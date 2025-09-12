मैच (15)
पांचवां मैच (N), अबू धाबी, September 13, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
बांग्लादेश Flagबांग्लादेश
श्रीलंका Flagश्रीलंका
कल
2:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

प्रीव्यू

एशिया की दो बेहतरीन टीमों के बीच फिर देखने को मिल सकती है प्रतिस्पर्धा

हाल के समय में दोनों देशों के बीच हुए मुक़ाबले विवादों से घिरे रहे हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
12-Sep-2025 • 1 hr ago
Tanzi, d Hasan celebrates after winning the match, Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I, Colombo (RPS), July 16, 2025

हाल ही में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है  •  Getty Images

एशिया कप 2025 के पांचवें मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीम का इतिहास हाल के समय में बेहद ही प्रतिस्‍पर्धा वाला रहा है। कई अहम विवाद भी इन दोनों देशों के बीच मैच के दौरान देखने को मिले हैं। चरित असलंका की कप्तानी में श्रीलंका टीम ने हाल ही में ज़‍िम्बाब्वे के ख़‍िलाफ़ T20 सीरीज़ जीती है। ऐसे में टीम आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। इसी तरह बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अपने पहले मुकाबले में हॉन्‍ग कॉन्‍ग को सात विकेट से हराकर विजयी आगाज किया है।
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका टीम का बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम 8 मैच जीतने में सफल रही है। दोनों टीमों के बीच आख़‍िरी भिड़ंत 16 जुलाई को कोलंबों में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में वह इस बार भी जीत दर्ज करना चाहेगी।

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने पिछले 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबलों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं। तंज़िद हसन के बल्ले से पिछले आठ मुकाबलों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन निकले हैं। श्रीलंका के पतुम निसंका ने पिछले 10 मुक़ाबलों में 40.09 की औसत से 409 रन बनाए हैं।
वहीं गेंदबाज़ी में बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने पिछले छह मैच में 14 विकेट लिए हैं, तो वहीं श्रीलंका के हसरंगा के पिछले चार मैचों में 10 विकेट चटकाएं हैं।
पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत110210.483
UAE1010-10.483
ओमान-----
पाकिस्तान-----
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
बांग्लादेश11021.001
हॉन्ग कॉन्ग2020-2.889
श्रीलंका-----
