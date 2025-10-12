तीसरे दिन भी फ़ील्डिंग नहीं करेंगे साई सुदर्शन
सुदर्शन को दूसरे दिन शॉर्ट लेग पर एक कैच लपकने के दौरान चोट लगी थी
दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन बी साई सुदर्शन फ़ील़्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरेंगे। उन्हें दूसरे दिन शॉर्ट लेग पर एक कैच लपकने के दौरान "इंपैक्ट इंज़री" लगी थी। भारत के लिए राहत की बात यह है कि "यह चोट गंभीर नहीं है और वह ठीक हैं।"
साई सुदर्शन ने जॉन कैंपबेल का कैच रवींद्र जाडेजा की गेंद पर पकड़ा था। वेस्टइंडीज़ के सलामी बल्लेबाज़ का स्लॉग स्वीप सीधे उनके हेलमेट की ग्रिल पर लगी थी और गेंद टकराने के बाद उनके हाथों में अटक गई।
यह घटना वेस्टइंडीज़ की पहली पारी के आठवें ओवर में हुई थी। साई सुदर्शन उसके बाद दिन के बचे हुए 35 ओवरों तक मैदान से बाहर रहे। रविवार सुबह जारी BCCI के मीडिया रिलीज़ के अनुसार, "उन्हें मेडिकल टीम लगातार मॉनिटर कर रही है।" हालांकि यह नहीं बताया गया कि वेस्टइंडीज़ की पहली पारी ख़त्म होने पर तीसरे दिन साई सुदर्शन बल्लेबाज़ी करने उतरेंगे या नहीं और अगर उतरेंगे तो अपने नंबर-3 स्थान पर या किसी और क्रम पर।
इससे पहले भारत की पारी में साई सुदर्शन ने अहम योगदान दिया था। उन्होंने 165 गेंदों में 12 चौकों के साथ 87 रन बनाए और यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की। वह 69वें ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद को लेग साइड में फ़्लिक करने की कोशिश में आउट हुए। जायसवाल की 175 और शुभमन गिल की नाबाद 129 रन की पारी ने भारत को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया है।