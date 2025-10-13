रणजी ट्रॉफ़ी के 91वें संस्करण के बारे में जानिए सब कुछ

रणजी ट्रॉफ़ी का 91वां सीज़न 15 अक्तूबर से शुरू होगा, जिसमें 32 टीमें भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। छह टीमें प्लेट चैम्पियनशिप के लिए भी खेलेंगी। कुल मिलाकर प्रतियोगिता में 138 मैच खेले जाएंगे। आइए देखते हैं इस सीज़न में क्या ख़ास रहने वाला है।

खिलाड़ियों के लिए क्या दांव पर है?



रणजी ट्रॉफ़ी के ख़िताब के अलावा क्या और अधिक दांव पर रह सकता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर अगले साल की शुरुआत में होने वाले T20 विश्व कप से पहले T20Is से भरा हुआ है। दिसंबर में होने वाली IPL की छोटी नीलामी के कारण सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी (SMAT) पर सबकी नज़रें रहेगी। लेकिन इस सीज़न में सिर्फ़ दो घरेलू टेस्ट बचे हैं जो नवंबर में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए रणजी ट्रॉफ़ी में प्रदर्शन से टेस्ट डेब्यू या कमबैक की संभावना बहुत कम है क्योंकि भारत की अगली टेस्ट सीरीज़ नवंबर के बाद 2026 के दूसरे हिस्से में होगी।

जब रणजी ट्रॉफ़ी अक्तूबर के बीच में शुरू हो रही है, तो SMAT दिसंबर में कैसे होगा?



पिछले सीज़न की तरह रणजी ट्रॉफ़ी दो चरणों में खेली जाएगी। पहले चरण में पांच राउंड होंगे और यह 15 अक्तूबर से 19 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद सफ़ेद गेंद क्रिकेट शुरू हो जाएगा, जिसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी (26 नवंबर-18 दिसंबर) और विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी (26 दिसंबर-18 जनवरी) होंगी। रणजी ट्रॉफ़ी 22 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक दो और राउंड के साथ फिर शुरू होगी, जिसके बाद नॉकआउट्स होंगे और फ़ाइनल 28 फ़रवरी को समाप्त होगा।

फ़ॉर्मैट क्या है?



फ़ॉर्मैट भी पिछले सीज़न जैसा ही है। 32 एलीट टीमों को आठ-आठ के चार ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वार्टर-फ़ाइनल में पहुंचेंगी। छह प्लेट टीमें राउंड-रॉबिन फ़ॉर्मैट में खेलेंगी और शीर्ष दो टीमें फ़ाइनल खेलेंगी।

अगर रहाणे खेल रहे हैं, तो चेतेश्वर पुजारा का क्या?



पुजारा ने अगस्त में संन्यास ले लिया था और अब वह प्रसारण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हालांकि, वह भविष्य में किसी न किसी रूप में क्रिकेट में योगदान देना चाहते हैं।

इशान किशन इस सीज़न झारखंड की कप्तानी करेंगे • Getty Images

और उभरते बल्लेबाज़?



38 वर्षीय जलज सक्सेना केरल से महाराष्ट्र चले गए हैं • Sivaraman Kitta

कुछ दिलचस्प शुरुआती मैच?

