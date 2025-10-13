14 साल के सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

सीज़न शुरू होने से महज़ दो दिन पहले ये घोषणा हुई हैं क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) को BCCI के आदेश के बाद दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता जोड़ना पड़ा। BCA को जल्द से जल्द पांच सदस्यीय चयन समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है।

सिर्फ़ 14 वर्ष के सूर्यवंशी ने जनवरी 2024 में 12 वर्ष और 284 दिन की उम्र में प्रथम श्रेणी पदार्पण किया था। अब तक वह पांच प्रथम श्रेणी मैचों में 10 पारियों में 100 रन बना चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक स्कोर 41 है। भारत अंडर-19 की प्रतिबद्धताओं के कारण उन्हें रणजी में लगातार खेलने का मौक़ा नहीं मिला है।

बिहार ने 2024-25 रणजी सीज़न में बेहद ख़राब प्रदर्शन किया था और टीम को एक भी जीत नहीं मिली। सात में से छह मैच हारने के बाद उन्हें केवल एक अंक मिला और टीम प्लेट ग्रुप में चली गई। बिहार अपना अभियान पटना में अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ शुरू करेगा, जबकि दूसरा मैच 25 अक्टूबर से नडियाद में मणिपुर के ख़िलाफ़ होगा।

सूर्यवंशी की बल्लेबाज़ी और धैर्य ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें एक मज़बूत प्रथम श्रेणी संरचना में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि, फिलहाल BCA पूरी कोशिश में है कि सूर्यवंशी बिहार के लिए ही खेलते रहें और टीम को एलीट ग्रुप में वापसी दिलाएं।

संभावना है कि सूर्यवंशी पूरा रणजी सीज़न नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह 2026 की शुरुआत में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह पाने की दौड़ में हैं।

बिहार रणजी ट्रॉफी 2025-26 टीम