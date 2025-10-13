आंकड़े: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में बनाया चेज़ का नया विश्व रिकॉर्ड

हरमनप्रीत: बल्लेबाज़ी में अंतिम के छह ओवर हमें भारी पड़ गए

5/40 - जन्मदिन पर ऐनाबेल सदरलैंड का बॉलिंग प्रदर्शन। उन्होंने 24वें जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला फाइव विकेट हॉल लिया और ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं।