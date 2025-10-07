IPL और दलीप ट्रॉफ़ी सफलता के बाद सभी प्रारूपों में MP की कप्तानी करेंगे रजत पाटीदार
रणजी ट्रॉफ़ी के साथ ही शुरू होगा मध्य प्रदेश के साथ बड़ी जिम्मेदारी वाला पाटीदार का नया सफर
रजत पाटीदार को 2025-26 घरेलू सीज़न की शुरुआत से पहले मध्य प्रदेश की सभी फ़ॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई है, जो रणजी ट्रॉफ़ी के साथ 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है।
पाटीदार ने शुभम शर्मा की जगह ली है और यह ज़िम्मेदारी उन्हें एमपी के क्रिकेट निदेशक चंद्रकांत पंडित से मिली है। समझा जा रहा है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पाटीदार की हालिया सफलताओं के बाद उनके लिए एक बड़ी भूमिका चाहता था।
32 वर्षीय पाटीदार को पिछले साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी के दौरान पहली बार कप्तान के रूप में आज़माया गया था जब उन्होंने पंडित से आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इसी तरह की संभावना पर बात की थी। उन्हें कप्तानी दी गई और उन्होंने एमपी को फ़ाइनल तक पहुंचाया, जहां टीम मुंबई से हार गई थी।
पाटीदार ने इसके बाद RCB को उनका पहला IPL ख़िताब दिलाया और हाल ही में उन्होंने सेंट्रल ज़ोन की कप्तानी करते हुए दलीप ट्रॉफ़ी में 2014-15 के बाद पहली बार टीम को चैंपियन बनाया।
पिछले हफ़्ते पाटीदार ने ईरानी कप में एक मज़बूत रेस्ट ऑफ़ इंडिया (RoI) टीम की कप्तानी की जिसमें ईशान किशन, रुतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी थे जो अपने राज्यों की कप्तानी करते हैं। हालांकि, टीम को विदर्भ के हाथों 93 रनों से हार झेलनी पड़ी।
पाटीदार ने 2024-25 रणजी सीज़न में 11 पारियों में 48.09 की औसत से 529 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। यह उस सीज़न में एमपी के लिए शुभम शर्मा के 943 रनों (औसत 104.77) के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा रन थे।
इस सीज़न में भी पाटीदार शानदार फ़ॉर्म में हैं। उन्होंने सात पारियों में दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। उनका एक शतक दलीप ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में आया जिसने सेंट्रल ज़ोन को पहली पारी में बढ़त दिलाई और अंततः साउथ ज़ोन पर छह विकेट से जीत दर्ज करने में मदद की।
एमपी अपनी रणजी ट्रॉफ़ी मुहिम की शुरुआत पंजाब के ख़िलाफ़ इंदौर में घरेलू मैच से करेगी। रणजी सीज़न दो चरणों में खेला जाएगा। पहला चरण 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा जिसके बाद सफ़ेद गेंद के टूर्नामेंट्स के लिए ब्रेक होगा। दूसरा चरण 22 जनवरी से 1 फ़रवरी तक चलेगा, जबकि नॉकआउट मुकाबले 6 से 28 फ़रवरी के बीच होंगे।
शशांक किशोर ESPNcricinfo के सीनियर संवाददाता हैं