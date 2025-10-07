IPL और दलीप ट्रॉफ़ी सफलता के बाद सभी प्रारूपों में MP की कप्तानी करेंगे रजत पाटीदार

इस सीज़न में भी पाटीदार शानदार फ़ॉर्म में हैं। उन्होंने सात पारियों में दो शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं। उनका एक शतक दलीप ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में आया जिसने सेंट्रल ज़ोन को पहली पारी में बढ़त दिलाई और अंततः साउथ ज़ोन पर छह विकेट से जीत दर्ज करने में मदद की।

एमपी अपनी रणजी ट्रॉफ़ी मुहिम की शुरुआत पंजाब के ख़िलाफ़ इंदौर में घरेलू मैच से करेगी। रणजी सीज़न दो चरणों में खेला जाएगा। पहला चरण 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा जिसके बाद सफ़ेद गेंद के टूर्नामेंट्स के लिए ब्रेक होगा। दूसरा चरण 22 जनवरी से 1 फ़रवरी तक चलेगा, जबकि नॉकआउट मुकाबले 6 से 28 फ़रवरी के बीच होंगे।