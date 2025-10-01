नक़वी : भारत ACC ऑफ़िस आकर एशिया कप की ट्रॉफ़ी ले सकता है

नक़वी ने X पर अपने अपने एक पोस्ट में कहा, "ACC के प्रेसीडेंट के तौर पर मैं उसी दिन भारतीय टीम को ट्रॉफ़ी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर आप सच में वह ट्रॉफ़ी लेने चाहते हैं तो ACC के ऑफ़िस में आइए और मुझसे ट्रॉफ़ी ग्रहण कीजिए।"

21 सितंबर को दूसरे मैच में हारिस रऊफ़ की दर्शकों की ओर की गई हरकत पर उन्हें भी आर्थिक जुर्माना लगा। इस मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा कि दोनों टीमों के बीच जीत-हार का रिकॉर्ड इतना एकतरफ़ा है कि अब कोई प्रतिद्वंद्विता बची ही नहीं हैं। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को हराकर फ़ाइनल जीता। एशिया कप फ़ाइनल में यह भारत-पाकिस्तान की पहली भिड़ंत थी।