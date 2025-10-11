मैच (9)
ख़बरें

क्या भारत के ख़िलाफ़ बाएं हाथ के स्पिनर को मौक़ा देगी ऑस्ट्रेलिया?

भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्या हो सकती है प्लेइंग 11, जानें पिच से जुड़ी अहम डिटेल्स

ESPNcricinfo स्टाफ़
11-Oct-2025 • 1 hr ago
Alyssa Healy addresses her team at the start of the chase, Australia vs Pakistan, Women's ODI World Cup, Colombo, October 8, 2025

Alyssa Healy के बल्ले से अब तक नहीं निकले हैं रन  •  ICC/Getty Images

महिला वनडे विश्व कप 2025 में भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से विशाखापट्टनम में होना है। पहले दो मैच लगातार जीतने के बाद भारत को पिछले मैच में इसी मैदान पर साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ हार मिली थी। इस मैच में भारत ने काफ़ी हद तक अपनी पकड़ बनाए रखी थी लेकिन अंतिम कुछ ओवरों में मैच उनके हाथ से निकल गया। जिस प्रकार भारत ने यह मैच गंवाया उसके बाद उन्हें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत होगी। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। उनके पास तीन मैचों से पांच अंक हैं।
वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भारत का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है और अब तक इस टीम के ख़िलाफ़ 13 में से केवल तीन मैचों में ही भारत को जीत मिली है। हालांकि उनके लिए थोड़ी राहत की बात यह होगी कि पिछले पांच विश्व कप मैचों में से तीन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है।

टीम न्यूज़/प्लेइंग इलेवन

विशाखापट्टनम की बल्लेबाज़ी के अनुकूल पिच और साउथ अफ़्रीका से मिली हार भारत को सोचने पर मज़बूर कर सकती है कि क्या उन्हें अपने पांच गेंदबाज़ों के संयोजन को मज़बूत करना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक बल्लेबाज़ को बाहर करना पड़ेगा जो आसान निर्णय नहीं होगा।
भारत (संभावित XI): 1. स्मृति मांधना, 2. प्रतिका रावल, 3. हरलीन देओल, 4. हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5. जेमिमाह रॉड्रिग्स, 6. दीप्ति शर्मा, 7. ऋचा घोष (विकेटकीपर), 8. अमनजोत कौर, 9. स्नेह राणा, 10. क्रांति गौड़, 11. श्री चरणी
ऑस्ट्रेलिया यह जानते हुए मैदान में उतरेगा कि भारत हर मैच में बाएं हाथ स्पिनरों के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहा है। इसलिए वे सोफी मोलिन्यू को फिर से मौक़ा दे सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया (संभावित XI): 1. एलिसा हीली (कप्तान और विकेटकीपर), 2. फीबी लिचफील्ड, 3. एलिस पेरी, 4. बेथ मूनी, 5. एनाबेल सदरलैंड, 6. एश्ली गार्डनर, 7. तालिया मैकग्राथ, 8. जॉर्जिया वेयरहम / सोफी मोलिन्यू, 9. किम गार्थ, 10. अलाना किंग, 11. मेगन शूट

पिच और परिस्थितियां

विशाखापट्टनम की पिच पर रन बनाना आसान रहा है, लेकिन दोपहर में स्विंग और बाद में स्पिन देखने को मिली। भारत-साउथ अफ़्रीका मैच बारिश के कारण एक घंटे देर से शुरू हुआ था, लेकिन रविवार के लिए बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री रहेगा, जबकि नमी अधिक होगी। शाम को ओस पड़ सकती है, जो टॉस के निर्णय को प्रभावित कर सकती है।
