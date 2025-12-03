मोहित शर्मा ने क्रिकेट के हर फ़ॉर्मैट से संन्यास लिया

37 वर्षीय मोहित ने कुल 26 वनडे और आठ T20I में भारतीय टीम के लिए हिस्सा लिया। अपने संन्यास के अवसर पर मोहित ने अपनी टीम के उन साथियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके करियर को हरियाणा से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया।

मोहित तीन IPL फ़ाइनल में शामिल रहे पर ट्रॉफ़ी नहीं जीत सके। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "आज मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करता हूं।"

मोहित ने कहा, "हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने से लेकर भारत की जर्सी पहनने और IPL खेलने तक यह सफर किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन को दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे करियर की नींव मजबूत बनाई। अनिरुद्ध सर के प्रति मेरी गहरी कृतज्ञता जिनके लगातार मार्गदर्शन और भरोसे ने मेरे रास्ते को उन तरीकों से संवार दिया जिन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं है।"