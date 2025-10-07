रणजी ट्रॉफ़ी के दूसरे राउंड से हो सकती है पंत की वापसी

उनके पैर से तीन सप्ताह पहले प्लास्टर हट गया था और अब वह बिना किसी तकलीफ़ के चल-फिर रहे हैं। पंत ने अपने पैर की मज़बूती के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज़ और वेट ट्रेनिंग ड्रिल्स शुरू कर दी हैं और नेट्स में बल्लेबाज़ी भी दोबारा शुरू कर दी है।

पंत पिछले जुलाई से मैदान से बाहर हैं, जब उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ चौथे टेस्ट में क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए अपने ही पैर पर गेंद मार ली थी। उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा और स्कैन में फ़्रैक्चर की पुष्टि हुई। हालांकि वह अगले दिन दोबारा बल्लेबाज़ी करने लौटे, लेकिन विकेटकीपिंग नहीं कर पाए। पंत ने उस सीरीज़ में चार टेस्ट में 479 रन बनाए थे, जिनमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे।