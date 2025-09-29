वारिकन, पिएर टेस्ट सीरीज़ में दे सकते हैं भारत को चुनौती

डोमिनिका के 26 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने ब्रायन लारा और इयान बिशप सहित कैरेबियाई देशों के कई महान खिलाड़ियों के साथ-साथ अन्य देशों के खिलाड़ियों को भी प्रभावित किया है। 2023 में अपने घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद, जहां उन्होंने 47 और 28 रन बनाए, उस मैच में खेलने वाले आर अश्विन ने उन्हें उन खिलाड़ियों के समूह में चुना जो अगले दशक में दबदबा बना सकते हैं। हालांकि ऐथनेज़ ने 25 पारियों में केवल चार अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन उनकी क्षमता बहुत ऊंची है और उन्हें वेस्टइंडीज़ के लिए भविष्य के सभी प्रारूपों में नियमित खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

2018 अंडर-19 विश्व कप में, वह छह पारियों में 100 से अधिक की औसत से 418 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरे थे, उनके पीछे शुभमन गिल (पांच पारियों में 372 रन) थे। ऐथनेज़ इस टेस्ट टीम में स्पिन के बेहतर खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं: पिछले साल नॉर्थ साउंड में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 90 रन की पारी के दौरान उन्होंने तैजुल इस्लाम और महेदी हसन मिराज़ का डटकर सामना किया था।

Jomel Warrican इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान दौरे पर प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ रहे थे • PCB

बेशक, भारत में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और उनसे ऐसी परिस्थितियों में लंबे स्पैल फेंकने की उम्मीद की जाएगी। वह वेस्टइंडीज़ के टेस्ट उप-कप्तान भी हैं और निचले क्रम में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं।

34 वर्षीय Khary Pierre ने अब तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है • Getty Images

अपने वरिष्ठ साथी वारिकन की तरह, पिएर स्टंप्स को खेल में बनाए रखने और अपनी गति में बदलाव करने में माहिर हैं, हालांकि वे गेंद को ज़्यादा उछालते नहीं हैं। वेस्टइंडीज़ चैंपियनशिप में उनके हालिया प्रदर्शन - उन्होंने 11 पारियों में 13.56 की औसत से 41 विकेट लिए - ने पहली बार टेस्ट टीम में शामिल होने के उनके दावे को मज़बूत किया है।

Brandon King को अभी भी टेस्ट क्रिकेट में ख़ुद को साबित करना बाक़ी है • AFP/Getty Images

ब्रैंडन किंग CPL के बल्लेबाज़ों के बादशाह हैं - उनकी नाबाद 132 रन की पारी लीग में सर्वोच्च स्कोर है और 50 गेंदों में नाबाद 83 रन की पारी की बदौलत जमैका तल्लावाह ने 2022 का ख़िताब जीता था। तब से, वह T20 क्रिकेट में दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाज़ों में से एक बन गए हैं और हाल ही में साउथ अफ़्रीका की SA20 नीलामी में जोबर्ग सुपर किंग्स ने उन्हें चुना था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपने प्रदर्शन से अभी तक ख़ुद को साबित नहीं किया है। उन्होंने अब तक सिर्फ़ तीन टेस्ट मैच खेले हैं और उनका प्रथम श्रेणी औसत 33.56 कोई ख़ास नहीं है।

लेकिन फिर, वेस्टइंडीज़ के पास भारत और कुछ अन्य देशों जैसी गहराई नहीं है, और ब्रैथवेट के ख़राब प्रदर्शन के साथ, 30 वर्षीय किंग, अहमदाबाद में पहले टेस्ट में वापसी कर रहे तेजनारायण चंद्रपॉल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। वह तेज़ गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ कुशल हैं और उनकी सबसे बड़ी चुनौती स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय स्पिनरों के ख़िलाफ़ होगी। अगर वह रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का सामना करने में क़ामयाब हो जाते हैं, तो उनकी टेस्ट और IPL में खेलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

Justin Greaves अपने पहले टेस्ट शतक के बाद कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं • Getty Images and Cricket Australia