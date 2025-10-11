आंकड़े: गिल ने की कोहली की बराबरी, केवल ब्रेडमैन से पीछे हैं जायसवाल

12 पारियों में गिल ने कप्तान के रूप में पांच टेस्ट शतक लगाए। केवल दो खिलाड़ियों ने इससे कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल की है। एलिस्टेयर कुक (9 पारियां) और सुनील गावस्कर (10 पारियां)। मैचों की बात करें तो गिल ने यह कारनामा सातवें टेस्ट में किया, जो डॉन ब्रैडमैन के बराबर है। जबकि कुक (5 मैच) और गावस्कर (6 मैच) ने यह और तेज़ी से किया था।

कुल मिलाकर, केवल ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11) और गैरी सोबर्स (9) ने 24 वर्ष की उम्र से पहले सात से अधिक टेस्ट शतक बनाए हैं।

यशस्वी जायसवाल लगातार खेल रहे हैं बड़ी पारियां • AFP/Getty Images

2 खिलाड़ी (बॉब सिम्पसन और ब्रायन लारा) ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने पहले सात टेस्ट शतकों में से पांच को 150+ में बदला था। अब जायसवाल भी इस सूची में शामिल हो गए हैं।

3 बार भारत ने किसी टेस्ट पारी में पहले पांच विकेटों के लिए 50 से अधिक की साझेदारी की है। पिछली दो बार यह उपलब्धि 1993 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुंबई में और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अहमदाबाद में हासिल हुई थी।

318 गेंदें वेस्टइंडीज़ के तेज़ गेंदबाज़ों ने भारत की पहली पारी में बिना कोई विकेट हासिल किए फेंकी। इससे पहले केवल दो बार ऐसा हुआ था। 1972 में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जॉर्जटाउन में (540 गेंदें*) और 2016 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुबई में (432 गेंदें)।