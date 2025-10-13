14 साल के सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान
पहले दो राउंड के मैचों के लिए ही हुई है घोषणा, अगले साल की शुरूआत में अंडर-19 विश्व कप के कारण शायद पूरा रणजी सीज़न नहीं खेल पाएंगे सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफ़ी 2025-26 सीज़न के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। सीज़न की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। टीम की कमान बल्लेबाज़ साकिबुल गनी संभालेंगे।
सीज़न शुरू होने से महज़ दो दिन पहले ये घोषणा हुई हैं क्योंकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) को BCCI के आदेश के बाद दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता जोड़ना पड़ा। BCA को जल्द से जल्द पांच सदस्यीय चयन समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है।
सूर्यवंशी की तरक्की उनकी शानदार फ़ॉर्म के चलते हुई है। उन्होंने हाल ही में भारत अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शीर्षक्रम में तेज़ शुरुआत दी। उन्होंने ब्रिसबेन में पहले चार दिवसीय मैच में 78 गेंदों में शतक जड़ा और तीन पारियों में 133 रन बनाए। भारत ने यह सीरीज़ 2-0 से जीती।
इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी सूर्यवंशी का बल्ला खूब बोला था। उन्होंने वॉर्सेस्टर में 143 रन की पारी खेली, जो युवाओं के एकदिवसीय मुक़ाबलों में सबसे तेज़ शतक था। पांच मैचों में उन्होंने 174.01 की स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए और सीरीज़ के सर्वाधिक रन स्कोरर रहे।
सिर्फ़ 14 वर्ष के सूर्यवंशी ने जनवरी 2024 में 12 वर्ष और 284 दिन की उम्र में प्रथम श्रेणी पदार्पण किया था। अब तक वह पांच प्रथम श्रेणी मैचों में 10 पारियों में 100 रन बना चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक स्कोर 41 है। भारत अंडर-19 की प्रतिबद्धताओं के कारण उन्हें रणजी में लगातार खेलने का मौक़ा नहीं मिला है।
इस साल की शुरुआत में सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ 101 रन (38 गेंद) बनाकर इतिहास रचा था। वह पुरुषों के T20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बने। आईपीएल 2025 में उन्हें 13 वर्ष की उम्र में चुना गया था, जिससे वह लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैच खेले, सभी में ओपनिंग की, और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।
बिहार ने 2024-25 रणजी सीज़न में बेहद ख़राब प्रदर्शन किया था और टीम को एक भी जीत नहीं मिली। सात में से छह मैच हारने के बाद उन्हें केवल एक अंक मिला और टीम प्लेट ग्रुप में चली गई। बिहार अपना अभियान पटना में अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ शुरू करेगा, जबकि दूसरा मैच 25 अक्टूबर से नडियाद में मणिपुर के ख़िलाफ़ होगा।
सूर्यवंशी की बल्लेबाज़ी और धैर्य ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें एक मज़बूत प्रथम श्रेणी संरचना में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि, फिलहाल BCA पूरी कोशिश में है कि सूर्यवंशी बिहार के लिए ही खेलते रहें और टीम को एलीट ग्रुप में वापसी दिलाएं।
संभावना है कि सूर्यवंशी पूरा रणजी सीज़न नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वह 2026 की शुरुआत में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह पाने की दौड़ में हैं।
बिहार रणजी ट्रॉफी 2025-26 टीम
पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, साकिबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्णव किशोर, आयुष लहारुका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज़ खान, साकिब हुसैन, रघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार।