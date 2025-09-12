एशिया की दो बेहतरीन टीमों के बीच फिर देखने को मिल सकती है प्रतिस्पर्धा
हाल के समय में दोनों देशों के बीच हुए मुक़ाबले विवादों से घिरे रहे हैं
एशिया कप 2025 के पांचवें मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीम का इतिहास हाल के समय में बेहद ही प्रतिस्पर्धा वाला रहा है। कई अहम विवाद भी इन दोनों देशों के बीच मैच के दौरान देखने को मिले हैं। चरित असलंका की कप्तानी में श्रीलंका टीम ने हाल ही में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ जीती है। ऐसे में टीम आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। इसी तरह बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग को सात विकेट से हराकर विजयी आगाज किया है।
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका टीम का बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम 8 मैच जीतने में सफल रही है। दोनों टीमों के बीच आख़िरी भिड़ंत 16 जुलाई को कोलंबों में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में वह इस बार भी जीत दर्ज करना चाहेगी।
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने पिछले 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबलों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं। तंज़िद हसन के बल्ले से पिछले आठ मुकाबलों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन निकले हैं। श्रीलंका के पतुम निसंका ने पिछले 10 मुक़ाबलों में 40.09 की औसत से 409 रन बनाए हैं।
वहीं गेंदबाज़ी में बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने पिछले छह मैच में 14 विकेट लिए हैं, तो वहीं श्रीलंका के हसरंगा के पिछले चार मैचों में 10 विकेट चटकाएं हैं।