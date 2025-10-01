एशिया कप में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर अभिषेक ने हासिल किए रिकॉर्ड रेटिंग अंक
टूर्नामेंट में 314 रन बनाने के बाद वह 931 रेटिंग अंक तक पहुंच गए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड है
पाकिस्तान के ऑलराउंडर सईम अयूब पुरुषों की T20I रैंकिंग में नए नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं, जबकि भारत के सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा ने सबसे ज़्यादा रेटिंग प्वाइंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने पुरुषों की T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में अपनी बढ़त को और बढ़ाया है।
अयूब ऑलराउंडरों की रैंकिंग में चार स्थान ऊपर जाकर पहले स्थान पर पहुंचे और उन्होंने भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को पीछे छोड़ा। अयूब ने एशिया कप की छह पारियों में आठ विकेट लिए थे। हालांकि उन्होंने सात पारियों में सिर्फ़ 37 रन बनाए और चार बार शून्य पर आउट हुए। अफ़ग़ानिस्तान के मोहम्मद नबी एक स्थान गिरकर तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी और ज़िम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा भी शीर्ष पांच में शामिल हैं।
अभिषेक श्रीलंका के ख़िलाफ़ अर्धशतक लगाने के बाद 931 रेटिंग अंक तक पहुंचे हैं। उन्होंने अब डाविड मलान के 2020 में बनाए गए 919 अंकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अभिषेक ने पिछले साल ही डेब्यू किया था और उन्होंने एशिया कप में 44.85 की औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता।
अब उनके पास इंग्लैंड के फ़िल सॉल्ट से 82 अंकों की बढ़त है, जो दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि भारत के तिलक वर्मा तीसरे पर हैं। जॉस बटलर चौथे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि एशिया कप में 261 रन बनाने के बाद पतुम निसंका नंबर 5 पर पहुंच गए हैं।
गेंदबाजों में वरूण चक्रवर्ती ने एशिया कप में सात विकेट लेकर पहला स्थान बरकरार रखा है। कुलदीप यादव 17 विकेट लेने के बाद नौ स्थान ऊपर बढ़कर 12वें पर पहुंच गए हैं। शाहीन शाह अफ़रीदी 12 स्थान ऊपर बढ़कर संयुक्त रूप से 13वें स्थान पर हैं, जबकि बांग्लादेश के रिशाद हुसैन छह स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं।