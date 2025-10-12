तीसरे दिन भी फ़ील्डिंग नहीं करेंगे साई सुदर्शन

यह घटना वेस्टइंडीज़ की पहली पारी के आठवें ओवर में हुई थी। साई सुदर्शन उसके बाद दिन के बचे हुए 35 ओवरों तक मैदान से बाहर रहे। रविवार सुबह जारी BCCI के मीडिया रिलीज़ के अनुसार, "उन्हें मेडिकल टीम लगातार मॉनिटर कर रही है।" हालांकि यह नहीं बताया गया कि वेस्टइंडीज़ की पहली पारी ख़त्म होने पर तीसरे दिन साई सुदर्शन बल्लेबाज़ी करने उतरेंगे या नहीं और अगर उतरेंगे तो अपने नंबर-3 स्थान पर या किसी और क्रम पर।