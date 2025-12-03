मैच (29)
ख़बरें

मोहित शर्मा ने क्रिकेट के हर फ़ॉर्मैट से संन्यास लिया

हरियाणा के तेज़ गेंदबाज़ ने भारत के लिए कुल 34 और IPL में 120 मैच खेले

Mohit Sharma looks on, Delhi Capitals vs Mumbai Indians, IPL 2025, Delhi, April 13, 2025

Mohit Sharma ने IPL में चार टीमों के लिए खेला है  •  Pankaj Nangia/Getty Images

भारत के तेज़ गेंदबाज़ मोहित शर्मा ने क्रिकेट के हर फ़ॉर्मैट से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने कुल 34 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। साथ ही लगभग एक दशक से अधिक समय तक IPL का हिस्सा रहे।
37 वर्षीय मोहित ने कुल 26 वनडे और आठ T20I में भारतीय टीम के लिए हिस्सा लिया। अपने संन्यास के अवसर पर मोहित ने अपनी टीम के उन साथियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके करियर को हरियाणा से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया।
मोहित तीन IPL फ़ाइनल में शामिल रहे पर ट्रॉफ़ी नहीं जीत सके। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "आज मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करता हूं।"
मोहित ने कहा, "हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारत की जर्सी पहनने और IPL खेलने तक यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे करियर की नींव मजबूत बनाई। अनिरुद्ध सर के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता जिनके लगातार मार्गदर्शन और भरोसे ने मेरे रास्ते को उन तरीकों से संवार दिया जिन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है।"
मोहित ने 2013 में भारत के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने वनडे मैचों में कुल 31 विकेट और T20I में छह विकेट लिए। वे 2015 के वनडे विश्व कप में खेले और बाद में एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेथ ओवरों में भरोसेमंद विकल्प बने।
CSK के अलावा मोहित ने किंग्स XI पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए भी खेला। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का भी प्रतिनिधित्व किया। 2023 में वे GT के लिए सीज़न के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज़ रहे।
कुल मिलाकर मोहित ने 2013 से 2025 तक IPL के सभी सीज़न खेले। 2021 और 2022 को छोड़कर बाक़ी सभी में हिस्सा लिया और 120 मैचों में 134 विकेट के साथ अपने करियर को समाप्त किया। उन्होंने 2011 से 2018 के बीच 44 प्रथम श्रेणी मैच भी खेले जिनमें 127 विकेट लिए। उनका आख़िरी प्रतिस्पर्धी मैच इस साल IPL में DC के लिए PBKS के ख़िलाफ़ था और 2026 की नीलामी से पहले DC ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था।
Mohit SharmaGujarat TitansDelhi CapitalsChennai Super KingsPunjab KingsHaryanaIndia

