रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड से हो सकती है पंत की वापसी
पंत अब अपने रिहैब के अंतिम चरण में हैं और इस हफ़्ते के अंत में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फ़िटनेस टेस्ट से गुज़रने वाले हैं
25 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड में ऋषभ पंत एक्शन में वापसी कर सकते हैं। इसके साथ ही वह 14 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के ज़रिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं। यह उसी लाइन में है जैसा कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पिछले महीने दुबई में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ चल रही टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम घोषित करते समय संकेत दिया था।
जुलाई के अंत में ओल्ड ट्रैफ़र्ड टेस्ट दाहिने पैर में फ्रैक्चर होने के बाद पंत अब अपने रिहैब के अंतिम चरण में हैं और इस हफ़्ते के अंत में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फ़िटनेस टेस्ट से गुज़रने वाले हैं।
उनके पैर से तीन सप्ताह पहले प्लास्टर हट गया था और अब वह बिना किसी तकलीफ़ के चल-फिर रहे हैं। पंत ने अपने पैर की मज़बूती के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज़ और वेट ट्रेनिंग ड्रिल्स शुरू कर दी हैं और नेट्स में बल्लेबाज़ी भी दोबारा शुरू कर दी है।
यदि फ़िटनेस टेस्ट में उन्हें क्लियरेंस मिल जाती है, तो पंत के दिल्ली टीम से जुड़ने की उम्मीद है, जो रणजी ट्रॉफ़ी के पहले राउंड में 15 अक्टूबर से हैदराबाद के ख़िलाफ़ खेलेगी। हालांकि, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अनुसार, इस मैच के लिए पंत की उपलब्धता "थोड़ी संदिग्ध" है।
पंत पिछले जुलाई से मैदान से बाहर हैं, जब उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चौथे टेस्ट में क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए अपने ही पैर पर गेंद मार ली थी। उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा और स्कैन में फ़्रैक्चर की पुष्टि हुई। हालांकि वह अगले दिन दोबारा बल्लेबाज़ी करने लौटे, लेकिन विकेटकीपिंग नहीं कर पाए। पंत ने उस सीरीज़ में चार टेस्ट में 479 रन बनाए थे, जिनमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे।
पंत की अनुपस्थिति में भारत ने वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ चल रही टेस्ट सीरीज़ के लिए ध्रुव जुरेल और एन जगदीशन को विकेटकीपर के रूप में चुना है। पंत ऑस्ट्रेलिया के अक्टूबर 19 से शुरू होने वाले सीमित ओवरों के दौरे से भी बाहर रहेंगे क्योंकि उन्हें अभी तक CoE से "रिटर्न टू प्ले" सर्टिफ़िकेट नहीं मिला है।
संभावना है कि पंत अपनी उपलब्धता की अवधि के दौरान दिल्ली टीम की कप्तानी करेंगे। फिलहाल टीम की अगुवाई उनके आईपीएल टीममेट लखनऊ सुपर जायंट्स के आयुष बडोनी करेंगे।
शशांक किशोर ESPNcricinfo के सीनियर संवाददाता हैं