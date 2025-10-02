राहुल के अर्धशतक और सिराज के चार झटकों से पहला दिन भारत के नाम

भारत 121 पर 2 (राहुल 53*, जायसवाल 36 और चेज़ 16 पर 1) वेस्टइंडीज़ 162 (ग्रीव्स 32, सिराज 40 पर 4 और बुमराह 42 पर 3) से 41 रन पीछे

वेस्टइंडीज़ के लिए दूसरा सत्र खेल जाना एक बड़ी चुनौती थी और हुआ भी वैसा ही जैसा भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी। वेस्टइंडीज़ की पारी 44.1 ओवर में 162 पर सिमट गई और टी ब्रेक तय समय से पहले लेना पड़ गया।

जायसवाल लगातार आक्रमण कर रहे थे लेकिन टीम का स्कोर जब 68 रन था तब वह पर्याप्त रूम न होने के बावजूद कट करने गए और उनके रूप में भारत को पहला झटका लग गया। इसके बाद राहुल और साई सुदर्शन ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। साई सुदर्शन से पहले घर पर खेले गए टेस्ट में भारत के लिए नंबर तीन पर किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज़ के तौर पर सौरव गांगुली ने 2008 में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ कानपुर टेस्ट में बल्लेबाज़ी की थी।

साई सुदर्शन कुछ ख़ास नहीं कर पाए और राहुल के साथ रन लेने के क्रम में एक बार गफ़लत होने के बाद जल्द ही वह चेज़ का शिकार बन गए। हालांकि इसके बाद दिन के खेल के अंत तक भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा और राहुल अर्धशतक बनाकर नाबाद ही शुभमन गिल के साथ पवेलियन लौटे हैं।

KL Rahul ने 101 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया • AFP/Getty Images

Mohammed Siraj ने पहले ही घंटे में तीन झटके देकर वेस्टइंडीज़ को मुश्किल में डाल दिया था • Associated Press

बुमराह ने लेन का विकेट लेने के बाद उस ओवर में नए बल्लेबाज़ जेयडन सील्स को लगातार ऑफ़ स्टंप के बाहर फेंकी संभवत: इसलिए क्योंकि सिराज अपना पंजा निकाल सकें। लेकिन सिराज को दो ओवर तक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली और अंत में कुलदीप ने अपनी दूसरी सफलता के रूप में जोमेल वारिकन को अपना शिकार बना लिया।

हालांकि सिराज के लिए पंजा निकालने का मौक़ा लंच के ठीक बाद ही बना था जब उनकी गेंद पर वेस्टइंडीज़ की पारी में सर्वाधिक 32 रन बनाने वाले ग्रीव्स को 15 के निजी स्कोर पर अंपायर ने लेग बिफ़ोर आउट करार दिया था लेकिन ग्रीव्स ने रिव्यू लिया और वह नॉट आउट करार दिए गए। ग्रीव्स को एक और जीवनदान 24 के निजी स्कोर पर मिला जब वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर स्लिप में खड़े राहुल कैच लपकने लिए समय पर नीचे नहीं झुक पाए।