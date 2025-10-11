मांधना, हरमनप्रीत और रॉड्रिग्स को अब फ़ॉर्म में आना ही होगा

भारत की सबसे गंभीर समस्या यह है कि टॉप पांच में उनके जो स्टार खिलाड़ी हैं, वह बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। पिछले तीनों मैचों में निचले और निचले मध्य क्रम के बल्लेबाज़ों ने भारत को मुश्किल से निकाला है। पहले दो मैचों में कुछ एक ग़लतियों के बावजूद वे मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में क़ामयाब रही। लेकिन जब साउथ अफ़्रीका जैसी मज़बूत टीम से सामना हुआ तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

हालांकि विश्व कप में उन्होंने अब तक केवल 8, 23, और 23 का स्कोर बनाए हैं। यह अविश्वसनीय था कि उनकी सबसे ख़राब पारी साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उस पिच पर आई थी, जो इस विश्व कप में भारत के लिए अब तक की सबसे पाटा पिच थी। वह विशाखापत्तनम में लगातार बीट होती रहीं और मारीज़ान काप की स्विंग होती गेंदों के ख़िलाफ़ संघर्ष किया। अंत में वह बाएं हाथ की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा को कैच थमा बैठीं।

Jemimah Rodrigues तीनों मैचों में बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज़ के ख़िलाफ़ आउट हुए हैं • ICC/Getty Images

भारतीय खेमे के लिए यह और भी ज़्यादा अविश्वसनीय रहा होगा क्योंकि विशाखापत्तनम में अपने दो अभ्यास सत्रों में मांधना ने बिल्कुल वैसे ही बल्लेबाज़ी की जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उस शतक के दौरान की थी। वह उन मैचों में रेणुका सिंह के स्विंग होती गेंदों के ख़िलाफ़ बेहतरीन खेल दिखा रही थीं।

इस विश्व कप से पहले मांधना की क़रीबी दोस्त रॉड्रिग्स भी ज़्यादा पीछे नहीं थीं। उन्होंने अपने दोनों ODI शतक 2025 में बनाए और एक साल में उनका स्ट्राइक रेट पहली बार एक रन प्रति गेंद से ज़्यादा था। उन्हें नंबर 5 पर बल्लेबाज़ी करते हुए अच्छी-ख़ासी सफलता मिली थी।

रॉड्रिग्स को अपने पहले वनडे विश्व कप की पहली गेंद ऐसी मिली, जो इस संस्करण के सबसे बेहतरीन गेंदों में से एक था। श्रीलंका की बाएं हाथ की स्पिनर इनोका रणवीरा ने राउंड द विकेट से ड्रिफ़्ट और टर्न का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीक़े से रॉड्रिग्स को बोल्ड किया था। रॉड्रिग्स भारत के अगले दो मैचों में भी बाएं हाथ की स्पिन का शिकार हुईं। वह पाकिस्तान की नाशरा संधू और साउथ अफ़्रीका की क्लोए ट्राइऑन के ख़िलाफ़ पगबाधा आउट हुईं। दोनों ही मौक़ों पर वह स्वीप करने का प्रयास कर रही थीं।

हरमनप्रीत ने इस साल कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं किया है लेकिन वह ऐसी बल्लेबाज़ हैं जो कहीं से भी शानदार पारी खेल सकती हैं, ख़ासकर भारत की अगली प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ एक छोटी सी पारी खेली थी लेकिन उस मैच में भारत को ज़्यादा रनों की दरकार थी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वह लय में ही नहीं आ सकीं, और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने 23 गेंदों में 9 रन बनाए।