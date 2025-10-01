घास वाली पिच पर तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ खेल सकता है भारत

संभावित भारतीय प्लेइंग XI: 1. यशस्वी जायसवाल, 2. केएल राहुल, 3. बी साई सुदर्शन, 4. शुभमन गिल (कप्तान), 5. ध्रुव जुरेल (wk), 6. नितीश कुमार रेड्डी/अक्षर पटेल/देवदत्त पड़िक्कल, 7. रवींद्र जाडेजा, 8. वॉशिंगटन सुंदर, 9. कुलदीप यादव/प्रसिध कृष्णा, 10. जसप्रीत बुमराह, 11. मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज़ की टीम में जेडियाह ब्लेड्स ने अल्ज़ारी जोसेफ़ की जगह ली है। वह बुधवार तक अहमदाबाद में टीम से नहीं जुड़े थे। इसका मतलब है कि सील्स का साथ एंडरसन फ़िलिप और/या अनकैप्ड योहान लेन देंगे। साथ ही ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स भी शामिल होंगे। 34 साल के खैरी पियरे भी डेब्यू कर सकते हैं।

संभावित वेस्टइंडीज़ प्लेइंग XI: 1. तेजनारायण चंद्रपॉल, 2. केवलॉन एंडरसन, 3. एलिक अथनाज़े, 4. ब्रैंडन किंग, 5. शाई होप (wk), 6. रोस्टन चेस, 7. जस्टिन ग्रीव्स, 8. खैरी पिएर, 9. जोमेल वॉरिकन, 10. एंडरसन फ़िलिप/योहान लेन, 11. जेडन सील्स।

पिच और हालात