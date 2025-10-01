एशिया कप में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर अभिषेक ने हासिल किए रिकॉर्ड रेटिंग अंक

अभिषेक श्रीलंका के ख़िलाफ़ अर्धशतक लगाने के बाद 931 रेटिंग अंक तक पहुंचे हैं। उन्होंने अब डाविड मलान के 2020 में बनाए गए 919 अंकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अभिषेक ने पिछले साल ही डेब्यू किया था और उन्होंने एशिया कप में 44.85 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता।