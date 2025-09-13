मैच (11)
परिणाम
पांचवां मैच (N), अबू धाबी, September 13, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला

श्रीलंका की 6 विकेट से जीत, 32 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
कामिल मिशारा
, श्रीलंका
46* (32)
kamil-mishara
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
पतुम निसंका
, श्रीलंका
pathum-nissanka
रिपोर्ट

गेंदबाज़ों और निसंका-मिशारा की मदद से SL की जीत से शुरूआत

बांग्लादेश की तरफ़ से शमीम और जाकेर ने संभाली थी उनकी कोलैप्स होती पारी

ESPNcricinfo स्टाफ़
13-Sep-2025 • 1 hr ago
Pathum Nissanka and Kamil Mishara kept Sri Lanka on course, Bangladesh vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 13, 2025

साझेदारी के दौरान निसंका और मिशारा  •  Associated Press

श्रीलंका 140/4 (निसंका 50, मिशारा 46, महेदी 2-29) ने बांग्लादेश 139/5 (शमीम 42*, जाकेर 41*, हसरंगा 2-25) को 6 विकेट से हराया
एशिया कप 2025 के पांचवें मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को छह विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरूआत जीत से की है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी बांग्लादेशी टीम की ख़राब शुरूआत हुई और श्रीलंका के लिए उनके तेज़ गेंदबाज़ों नुवान तुषारा और दुश्मांता चमीरा ने पहले दो ओवरों में मेडन ओवर विकेट डाले। 10वें ओवर तक उनका स्कोर 53 रन पर पांच विकेट था।
हालांकि मुश्किल बल्लेबाज़ी हालात के बीच शमीम हुसैन और जाकेर अली ने छठे विकेट के लिए नाबाद 86 रनों की साझेदारी की और पारी ख़त्म होने तक क्रमशः 42 और 41 रन बनाकर नाबाद लौटे।
दोनों ने लगभग 120 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की और उनके लिए लंबे समय तक बाउंड्री लगाना मुश्किल रहा। शमीम ने पारी का एकमात्र छक्का मारा, जब 19वें ओवर में मतीसा पतिराना की गेंद मिडविकेट के ऊपर से गई। शानदार गेंदबाज़ी के बीच पतिराना ने चार ओवरों में 0/42 के आंकड़े दर्ज किए।
तुषारा और चमीरा के अलावा वनिंदु हसरंगा ने भी अपने वापसी मैच में बड़ा असर डाला और दो विकेट लिए। उनको लगभग तीसरा भी मिल गया था, जब उनकी एक गुगली गेंद जाकेर के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर ऑफ़ स्टंप को हल्का सा छू गई, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरीं।
बांग्लादेश ने श्रीलंका को 140 का लक्ष्य दिया, जो उन्होंने 32 गेंद और छह विकेट शेष रहते हुए हासिल कर ली। उनकी इस जीत के हीरो पतुम निसंका और कामिल मिशारा की साझेदारी रहे, जिन्होंने पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद दूसरे विकेट के लिए 52 गेंदों में 95 रन जोड़े। पहले 10 ओवरों में श्रीलंका ने 107 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका नौ विकेट से आसानी से जीत जाएगा।
हालांकि अर्धशतक पूरा होने के बाद निसंका, महेदी हसन का शिकार हुए। महेदी ने इसके बाद कुसल परेरा को भी आउट किया, जबकि दसून शानका भी अगले ओवर में एक रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे। ऐसे में एक समय लग रहा था कि कहीं श्रीलंकाई टीम कोलैप्स की तरफ़ ना बढ़ जाए। लेकिन मिशारा ने अपनी टीम को अगले ही ओवर में आराम से जीत दिला दी।
Shamim HossainJaker AliWanindu HasarangaBangladeshSri LankaBangladesh vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

जीत की संभावना
श्रीलंका 100%
बांग्लादेशश्रीलंका
100%50%100%बांग्लादेश पारीश्रीलंका पारी

ओवर 15 • श्रीलंका 140/4

श्रीलंका की 6 विकेट से जीत, 32 गेंद बाकी
मैच न्यूज़

अपने बेहतरीन फ़ॉर्म को जारी रखना चाहेंगे लिटन दास

एशिया कप 2025 बांग्लादेश-श्रीलंका मुक़ाबले के संभावित एकादश पर एक नज़र

अपने बेहतरीन फ़ॉर्म को जारी रखना चाहेंगे लिटन दास

एशिया की दो बेहतरीन टीमों के बीच फ‍िर देखने को मिल सकती है प्रतिस्‍पर्धा

हाल के समय में दोनों देशों के बीच हुए मुक़ाबले विवादों से घिरे रहे हैं

एशिया की दो बेहतरीन टीमों के बीच फ‍िर देखने को मिल सकती है प्रतिस्‍पर्धा
श्रीलंका पारी
खिलाड़ीRb
पी निसंका
कैच5034
के मेंडिस
कैच36
के मिशारा
नाबाद4632
कुसल परेरा
lbw99
डी शनका
कैच13
सी असलंका
नाबाद104
अतिरिक्त(lb 5, w 16)
कुल140(4 विकेट; 14.4 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत110210.483
पाकिस्तान11024.650
ओमान1010-4.650
UAE1010-10.483
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
श्रीलंका11022.595
बांग्लादेश2112-0.650
हॉन्ग कॉन्ग2020-2.889
पूरी तालिका