ख़बरें

कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए नूर और मुजीब को डिमेरिट अंक

मुजीब ने टावेल से स्टंप तोड़ा था, जबकि नूर ने अंपायर के फ़ैसले का विरोध किया था

ESPNcricinfo staff
20-Sep-2025 • 35 mins ago
Noor Ahmad took two wickets, Bangladesh vs Afghanistan, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 16, 2025

नूर अहमद ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच में एक विकेट लिया था  •  Associated Press

अफ़ग़ानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद और मुजीब उर रहमान को ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के लेवल 1 का उल्लंघन करने पर एक-एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है। यह घटना गुरुवार को अबू धाबी में एशिया कप में श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच के दौरान हुई।
नूर को आर्टिकल 2.8 का उल्लंघन करते पाया गया, जिसका मतलब है "अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फ़ैसले पर असहमति दिखाना।" जबकि मुजीब पर आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन करने का आरोप लगा, जो "क्रिकेट उपकरण, कपड़े, ग्राउंड उपकरण या फिटिंग्स का दुरुपयोग करने" से संबंधित है।
मुजीब ने मैच के दौरान अपने तौलिये से स्टंप तोड़ दिए थे। नूर ने श्रीलंका की पारी के 16वें ओवर में असहमति जताई थी, जब अंपायर ने उनकी एक गेंद को वाइड करार दिया था।
मैदान पर मौजूद अंपायर आसिफ़ याक़ूब और वीरेंद्र शर्मा, तीसरे अंपायर फ़ैसल अफ़रीदी और चौथे अंपायर रोहन पंडित ने आरोप लगाए। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए और मैच रेफ़री रिची रिचर्डसन द्वारा प्रस्तावित सज़ा को मान लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अफ़ग़ानिस्तान का एशिया कप अभियान श्रीलंका से छह विकेट से हारने के बाद समाप्त हो गया। उस मैच में नूर और मुजीब ने एक-एक विकेट लिया था।
Noor AhmadMujeeb Ur RahmanAfghanistanAfghanistan vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

