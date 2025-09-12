धैर्य और सटीकता: कैसे कार्तिकेय ने दलीप फ़ाइनल को पूरी तरह से पलट दिया

बुधवार शाम तक बेंगलुरु और उसके आसपास लगातार बारिश होती रही, जिससे BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की सतह ढकी रही। फ़ाइनल की सुबह आसमान में घने बादल छाए हुए थे और पिच पर हरापन था।

लेकिन अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, सेंट्रल ज़ोन के तीनों तेज़ गेंदबाज़ों दीपक चाहर, कुलदीप सेन और आदित्य ठाकरे में से कोई भी पर्याप्त प्रभावशाली नहीं था। मैदान के बाहर और हवा में दोनों तरफ़ से गति दिखाई दे रही थी। उन्हें कभी-कभार शॉट खेलने और चूकने और पगबाधा की अपीलें भी मिलीं, लेकिन निरंतरता का अभाव था। साउथ ज़ोन के सलामी बल्लेबाज़ों तन्मय अग्रवाल और मोहित काले ने भी अपनी योग्यता के अनुरूप गेंदों को काफ़ी अच्छी तरह छोड़ा।

काले उस समय 49 गेंदों पर नौ रन बनाकर खेल रहे थे और उन्हें लगा कि यही उनके लिए रन बनाने का मौक़ा है। कार्तिकेय के पहले ओवर की आख़‍िरी गेंद 87.3 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से उछली थी, जो मिडिल लाइन पर टप्पा खाकर उनके हाथ पर लगी। काले की टी20 की प्रवृत्ति ने उन्हें प्रभावित किया और उन्होंने क्रॉस-बैट स्‍वीप पर नज़र डाली। लेकिन वह चूक गए और उनका मिडिल स्टंप उखड़ गया। कुछ ओवर बाद, कार्तिकेय ने बाएं हाथ के बल्लेबाज़ आर स्मरण को भी ऐसी ही गेंद पर आउट कर दिया। मिडिल लाइन पर एक फ्लाइटेड गेंद, जिसे स्मरण ने लाइन के पार पहुंचाने की कोशिश की, टॉप एज़ लगी और स्क्वायर लेग पर एक आसान कैच लपक लिया गया।

इसके बाद कार्तिकेय ने वो गेंद डाली जो शायद दिन की सबसे बेहतरीन गेंद थी। उन्होंने राउंड द विकेट से लेग स्टंप पर एक फ्लाइटेड गेंद डाली, उसे डिप किया और फिर तेज़ी से साउथ ज़ोन के कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन के पास से घुमाकर उनके स्टंप्स को उखाड़ दिया।

दलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल की शुरुआती सुबह, जहां तेज़ गेंदबाज़ों से नुकसान की उम्मीद थी, कार्तिकेय ने साउथ ज़ोन के शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया। और उन्होंने ऐसा सिर्फ़ पारंपरिक बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज़ी और सही जगह पर गेंद डालकर किया। पहले दिन लंच तक, साउथ ज़ोन का स्कोर 64/4 हो गया था।

कार्तिकेय ने पहले दिन के खेल के बाद कहा, "जब मैंने विकेट देखा, तो मुझे लगा कि शुरुआत में मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि यह पहला दिन था। मैं बस गेंद को सही जगह पर डालना चाहता था और कोई आसान रन नहीं देना चाहता था।"

"मुझे एहसास हुआ कि एक चुस्त इकॉनमी रेट बनाए रखना मेरी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि बल्लेबाज़ दबाव में आए और ग़लतियां करे। मैं बस अपनी बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहता था और ज़्यादा कोशिश नहीं करना चाहता था। मेरा मुख्य उद्देश्य धैर्य के साथ गेंदबाज़ी करना था, क्योंकि इससे हमें अंततः फ़ायदा होगा।"

मध्य प्रदेश के अपने साथी सारांश जैन के साथ मिलकर, सेंट्रल ज़ोन ने साउथ ज़ोन की बल्लेबाज़ी को तहस-नहस कर दिया। कार्तिकेय ने एक और विकेट लिया, गुरजपनीत सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट किया और 21 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट लिए। पहले दिन चायकाल तक साउथ ज़ोन 149 रन पर आउट हो गया था।

दो साल पहले, कार्तिकेय मध्य प्रदेश की पहली रणजी ट्रॉफ़ी ख़‍िताबी जीत के सूत्रधार थे, और 32 विकेट लेकर टीम के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2022-23 में एक और 30 से ज़्यादा विकेट लिए और 2023-24 सीज़न में 41 विकेट लिए।

2024-25 के रणजी ट्रॉफ़ी के उनके आंकड़े भी अच्छे रहे : छह मैचों में 28 विकेट, लेकिन हर्ष दुबे और मानव सुथर, दो बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडरों के उभरने के बाद, कार्तिकेय को क्रम में नीचे धकेल दिया गया। वह दलीप ट्रॉफ़ी के लिए मूल सेंट्रल ज़ोन की टीम में जगह नहीं बना पाए और उन्हें केवल फ़ाइनल में मौक़ा मिला जब दुबे और सुथर ऑस्ट्रेलिया ए के ख़‍िलाफ़ भारत ए की सीरीज़ के लिए रवाना हो गए।

लेकिन शुरुआती टीम में नहीं चुने जाने पर नाराज़ होने के बजाय, कार्तिकेय "इसे एक अवसर के रूप में ले रहे हैं"।

कार्तिकेय ने कहा, "टीम के चयन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपनी गेंदबाज़ी पर मेरा नियंत्रण है और मैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं इस मौके़ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। मेरी सोच साफ़ थी कि जब भी मैं गेंदबाज़ी करूं, चाहे शुरुआत में, बीच में या अंत में, मुझे विकेट लेने ही होंगे।"

पारंपरिक बाएं हाथ के फ़िंगरस्पिनर कार्तिकेय ने लगभग तीन साल पहले अपनी गेंदबाज़ी में लेगस्पिन को शामिल किया था। शुरुआत में उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ़ सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में किया था, लेकिन पिछले दो सालों में उन्होंने लाल गेंद वाले क्रिकेट में भी लेगब्रेक गेंदबाज़ी शुरू कर दी है। उन्होंने गुरुवार को भी कुछ लेगब्रेक गेंदबाज़ी की, और हालांकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्हें पता है कि "अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो मेरे पास लेगस्पिन भी मौजूद है।"

कार्तिकेय ने कहा, "लेगस्पिन किसी भी सतह पर उपयोगी है। मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। पहले मैं सिर्फ़ सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में ही लेगस्पिन करता था, लेकिन पिछले दो सालों से मैंने लाल गेंद वाले क्रिकेट में भी लेगस्पिन करना शुरू कर दिया है। जब भी मुझे सपाट पिच मिलती है, जहां बाएं हाथ की स्पिन उतनी उपयोगी नहीं होती, मैं लेगस्पिन करता हूं।"