्रीलंका को बनाती हैं दावेदार

मंगलवार को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सुपर-4 का एक महत्वपूर्ण मुक़ाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों को इस चरण के अपने पहले मुक़ाबले में हार मिली है और फ़ाइनल में अपना दावा पेश करने के लिहाज़ से दोनों टीमों के लिए ही यह मुक़ाबला बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम इस मुक़ाबले से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित एकादश पर नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित XI

पाकिस्तान के लिए बल्लेबाज़ी एक बड़ी समस्या है। भारत के ख़िलाफ़ पिछले मैच में एक आक्रामक शुरुआत के बावजूद 11वें से 17वें ओवर के बीच पाकिस्तान स्कोरबोर्ड पर केवल 38 रन ही जोड़ पाया। ऐसे में अगर पाकिस्तान श्रीलंका को चुनौती देनी है तो उन्हें बल्लेबाज़ी में सुधार करना होगा क्योंकि श्रीलंका के पास बल्लेबाज़ी में काफ़ी गहराई मौजूद है।
पाकिस्तान संभावित XI : फ़ख़र ज़मान, साहिबज़ादा फ़रहान, सईम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज़, सलमान आग़ा (कप्तान), फ़हीम अशरफ़, मोहम्मद हारिस, शाहीन शाह अफ़रीदी, हारिस रउफ़, अबरार अहमद
श्रीलंका जीत की हैट्रिक लगाकर सुपर-4 में पहुंचा था लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा। अबू धाबी की परिस्थितियां श्रीलंका के लिए मददगार हो सकती हैं क्योंकि वहां तेज़ गेंदबाज़ों को अधिक सहायता मिलती है और श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज़ इस समय अच्छी लय में हैं।
श्रीलंका संभावित XI : पतुम निसंका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दसून शानका, चरित असलंका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनित वेल्लालगे, दुश्मांता चमीरा, नुवान तुषारा

पिच रिपोर्ट

UAE की परिस्थितियां स्पिनर्स के लिए मददगार रही हैं। हालांकि अबू धाबी में सतह से स्पिन को मदद मिलती है लेकिन यहां चलने वालीं तेज़ हवाएं तेज़ गेंदबाज़ों को भी मदद पहुंचा सकती हैं। श्रीलंका के तुषारा अच्छी लय में हैं, वहींं उनके पास शानका और चमीरा भी हैं। पाकिस्तान के पास भी अफ़रीदी हैं जो इस परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
Sri LankaPakistanPakistan vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback