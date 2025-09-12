मैच (15)
ख़बरें

अपने बेहतरीन फ़ॉर्म को जारी रखना चाहेंगे लिटन दास

एशिया कप 2025 बांग्लादेश-श्रीलंका मुक़ाबले के संभावित एकादश पर एक नज़र

ESPNcricinfo स्टाफ़
12-Sep-2025 • 1 hr ago
Pathum Nissanka walks back after his dismissal, Sri Lanka vs Bangladesh, 3rd T20I, Colombo (RPS), July 16, 2025

पतुम निसंका बेहतरीन फ़ॉर्म में हैं  •  AFP via Getty Images

बांग्लादेश T20 क्रिकेट में कमाल के फ़ॉर्म में है। इस टूर्नामेंट से पहले उसने नीदरलैंड्स को तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था। इस टूर्नामेंट में भी उसने विजयी आगाज किया है। ऐसे में लिटन दास की टीम उसी फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगी।

बांग्लादेश की संभावित एकादश

: तंज़‍िद हसन, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ़ हसन, तौहीद हृदॉय, ज़ाकेर अली, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तसकीन अहमद, मुस्तफ़‍िज़ुर रहमान और शरिफ़ुल इस्लाम।
श्रीलंका की टीम एशिया कप के अपने पहले मुक़ाबले में जीत दर्ज कर अभियान का विजयी आगाज करना चाहेगी। कुसल मेंडिस और पतुम निसंका बेहतरीन फ़ॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की ज़‍िम्मेदारी होगी। मध्यक्रम में कप्तान असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

श्रीलंका की संभावित एकादश:

चरित असलंका (कप्तान), पतुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, कामिंदु मेंडिस, दसून शानका, वानिंदु हसरंगा, दुनित वेल्लालागे, महेश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा और मतीशा पतिराना।

मौसम और पिच का हाल

अबू धाबी में इस समय भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। अबू धाबी का यह मैदान काफ़ी पुराना है। यह मैदान छोटा है और यहां पर अक्‍सर बड़े रन देखने को मिलते हैं। यहां की पिच अक्‍सर सपाट रहती है।
BangladeshSri LankaBangladesh vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

