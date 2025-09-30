अहमदाबाद में दिख सकती है हरी पिच

भारत, वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट हाल के कुछ सीज़न की सबसे हरी पिचों में से एक पर खेल सकता है। अहमदाबाद में पहले टेस्ट से दो दिन पहले तक पिच पर घनी और बराबर घास की परत है। हालांकि मैच शुरू होने तक इसका कुछ हिस्सा काटा जा सकता है, लेकिन ESPNcricinfo को पता चला है कि फिर भी 4-5 मिमी तक घास बच सकती है।

इस घास का मुख्य कारण मिट्टी की बनावट है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के स्क्वेयर में लाल और काली मिट्टी की पिचें हैं। इस टेस्ट के लिए चुनी गई पिच लाल मिट्टी की है। लाल मिट्टी की पिचें घास से जुड़ी होने पर शानदार उछाल और कैरी देती हैं। लेकिन घास की यह बाइंडिंग न होने पर जल्दी टूटकर धूल भरी पिच बन जाती हैं। मुंबई में पिछले साल न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेले गए टेस्ट मैच में ऐसा ही हुआ था, जहां गिरे 38 में से 34 विकेट स्पिनरों ने लिए थे।

मंगलवार को पिच के इतनी हरी दिखने का एक और कारण पिछले कुछ दिनों का अहमदाबाद का बरसाती मौसम भी है, जिसमें रविवार और सोमवार को पिच ज़्यादातर समय कवर के नीचे रही। हालांकि मंगलवार को मौसम साफ़ था, जिससे वेस्टइंडीज़ और भारत दोनों बिना रुकावट के अभ्यास कर पाए। टेस्ट के पहले दिन बारिश का अनुमान है, लेकिन उसके बाद मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है।

हाल के वर्षों में भारत ने अपने घरेलू टेस्ट ज़्यादातर टर्निंग पिचों पर खेले हैं ताकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के अंक हासिल किए जा सकें, जहां जीत (12 अंक) के अंक ड्रॉ (चार अंक) से तीन गुना ज़्यादा होते हैं। लेकिन तेज़ टर्न लेने वाली इन पिचों पर भारत का फ़ायदा कम हो सकता है क्योंकि भारत की स्पिन आक्रमण और विपक्षी टीम के बीच का फ़र्क कम हो जाता है। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड ने पिछले साल भारत को 3-0 से हराकर हैरान कर दिया था।

पिछले साल बेंगलुरु में भारत, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहली पारी में 46 पर ऑलआउट हो गया था • BCCI

1996 में जवागल श्रीनाथ ने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ चौथी पारी में छह विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई थी। वह पिच सूखी और अधूरी थी, जो स्पिन के लिए भी मददग़ार रही।

डेल स्टेन, मखाया एन्टिनी और मोर्नी मॉर्केल ने भारत को 20 ओवर में सिर्फ 76 रन पर ढेर कर दिया। साउथ अफ़्रीका इस मैच को पारी से जीता था।