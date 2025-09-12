पुरुष T20 एशिया कप : भारत-पाकिस्तान भिड़ंत मतलब रोमांच की गारंटी

आमिर की आंधी बनी भारत के लिए चुनौती

Mohammad Amir के तीन झटकों ने भारत को संकट में डाल दिया • AFP

आमिर ने कोहली के लिए भी मुश्किल खड़ी की और दो बार उन्होंने कोहली का लगभग शिकार ही कर लिया था लेकिन क़िस्मत कोहली पर मेहरबान थी और एक बार पगबाधा पर बचने के बाद एक गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप कॉर्डन के ऊपर से चली गई। मैच बराबरी के पलड़े पर झुक चुका था लेकिन भारतीय पारी के सात ओवर की समाप्ति के साथ ही आमिर के कोटा के चार ओवर समाप्त हो गए और भारत को आमिर की आंधी से छुटकारा मिल गया।

कोहली ने यहां से युवराज सिंह के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। युवराज ने संभलकर बल्लेबाज़ी की जबकि कोहली ने भी सात चौकों की मदद से 51 गेंदों पर 49 रन बनाए। कोहली जब आउट हुए तब भारत को मात्र आठ रनों की दरकार थी और मुक़ाबले में 29 गेंदें बची हुई थीं। इस तरह भारत ने आमिर के झटकों से उबरते हुए एक छोटा प्रतीत होने वाला मुश्किल लक्ष्य हासिल कर लिया।

एक और रोमांचक मुक़ाबला और हार्दिक का हरफ़नमौला प्रदर्शन

148 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए तब तक जीत की राह आसान नहीं हुई जब तक हार्दिक ने बल्लेबाज़ी के लिए एक मुश्किल पिच पर 19वें ओवर में तीन चौके नहीं लगाए। हालांकि अभी भी भारत को जीत हासिल नहीं हुई थी और अंतिम ओवर में मोहम्मद नवाज़ ने समीकरण को तीन गेंद पर छह रनों की दरकार तक पहुंचा दिया था।

हार्दिक पंड्या ने छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई • AFP/Getty Images

लेकिन हार्दिक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का जड़कर भारत के लिए 17 गेंदों पर 33 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और पुरुष T20 एशिया कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और मुश्किल प्रतीत होती चेज़ को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इससे पहले हार्दिक ने चार ओवर में महज़ 25 रन देते हुए तीन अहम विकेट भी हासिल किए थे जिसके चलते पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 147 रन बना पाई थी।

इस मैच में रोचक भिड़ंत के साथ ही रणनीति के स्तर पर भी उठा-पटक साफ़ दिखाई दी थी। उमस और गर्मी भरे मौसम में पाकिस्तान के डेथ ओवर विशेषज्ञ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ और नसीम शाह को क्रैंप का सामना करना पड़ा। मध्य ओवरों में जब पाकिस्तान के स्पिनर भारतीय बल्लेबाज़ों पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे तब रवींद्र जाडेजा को ऊपर प्रमोट किया गया जिससे उनके स्पिनर दाएं हाथ के बल्लेबाज़ के लिए अधिक परेशानी न खड़ी कर सकें। जाडेजा ने आते ही नवाज़ की गेंद पर चौका और छक्का जड़ दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को नवाज़ का अंतिम ओवर देरी से कराने का निर्णय लेना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप उन्हें अंतिम ओवर नवाज़ से कराने पर मजबूर होना पड़ा।

पाकिस्तान ने की भारत की राह मुश्किल

पहले बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भारत ने एक तेज़ शुरुआत की थी और 4.2 ओवर में ही रोहित और के एल राहुल की जोड़ी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी जो उस समय T20I में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत द्वारा बनाए गए सबसे तेज़ 50 रन थे। अब यह पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत के लिए सबसे तेज़ 50 रनों की सूची में संयुक्त तौर पर आठवें स्थान पर है जो कि दर्शाता है कि बीते तीन वर्षों में छोटे प्रारूप में भारत की शैली में कैसे बदलाव आया है।

Mohammad Rizwan और Mohammad Nawaz ने तीसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े थे • AFP/Getty Images

ग्रुप मुक़ाबले में जिस प्रकार भारत ने जाडेजा को ऊपर प्रमोट किया वैसे ही पाकिस्तान ने भी बाएं हाथ के नवाज़ को उस समय चौथे नंबर पर बल्लेबाज़ी के लिए भेजा जब उनके पास मध्य क्रम में अन्य विकल्प मौजूद थे। पाकिस्तान का यह फ़ैसला उनके लिए कारगर सिद्ध हुआ।

17वें ओवर में हार्दिक ने रिज़वान (71) का भी शिकार कर लिया। इसके बाद रवि बिश्नोई 18वें ओवर में मात्र 8 रन दिए और अब मैच बराबरी पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान को अभी भी जीत के लिए दो ओवर में 26 रनों की दरकार थी। लेकिन 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 19 रन ख़र्च कर दिए जो कि उस समय T20I में डेथ में उनके द्वारा डाला गया दूसरा सबसे महंगा ओवर भी था। अंतिम ओवर में अर्शदीप द्वारा चौका खाने के बाद भी तेज़ गेंदबाज़ ने जब आसिफ़ अली को पगबाधा किया तब भी पाकिस्तान को दो गेंदों पर दो रनों की दरकार थी लेकिन इफ़्तिख़ार अहमद ने लो फ़ुल टॉस गेंद पर दो रन चुराते हुए पाकिस्तान को जीत दिला दी।