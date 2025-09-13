गेंदबाज़ों और निसंका-मिशारा की मदद से SL की जीत से शुरूआत
बांग्लादेश की तरफ़ से शमीम और जाकेर ने संभाली थी उनकी कोलैप्स होती पारी
ओवर 15 • श्रीलंका 140/4श्रीलंका की 6 विकेट से जीत, 32 गेंद बाकी
अपने बेहतरीन फ़ॉर्म को जारी रखना चाहेंगे लिटन दास
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|2
|2.595
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-0.650
|हॉन्ग कॉन्ग
|2
|0
|2
|0
|-2.889