आंकड़े: ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में बनाया चेज़ का नया विश्व रिकॉर्ड
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 661 रन बनाए जो महिला विश्व कप मैच में बने दूसरे सर्वाधिक रन हैं
331 - ऑस्ट्रेलिया ने भारत के ख़िलाफ़ महिला विश्व कप 2025 में यह लक्ष्य हासिल किया। यह महिला वनडे इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज़ है, जिसने 2024 में पोचेफ़स्ट्रूम में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ श्रीलंका के 302 रन के चेज़ को पीछे छोड़ दिया।
142 - अलिसा हीली का स्कोर, जो विश्व कप इतिहास में किसी कप्तान द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। बेलिंडा क्लार्क 227* (1997) और मेग लैनिंग 152* (2017) ही केवल हीली से आगे हैं। यह हीली का बतौर कप्तान वनडे में पहला शतक था।
हीली का यह 142 रन का स्कोर भारत के ख़िलाफ़ वनडे में दूसरा सबसे बड़ा और विश्व कप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।
661 - विशाखापत्तनम में दोनों टीमों द्वारा बनाए गए कुल रन, जो विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे अधिक योग है। यह केवल 2017 में ब्रिस्टल में इंग्लैंड और साउथ अफ़्रीका द्वारा बनाए गए 678 रन से पीछे है।
82 पर 0 - ऑस्ट्रेलिया का पहले 10 ओवर में स्कोर, जो उनके वनडे इतिहास में (जहां गेंद-दर-गेंद डेटा उपलब्ध है) सबसे बड़ा है। यह विश्व कप में दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है, न्यूजीलैंड के 2017 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 84/1 के बाद।
330 - भारत का पहला पारी स्कोर, जो विश्व कप इतिहास में उनका सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले उनका सर्वोच्च स्कोर 2022 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 318/7 था।
यह पहली बार था जब किसी टीम ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 300 से अधिक रन बनाए। अब तक केवल दो बार किसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 300+ का स्कोर वनडे में बनाया है। दोनों ही बार भारत ने (दिल्ली और विशाखापत्तनम में लगातार मैचों में)।
5022 - स्मृति मंधाना के वनडे रन, जिससे वह मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय और कुल मिलाकर पांचवीं बल्लेबाज़ बनीं, जिन्होंने 5000 रन का आंकड़ा पार किया। उन्होंने यह उपलब्धि केवल 112 पारियों में हासिल की जो इस क्लब में सबसे तेज़ है (पहले स्टेफनी टेलर ने 129 पारियों में हासिल किया था)।
1062 - मांधना के 2025 में वनडे रन, जिससे वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000+ रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज़ बनीं। उन्होंने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पिछले मैच में बेलिंडा क्लार्क के 970 रन (1997) के रिकॉर्ड को तोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 66 गेंदों पर 80 रन बनाए।
5 - लगातार पांच फिफ्टी-प्लस पारियां ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मांधना की। इन पांच पारियों में उन्होंने 485 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं। मांधना ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भी 2017 से 2024 के बीच पांच फिफ्टी-प्लस पारियां खेलीं। वह ऐसा करने वाली वह एकमात्र बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने दो अलग-अलग टीमों के ख़िलाफ़ यह उपलब्धि हासिल की है।
155 - मांधना और प्रतिका रावल की साझेदारी, जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। यह विश्व कप में भारत की चौथी और 2017 के बाद पहली 100+ रनों की ओपनिंग साझेदारी है।
5/40 - जन्मदिन पर ऐनाबेल सदरलैंड का बॉलिंग प्रदर्शन। उन्होंने 24वें जन्मदिन पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला फाइव विकेट हॉल लिया और ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं।
Deep Gadhia is a stats analyst at ESPNcricinfo