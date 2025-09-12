एशिया की दो बेहतरीन टीमों के बीच फिर देखने को मिल सकती है प्रतिस्पर्धा

T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका टीम का बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ पलड़ा काफ़ी भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम 8 मैच जीतने में सफल रही है। दोनों टीमों के बीच आख़‍िरी भिड़ंत 16 जुलाई को कोलंबों में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में वह इस बार भी जीत दर्ज करना चाहेगी।

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें

बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने पिछले 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुक़ाबलों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं। तंज़िद हसन के बल्ले से पिछले आठ मुकाबलों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन निकले हैं। श्रीलंका के पतुम निसंका ने पिछले 10 मुक़ाबलों में 40.09 की औसत से 409 रन बनाए हैं।