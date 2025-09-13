गेंदबाज़ों और निसंका-मिशारा की मदद से SL की जीत से शुरूआत

श्रीलंका 140/4 (निसंका 50, मिशारा 46, महेदी 2-29) ने बांग्लादेश 139/5 (शमीम 42*, जाकेर 41*, हसरंगा 2-25) को 6 विकेट से हराया

दोनों ने लगभग 120 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की और उनके लिए लंबे समय तक बाउंड्री लगाना मुश्किल रहा। शमीम ने पारी का एकमात्र छक्का मारा, जब 19वें ओवर में मतीसा पतिराना की गेंद मिडविकेट के ऊपर से गई। शानदार गेंदबाज़ी के बीच पतिराना ने चार ओवरों में 0/42 के आंकड़े दर्ज किए।

तुषारा और चमीरा के अलावा वनिंदु हसरंगा ने भी अपने वापसी मैच में बड़ा असर डाला और दो विकेट लिए। उनको लगभग तीसरा भी मिल गया था, जब उनकी एक गुगली गेंद जाकेर के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर ऑफ़ स्टंप को हल्का सा छू गई, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरीं।

बांग्लादेश ने श्रीलंका को 140 का लक्ष्य दिया, जो उन्होंने 32 गेंद और छह विकेट शेष रहते हुए हासिल कर ली। उनकी इस जीत के हीरो पतुम निसंका और कामिल मिशारा की साझेदारी रहे, जिन्होंने पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद दूसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 95 रन जोड़े। पहले 10 ओवरों में श्रीलंका ने 107 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका नौ विकेट से आसानी से जीत जाएगा।