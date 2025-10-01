मैच (7)
गिल: हम ऐसी विकेट पर खेलना चाहते हैं, जो गेंदबाज़ों और बल्लेबाज़ों दोनों को कुछ दे

भारतीय कप्तान ने कहा कि बुमराह के दोनों मैच में खेलने पर फ़ैसला पहले मैच के बाद ही होगा

Karthik Krishnaswamy
कार्तिक कृष्णास्वामी
01-Oct-2025 • 44 mins ago
Shubman Gill has a chat with Gautam Gambhir, Ahmedabad, September 30, 2025

कोच गंभीर के साथ गिल  •  Associated Press

भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने कहा है कि पिछली घरेलू सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ मिली 3-0 के हार के बाद वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया है।
अहमदाबाद टेस्ट से एक दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए गिल ने कहा, "पिछले कुछ सालों में अगर आप टेस्ट मैच देखें तो वे पांच दिन तक नहीं चले हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य हार्ड क्रिकेट खेलना है। इंग्लैंड में हमने जितने भी टेस्ट खेले, सभी पांचवे दिन तक गए]। मेरा मानना है कि आप हमसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छा, सख़्त और धैर्य वाला क्रिकेट खेलेंगे और आसान विकल्प नहीं तलाशेंगे। हमारे पास किसी भी तरह की स्थिति में दबदबा बनाने की क़ाबिलियत है। हमारे पास जो प्रतिभा है, उससे हम किसी भी परिस्थिति से वापसी कर सकते हैं।"
पिछले कुछ सालों में जब भारत ने टेस्ट क्रिकेट के लिए टीमों की मेज़बानी की है तो अक्सर टर्निंग पिचें तैयार की गई हैं। इस साल इंग्लैंड में भारत ने 2-2 की सीरीज़ में अच्छा मुक़ाबला किया, तो अब कैसी पिच की उम्मीद करनी चाहिए?
"मैं उन चर्चाओं पर कुछ नहीं कह सकता, जो मेरे आने से पहले हुई, लेकिन हम ऐसी विकेटों पर खेलना चाहेंगे जो बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों को कुछ दे," गिल ने कहा। "लेकिन यह भी सच है कि जब भी कोई टीम भारत आती है तो असली चुनौती स्पिन और रिवर्स स्विंग होती है। अगर टीमें स्पिन को अच्छे से खेल पाती हैं और रिवर्स स्विंग को चुनौती दे पाती हैं तो उन्हें अच्छी क़ामयाबी मिल सकती है। तो इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी विकेट पर खेलना चाहेंगे, जो बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों को मदद दे।"
इंग्लैंड में भारत ने तेज़ गेंदबाज़ी पर आधारित आक्रमण चुना था और सिर्फ़ रवींद्र जाडेजा और वॉशिगंटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर्स ही स्पिनर थे, जबकि कुलदीप यादव को पांचों Test में नहीं खिलाया गया। भारत में स्थिति अलग होगी, लेकिन टेस्ट से दो दिन पहले इशारे थे कि अहमदाबाद की पिच उम्मीद से ज़्यादा हरी रहेगी।
गिल ने कहा, "भारत में मौसम और विकेट ऐसा है कि इंग्लैंड वाला टेम्पलेट फ़ॉलो करना मुश्किल होगा। हमारे पास इतनी क्वालिटी है। सभी फ़ॉर्मैट में हमारे लिए विकेट लेने वाले कुलदीप जैसे खिलाड़ी को इंग्लैंड में मौक़ा नहीं मिला, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन यहां चार स्पिनर्स के साथ खेलना हमेशा आपको ललचाता है। लेकिन आपको बल्लेबाज़ी की गहराई भी देखनी होती है और यह सोचना होता है कि कौन-सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा मदद देगा।"

क्या Jasprit Bumrah दोनों Test खेलेंगे?

इंग्लैंड में यह लगातार चर्चा का विषय रहा क्योंकि सीरीज़ से पहले ही ऐलान किया गया था कि जसप्रीत बुमराह पांच में से सिर्फ़ तीन टेस्ट खेलेंगे ताकि उनकी फ़िटनेस मैनेज हो सके। अब क्या होगा?
गिल ने कहा. "हम फ़ैसला मैच-दर-मैच लेंगे। हम यह भी देखेंगे कि टेस्ट मैच कितना लंबा गया और हमारे तेज़ गेंदबाज़ ने कितने ओवर डाले। कुछ भी पहले से तय नहीं है। हम फ़ैसला तब करेंगे जब टेस्ट ख़त्म होगा और देखेंगे कि हमारे तेज़ गेंदबाज़ कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी बॉडी कैसी है।
"वहीं एक बल्लेबाज़ के रूप में मुझे नहीं लगता कि यह शारीरिक थकान है, बल्कि यह ज़्यादा मानसिक है। गेंदबाज़ों के लिए यह थोड़ा अलग है। फ़िलहाल मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूं और मेरा शरीर तैयार है। मैं सिर्फ़ इस हफ़्ते और अगले हफ़्ते पर ध्यान दे रहा हूं और उसी हिसाब से फ़ैसले लूंगा।"
कार्तिक कृष्णास्वामी ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं

