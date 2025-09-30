इंदौर में महिला विश्व कप और पुराने नेहरू स्टेडियम की यादें

इंदौर में बादलों से घिरे आसमान के नीचे किशोरावस्था के आख़िर के सालों में पहुंच चुकी एक लंबी सी लड़की, नेहरू स्टेडियम की जर्जर बाउंड्री के बाहर बने सीमेंट के फु़टपाथ पर अपने बल्ले के हैंडल पर बैटिंग ग्लव्स कस रही है। वह अंडर-आर्म हाफ़ वॉली सीधे मेरी तरफ़ मारती है और तुरंत ही जीभ निकालकर शरारती मुस्कान देती है, मानो कहना चाहती हो कि यह जानबूझकर नहीं किया गया।

1964 में इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन बना यह मशहूर स्टेडियम अब जर्जर हो चुका है। इसने नौ पुरुषों के वनडे और दो महिलाओं के वनडे आयोजित किए थे, लेकिन 2001 के बाद से यहां कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं हुआ है। अब यह एक मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बदल चुका है, जहां ज़्यादातर मैदान पर घास उग आई है और कोनों में युवा खिलाड़ी फु़टबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते हैं।

इंदौर में सचिन तेंदुलकर ने पूरा किया था अपना 10,000 वनडे रन • ALLSPORT

तब तक अग्रवाल संन्यास ले चुकी थीं और दूरदर्शन पर कॉमेंट्री कर रही थीं। वह याद करती हैं कि मैदान पर बहुत साधारण सुविधाएं थीं। न्यूज़ीलैंड ने नौ विकेट पर 176 रन बनाए थे और भारत को जीत के लिए आख़िरी 15 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और उनका सिर्फ़ एक विकेट बचा था।

अग्रवाल ने ESPNcricinfo को बताया, ""तब तक ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से जीत जाएगा। मैं और सुशील भाई (सुशील दोशी, इंदौर के पत्रकार और कॉमेंटेटर) दोनों ने एक-दूसरे से कहा था, 'ये जीत की ख़ुशबू अब हमारे कमेंटेटर बॉक्स तक आने लगी है।' मुझे आज भी याद है।"

वह मानती हैं कि उस समय दर्शकों की संख्या हज़ार से कम थी, लेकिन वे खिलाड़ियों का ज़ोरदार समर्थन कर रहे थे।

न्यूजीलैंड की सलामी बल्लेबाज़ एमिली ड्रम्म ने इस मैच में 69 रन बनाए। यह उपमहाद्वीप का उनका पहला दौरा था। वह "औसत दर्जे" के होटल और सुविधाओं के साथ एडज़स्ट कर रही थीं, जबकि भीड़ पूरी तरह से भारत की समर्थक थी।

ड्रम्म याद करते हुए कहती हैं, ""वह मैच काफ़ी तनावपूर्ण था। कभी हम आगे, कभी भारत। शोरगुल वाला लेकिन अच्छा माहौल। हमें पता था कि हमने पर्याप्त रन नहीं बनाए थे, इसलिए यह कड़ा मुक़ाबला होगा। विकेट सही समय पर गिरते रहे, भारत साझेदारी बनाता और हम तोड़ देते। खिलाड़ियों के बीच थोड़ी बहस भी हुई। यह एक मज़ेदार मैच था। सच कहूं तो हम वहां से बचकर निकले।"

नेहरू स्टेडियम, जो कभी एक्सक्लूसिव क्रिकेट ग्राउंड था, अब मल्टी-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है • ESPNcricinfo Ltd

अब 25 साल बाद न्यूज़ीलैंड फिर से इंदौर लौट रहा है, जहां वे 2025 विश्व कप अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ करेंगे। इस दौरान खेल प्रोफ़ेशनल हो चुका है और इंदौर के पास भी नया होल्कर स्टेडियम है, जो 2006 से अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित करता है। हालांकि इस मैदान पर अभी तक किसी महिला अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी नहीं हुई है। इस विश्व कप में यहां पांच मैच होंगे, जिसमें 19 अक्टूबर को भारत-इंग्लैंड मुकाबला (2017 फ़ाइनल का रीमैच) भी शामिल है।