हैम्पशायर के लिए काउंटी खेलेंगे वाॅशिंगटन

25 वर्षीय सुंदर ने अगस्त की शुरुआत में द ओवल में भारत की नाटकीय जीत में शामिल होने के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। वह एशिया कप के लिए चयन से चूक गए थे।

हैम्पशायर के क्रिकेट निदेशक जाइल्स व्हाइट ने कहा, "काउंटी चैंपियनशिप के लिए वाॅशिंगटन को क्लब में लाकर हमें खु़शी हो रही है। इस गर्मी में इंग्लैंड के ख़‍िलाफ़ उनकी सीरीज़ शानदार रही और समरसेट और सरे के ख़‍िलाफ़ आने वाले दो बड़े मैचों में वह अहम भूमिका निभाएंगे।"