घास वाली पिच पर तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ खेल सकता है भारत
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने संकेत दिए हैं कि वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले पहले टेस्ट में तीन तेज़ गेंदबाज़ टीम में शामिल किए जा सकते हैं
अहमदाबाद में जब भारत अपने घरेलू सीज़न की शुरुआत करते हुए पहला टेस्ट खेलेगा, तो उसे कई अहम सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले इस मैच की पिच फ़िलहाल हरी नज़र आ रही है, जो भारत की एक नई रणनीति की ओर इशारा करती है।
भारत ने हमेशा की तरह अपनी टीम का पत्ता मैच की पूर्व संध्या पर नहीं खोला, लेकिन गिल ने संकेत दिए कि अहमदाबाद की हरी पिच को देखते हुए वे तीसरे तेज़ गेंदबाज़ को शामिल कर सकते हैं। इसके दो मतलब हो सकते हैं - या तो प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में जगह मिल सकती है, या फिर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौक़ा दिया जा सकता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि स्पिन आक्रमण पर, ख़ासकर कुलदीप यादव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
संभावित भारतीय प्लेइंग XI: 1. यशस्वी जायसवाल, 2. केएल राहुल, 3. बी साई सुदर्शन, 4. शुभमन गिल (कप्तान), 5. ध्रुव जुरेल (wk), 6. नितीश कुमार रेड्डी/अक्षर पटेल/देवदत्त पड़िक्कल, 7. रवींद्र जाडेजा, 8. वॉशिंगटन सुंदर, 9. कुलदीप यादव/प्रसिध कृष्णा, 10. जसप्रीत बुमराह, 11. मोहम्मद सिराज।
वेस्टइंडीज़ की टीम में जेडियाह ब्लेड्स ने अल्ज़ारी जोसेफ़ की जगह ली है। वह बुधवार तक अहमदाबाद में टीम से नहीं जुड़े थे। इसका मतलब है कि सील्स का साथ एंडरसन फ़िलिप और/या अनकैप्ड योहान लेन देंगे। साथ ही ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स भी शामिल होंगे। 34 साल के खैरी पियरे भी डेब्यू कर सकते हैं।
संभावित वेस्टइंडीज़ प्लेइंग XI: 1. तेजनारायण चंद्रपॉल, 2. केवलॉन एंडरसन, 3. एलिक अथनाज़े, 4. ब्रैंडन किंग, 5. शाई होप (wk), 6. रोस्टन चेस, 7. जस्टिन ग्रीव्स, 8. खैरी पिएर, 9. जोमेल वॉरिकन, 10. एंडरसन फ़िलिप/योहान लेन, 11. जेडन सील्स।
पिच और हालात
भारत इस घरेलू सीज़न की शुरुआत असामान्य रूप से हरी पिच पर कर रहा है, जिसमें लगभग 4-5 मिमी तक घास है। चयन और टॉस का फ़ैसला इस पर निर्भर करेगा कि मैच की सुबह पिच पर कितनी नमी बची रहती है। टीमों की नज़र मौसम पर भी रहेगी, क्योंकि टेस्ट से पहले अहमदाबाद में छिटपुट बारिश हुई है और पहले दिन भी बारिश की संभावना बनी हुई है।