अक्षर या कुलदीप, प्रसिद्ध या रेड्डी, किसे मिलेगी भारतीय एकादश में जगह
वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले मैच के लिए एकादश के लगभग नौ नाम तय हैं
अगर आख़िरी समय पर कोई खिलाड़ी चोट या बीमारी के कारण अनुपलब्ध ना हो तो वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में भारत की टीम कुछ इस तरह उतरेगी: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, बी साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, X, Y, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।
X और Y कौन होंगे, यह ज़्यादातर परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। टेस्ट मैच से दो दिन पहले अहमदाबाद की पिच पर अच्छी घास की परत थी। हालांकि एक दिन पहले तक इसमें से कुछ हटा दी जाएंगी। लेकिन फिर भी यह सतह तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददग़ार लग रही है। यह पिछले चार सालों से भारत के घरेलू टेस्ट की पहचान रही तेज़ टर्न लेने वाली पिचों से अलग होगा।
इससे भारत का चयन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाल की परंपरा को दरकिनार करना पड़ सकता है। बात और कठिन इसलिए भी है क्योंकि टीम में चार ऑलराउंडर जाडेजा, वॉशिंगटन और अक्षर पटेल स्पिनर तो नितीश कुमार रेड्डी तेज गेंदबाज़ हैं। इससे कई तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिनमें से लगभग हर एक का अपना क्रिकेटिंग तर्क है।
कुलदीप, अक्षर या कोई नहीं?
स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडरों की भरमार ने भारत को घरेलू टेस्ट में लगभग हमेशा तीन स्पिनरों के साथ उतरने का मौक़ा दिया है। अगर पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए ज़्यादा मददग़ार साबित होती है तो टीम दो स्पिनरों के साथ जा सकती है, जो शायद जाडेजा और वॉशिंगटन होंगे। दोनों बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं और अलग-अलग दिशा में गेंद को घुमाते हैं।
इसका मतलब यह होगा कि भारत न तो कुलदीप यादव को खिलाएगा और न अक्षर को।
अगर भारत तीन स्पिनरों के साथ खेलता है तो कुलदीप को तवज्जो मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उनकी बाएं हाथ की रिस्ट स्पिन अलग तरह की विविधता जोड़ती है। अक्षर और जाडेजा दोनों बाएं हाथ के स्पिनर हैं, जबकि कुलदीप को लगातार बल्लेबाज़ के दोनों किनारे परखने के लिए पिच से ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं होती है।
उन्होंने यह धर्मशाला में पिछले साल दिखाया था, जब पहले दिन उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पांच विकेट झटक डाले थे। उस समय भारत के उंगलियों के स्पिनरों को पिच से ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी, जबकि तेज़ गेंदबाज़ों ने कई बार बल्ले को बीट किया, लेकिन क़िस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था।
भारत पहले ही नंबर 8 तक मज़बूत बल्लेबाज़ी कर सकता है, ऐसे में कुलदीप की विकेट लेने की क्षमता अक्षर से मिलने वाले अतिरिक्त रन से ज़्यादा अहम हो जाती है।
हालांकि अक्षर को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। पहला अहमदाबाद उनका घरेलू मैदान है और यहीं उन्होंने अपने पांच में से तीन पंजे हासिल किए हैं (हालांकि ये तीनों 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू सीरीज़ में टर्निंग ट्रैक पर आए थे)। दूसरा, अक्षर ने सीमित ओवर क्रिकेट में दिखाया है कि वह अब ज़्यादा विविधता वाले गेंदबाज़ बन गए हैं और ज़्यादा ओवरस्पिन और गति में बदलाव के साथ गेंदबाज़ी करते हैं।
प्रसिद्ध, रेड्डी या दोनों?
बुमराह और सिराज लगभग पक्के तौर पर खेलेंगे। टॉस तक पिच पर कितनी घास बचती है, उसे देखकर भारत अपने तीसरे फ़्रंटलाइन तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा को भी एकादश में शामिल कर सकता है।
मंगलवार को प्रसिद्ध ने नेट्स में लगातार बल्ले को बीट किया और सिराज व रेड्डी के साथ अच्छी गेंदबाज़ी की। बुमराह, अक्षर और कुलदीप ने नेट्स में गेंदबाज़ी नहीं की। ये तीनों एशिया कप के बाद अभी-अभी भारत लौटे हैं। हालांकि गिल बाक़ी शीर्ष क्रम के साथ बल्लेबाज़ी करने उतरे।
प्रसिद्ध को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गेंदबाज़ी करना पसंद है, ख़ासकर जब भारत और उनकी IPL टीम गुजरात टाइटंस यहां की लाल मिट्टी की पिचों पर खेलती है, जो उछाल देती हैं। इस टेस्ट मैच की पिच भी लाल मिट्टी की है। हालांकि प्रसिद्ध ने अभी तक कोई घरेलू टेस्ट नहीं खेला है और मोटेरा में केवल एक प्रथम श्रेणी मैच उनके नाम है, लेकिन यहां उनका सीमित ओवर क्रिकेट का रिकॉर्ड उन्हें एक मज़बूत विकल्प बनाता है।
उन्होंने यहां तीन वनडे में 7.55 की औसत से नौ विकेट लिए हैं। यहां T20 में सबसे ज़्यादा विकेट (20, इकॉनमी 7.89) भी उनके नाम हैं।
दूसरा विकल्प रेड्डी हैं। जाडेजा और वॉशिंगटन का लचीलापन, भारत को रेड्डी का इस्तेमाल दो तरह से करने की सुविधा देता है। अगर वह X के रूप में खेलते हैं तो उनकी भूमिका ज्यादा बल्लेबाज़ी की तरफ़ होगी और Y स्लॉट में या तो प्रसिद्ध या तीसरा स्पिनर आ सकता है। अगर वह Y होते हैं तो उनसे तीसरे सीमर का पूरा काम करने की उम्मीद होगी और भारत X के रूप में एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ देवदत्त पड़िक्कल या चौथे ऑलराउंडर अक्षर को चुन सकता है, जिसे गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम से नकारा नहीं जा सकता।
कार्तिक कृष्णस्वामी ESPNcricinfo में असिस्टेंट एडिटर हैं