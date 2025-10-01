मैच (10)
ख़बरें

नक़वी : भारत ACC ऑफ़िस आकर एशिया कप की ट्रॉफ़ी ले सकता है

ACC अक्ष्यक्ष ने सोशल मीडिया के जरिए इस मामले में फिर से एक नया बयान दिया है

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
01-Oct-2025 • 1 hr ago
ACC president Mohsin Naqvi was there for the final, India vs Pakistan, Asia Cup final, Dubai, September 28, 2025

मोहसिन नक़वी ने कहा है कि अगर भारत ट्रॉफ़ी लेना चाहता है तो उन्हें ACC ऑफ़िस आना पड़ेगा  •  Associated Press

एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने एकबार फिर से यह कहा कि जब तक भारतीय टीम उनके हाथ से ट्रॉफ़ी नहीं लेती है, तब तक भारत कोएशिया कप की विजेता ट्रॉफ़ी नहीं दिया जाएगा।
नक़वी ने X पर अपने अपने एक पोस्ट में कहा, "ACC के प्रेसीडेंट के तौर पर मैं उसी दिन भारतीय टीम को ट्रॉफ़ी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर आप सच में वह ट्रॉफ़ी लेने चाहते हैं तो ACC के ऑफ़िस में आइए और मुझसे ट्रॉफ़ी ग्रहण कीजिए।"
नक़वी का यह बयान मंगलवार को दुबई में हुई ताज़ा ACC बैठक के बाद आया है, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की। BCCI की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने वर्चुअली हिस्सा लिया। हालांकि उस मीटिंग में यह साफ़ नहीं हो पाया कि सूर्यकुमार यादव की टीम को ट्रॉफ़ी और विजेताओं के मेडल दिए जाएंगे या नहीं। रविवार को एशिया कप फ़ाइनल के बाद भारतीय टीम और नक़वी (जो PCB अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं) के बीच टकराव हो गया था, जिसकी वजह से प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी में एक घंटे से ज़्यादा देरी गई। भारतीय कप्तान और टीम ने नक़वी से ट्रॉफ़ी और मेडल लेने से इनकार कर दिया, जबकि नक़वी मंच पर पहुंच गए थे। आख़िरकार कुलदीप यादव, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने अपने व्यक्तिगत अवॉर्ड्स मंच पर मौजूद अन्य मेहमानों से लिए, जबकि ट्रॉफ़ी को ACC अधिकारी ने वापस ले लिया। भारत ने मंच पर जश्न तो मनाया, लेकिन न ट्रॉफ़ी थी और न ही विजेता मेडल।
यह टकराव पूरे एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चले आ रहे तनाव का चरम था। भारत ने मैदान पर पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, चाहे टॉस से पहले हो या मैच के बाद - जिस पर पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आग़ा ने बार-बार नाराज़गी जताई। 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के पहले मैच के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की टिप्पणियों के चलते उन्हें ICC 30% मैच फ़ीस का जुर्माना भी झेलना पड़ा था।
21 सितंबर को दूसरे मैच में हारिस रऊफ़ की दर्शकों की ओर की गई हरकत पर उन्हें भी आर्थिक जुर्माना लगा। इस मैच के बाद सूर्यकुमार ने कहा कि दोनों टीमों के बीच जीत-हार का रिकॉर्ड इतना एकतरफ़ा है कि अब कोई प्रतिद्वंद्विता बची ही नहीं हैं। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को हराकर फ़ाइनल जीता। एशिया कप फ़ाइनल में यह भारत-पाकिस्तान की पहली भिड़ंत थी।
पुरुष टीमों के लगातार तीन रविवार को एशिया कप में भिड़ने के बाद अब महिलाओं की टीमें 5 अक्तूबर को कोलंबो में चल रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी।
