ख़बरें

ट्रेनिंग शुरू करने के लिए BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस जाएंगे पंत

मैनचेस्टर टेस्ट में चोटिल होने के बाद पंत की यह ऐक्शन में वापसी होगी

ESPNcricinfo स्टाफ़
14-Sep-2025 • 1 hr ago
Rishabh Pant winces in pain, England vs India, 4th Test, 1st day, Manchester, July 23, 2025

ऋषभ पंत को जुलाई में ओल्ड ट्रैफ़र्ड टेस्ट के दौरान पैर में फ्रै़क्चर हुआ था  •  Getty Images

इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैनचेस्ट टेस्ट में चोटिल होने वाले ऋषभ पंत ने दाहिने पैर में फ्रै़क्चर होने के बाद से कोई क्रिकेट नहीं खेला और न ही कोई ट्रेनिंग की है। हालांकि वह फिर से अपना ट्रेनिंग शुरू करने बेंगलुरू में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जा रहे हैं। ESPNcricinfo को पता चला है कि पंत का पैर में अब प्लास्टर नहीं है और वह आराम से चल पा रहे हैं।
भारत को अपना अगला टेस्ट मैच 2 अक्तूबर से वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है। इस सीरीज़ के लिए चयन सितंबर के आखिरी सप्ताह में होने की उम्मीद है।
मैनचेस्टर के चौथे टेस्ट में पंत के चोटिल होने के बाद ध्रुव जुरेल ने विकेटकीपिंग की थी और एन जगदीशन को बैकअप के तौर पर ओवल के आख़िरी टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अगर पंत वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट से पहले पूरी तरह फिट नहीं हो पाते, तो जुरेल और जगदीशन टीम में विकेटकीपर के सबसे प्रबल दावेदार हैं।
पंत को मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन तब चोट लगी थी, जब उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी और गेंद उनके पैर पर लग गई थी। वह रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और थोड़ी देर बाद उनके फ्रै़क्चर की पुष्टि हुई थी। हालांकि वह अगले दिन बल्लेबाज़ी के लिए उतरे, जबकि उस दिन की सुबह वह मैदान पर मूनबूट पहनकर पहुंचे थे। इस पारी में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और 54 रन पर आउट हुए। चोटिल होने पर वह 37 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए थे।
जुरेल ने उस मैच की दोनों पारियों में विकेटकीपिंग की थी और पंत दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी के लिए उपलब्ध थे। हालांकि उन्हें बल्लेबाज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने शतक लगाकर टेस्ट को ड्रॉ करा लिया था।
Rishabh PantDhruv JurelNarayan JagadeesanIndiaEngland vs IndiaIndia tour of England

