काउंटी सीज़न के अंतिम चैंपियनशिप मैच के लिए सरी से जुड़े राहुल चाहर

26 वर्षीय चाहर को ECB के नियमों के अनुसार, सितंबर की शुरुआत में सरी के लिए खेलने के लिए पंजीकृत किया गया था, लेकिन उन्हें वार्विकशायर और नॉटिंघमशायर के ख़िलाफ़ क्लब के घरेलू मैचों में खेलने की ज़रूरत नहीं थी। नॉटिंघमशायर के खिलाफ़ मैच में सरी को 20 रनों से हार मिली जिसका मतलब था कि ख़िताबी दौड़ का नियंत्रण नॉटिंघमशायर के हाथ में चला गया।

चाहर नियमित रूप से राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफ़ी में खेलते रहे हैं और इस सीज़न के IPL में भी सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए एक प्रभावशाली विकल्प के रूप में एक बार नज़र आए। कुल मिलाकर, उन्होंने 24 प्रथम श्रेणी मैचों में 26.12 की औसत से 87 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 148 रन देकर 9 विकेट रहा है।

उन्होंने 2019 और 2021 के बीच भारत के लिए एक वनडे और छह T20 मैच भी खेले, लगभग उसी समय जब उन्होंने 2019 और 2020 में मुंबई इंडियंस के दोहरे IPL ख़िताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी।

चाहर ने कहा, "मैं इस हफ़्ते के मैच के लिए सरी से जुड़ने को लेकर उत्साहित हूं। मैं यहां प्रभाव डालने और सीज़न के आखिरी मैच में टीम की मदद करने आ रहा हूं।"

उन्हें सरी के दोनों मौजूदा स्पिन गेंदबाज़ों, विल जैक्स और कैम स्टील के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किया गया है। क्लब के हाई-परफ़ॉर्मेंस सलाहकार, एलेक स्टीवर्ट ने कहा: "राहुल को टीम में शामिल करने से हमें यूटिलिटा बाउल में एक और स्पिन गेंदबाज़ी विकल्प मिल गया है।"

"हमें हमेशा से पता था कि सीज़न के आखिरी दौर में हमारे खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे और हमने संभावित मैदानों और जिस प्रतिद्वंद्वी टीम से हम खेल रहे हैं, उसे देखते हुए उसी के अनुसार योजना बनाने की कोशिश की।"

"हमने पहले साई किशोर को सीज़न के आख़िरी चरणों में वापसी के लिए चुना था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी उंगली में चोट लग गई जिसके कारण ऑपरेशन हुआ और वे उपलब्ध नहीं हो पाए।"