हरमनप्रीत : भारत को विश्वास है कि वे किसी भी दिन ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं

उन्होंने कहा, "हम एक ऐसी टीम हैं जिसने पूरे साल कड़ी मेहनत की है और दिन-ब-दिन बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पिछले कुछ सालों से अच्छा सेटअप रहा है और वे पिछले कुछ सालों से दबदबा बनाए हुए हैं। हम अभी उस दौड़ में आए हैं और पिछले एक-डेढ़ साल में अच्छा प्रदर्शन किया है। हम पहले भी उन्हें हराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब हमने फील्डिंग और फ़‍िटनेस पर काफ़ी काम किया है और नतीजे़ दिखने लगे हैं।"

भारत वनडे में एक मज़बूत दौर से गुज़र रहा है। इस साल खेले गए 11 वनडे मैचों में से उसने सिर्फ़ दो में हार का सामना किया है, जिसमें हाल ही में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उसकी सरज़मीं पर 2-1 से मिली जीत भी शामिल है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले घरेलू विश्व कप से पहले यह तीन मैचों की सीरीज़ एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है।

हरमनप्रीत ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वे [ऑस्ट्रेलिया] काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अच्छा खेला है और दबदबा बनाया है। लेकिन हम एक ऐसे मंच पर भी हैं जहाँ एक कप्तान के तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि हम उन्हें किसी भी दिन हरा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "पिछले डेढ़ साल में प्रक्रिया अच्छी रही है, हमने काफ़ी सुधार किया है। यहां तक कि इंग्लैंड में भी, हमने उनकी सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक को हराया। ये दर्शाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। खिलाड़ियों का यह समूह काफ़ी समय से एक साथ खेल रहा है। सभी जानते हैं कि उन्हें टीम के लिए क्या करना है। हमें विश्वास है कि हम किसी भी टीम को किसी भी दिन हरा सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपमें विश्वास है, तो परिणाम आपके सामने आते हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि महिलाओं के खेल में भारत लंबे समय से एक सोता हुआ दिग्गज रहा है और शायद उसमें वो स्थिरता नहीं रही जो मुझे लगता है कि अभी है।" उन्होंने आगे कहा, "वे वाकई एक ख़तरनाक टीम हैं और मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि वे दूसरी टीमों के साथ क्या कर सकते हैं। हमने उन्हें इंग्लैंड जाकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते और एक बहुत अच्छी टीम को चुनौती देते देखा है।"

हरमनप्रीत ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच की खाई को पाटने का श्रेय महिला प्रीमियर लीग (WPL) को दिया। उन्होंने देखा है कि युवा खिलाड़ी पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ टीम में आ रही हैं।

हरमनप्रीत ने कहा, "मुझे लगता है कि उनका रवैया देखना बहुत खास रहा है, खासकर एक कप्तान के तौर पर।" उन्होंने आगे कहा, "जब मैं 4-5 साल पहले की बात करती हूं, तो हम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच के अंतर के बारे में बात करते थे, इसलिए किसी खिलाड़ी के लिए बदलाव करना मुश्किल होता है। पिछले 5-6 सालों से, हम लगातार मैच खेल रहे हैं और उसका प्रसारण भी हो रहा है। जो लड़कियां अभी खेल रही हैं, वे तैयार हैं और जानती हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को कैसे आगे बढ़ाना है।"

"हम क्रांति [गौड़] और प्रतीका [रावल] जैसे खिलाड़ियों में यह देख सकते हैं। वे तैयार दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें समय या अवसरों की आवश्यकता है, जिस तरह से उन्होंने खुद को तैयार किया है, उससे पता चलता है कि वे अवसर के लिए तैयार हैं। हम लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि WPL जैसा कुछ शुरू होगा ताकि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के बीच का अंतर कम हो, और हमने पिछले तीन वर्षों में यह देखा है। मुझे उम्मीद है कि वे इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे।"

ऑस्ट्रेलिया ने इस साल जनवरी के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है। लेकिन हीली के लिए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उनकी टीम लंबे समय से एक साथ खेल रही है, उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया तीन वनडे मैचों में खिलाड़ियों को रोटेट कर सकता है, ख़ासकर बाएं हाथ की स्पिनर सोफ़ी मोलिनक्स के इस सीरीज़ से बाहर होने और विश्व कप के लिए फ़‍िट होने की दौड़ में होने के कारण।

हीली ने कहा, "हमें एक टीम के रूप में साथ क्रिकेट खेले हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन यह कहना ग़लत नहीं होगा कि यह टीम इस विश्व कप के साथ-साथ वनडे सीरीज़ के लिए भी बेहतरीन स्थिति में है।" उन्‍होंने आगे कहा, "विश्व कप से पहले भारत अपनी परिस्थितियों में शायद प्रबल दावेदार है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सीरीज़ में योगदान देने के लिए हमारे पास जो 15 खिलाड़ी हैं, वे वाकई काफ़ी मज़बूत स्थिति में हैं। विडंबना यह है कि हमारे पास जो 15 खिलाड़ी हैं, उनके साथ हम एक सर्वश्रेष्ठ एकादश चुन सकते हैं और सभी 15 खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में हम काफ़ी भाग्यशाली हैं।"

"लेकिन ज़ाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी भी समय खेलना एक महत्वपूर्ण पहलू है, चाहे इससे अंक जुड़े हों या नहीं। इसलिए हम अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश के साथ उतरेंगे, लेकिन यह हमारे लिए कुछ अलग चीज़ें आज़माने और इस सीरीज़ के बाद चार से पांच हफ़्तों के लिए अलग संयोजन तैयार करने का भी एक अच्छा मौक़ा है। इसलिए प्रयोग शायद एक बड़ा शब्द है, लेकिन आपको यहां थोड़ा सा रोटेशन देखने को मिल सकता है।"

हरमनप्रीत ने संकेत दिए कि भारत टीम के सभी खिलाड़ियों को मौक़ा दे सकता है। तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह की वापसी हुई है, जिनकी लंबी चोट के बाद वापसी से टीम के बाक़ी गेंदबाज़ों को फ़ायदा होगा।

हरमनप्रीत ने कहा, "रेणुका ने हमेशा टीम में अहम भूमिका निभाई है और मुझे खु़शी है कि वह टीम में वापस आ गई हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। वह टीम का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। वह हमारे मीडियम पेसर विभाग की अगुवाई कर रही थीं, इसलिए उनकी वापसी से अच्छा लग रहा है। क्रांति और अरुंधति [रेड्डी] जैसी खिलाड़ियों के लिए भी यह अच्छी बात है, उन्होंने इस मामले में भी अहम भूमिका निभाई है।"