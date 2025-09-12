हैम्पशायर के लिए काउंटी खेलेंगे वाॅशिंगटन
भारत के स्पिन ऑलराउंडर इससे पहले लैंकाशायर के लिए भी काउंटी खेल चुके हैं
अपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए हैम्पशायर ने गुरुवार सुबह घोषणा की कि उन्होंने समरसेट और सरे के ख़िलाफ़ होने वाले मैचों के लिए भारतीय ऑलराउंडर वाॅशिंगटन सुंदर को अनुबंधित किया है। वाॅशिंगटन इन गर्मियों की शुरुआत में भारत के इंग्लैंड दौरे पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाए थे और सात विकेट लिए थे। वह इससे पहले लैंकाशायर के लिए काउंटी क्रिकेट में खेल चुके हैं।
25 वर्षीय सुंदर ने अगस्त की शुरुआत में द ओवल में भारत की नाटकीय जीत में शामिल होने के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। वह एशिया कप के लिए चयन से चूक गए थे।
हैम्पशायर के क्रिकेट निदेशक जाइल्स व्हाइट ने कहा, "काउंटी चैंपियनशिप के लिए वाॅशिंगटन को क्लब में लाकर हमें खु़शी हो रही है। इस गर्मी में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनकी सीरीज़ शानदार रही और समरसेट और सरे के ख़िलाफ़ आने वाले दो बड़े मैचों में वह अहम भूमिका निभाएंगे।"