फ़ीचर्स

उम्र बस एक संख्या है : सीनियर खिलाड़ियों की विश्व कप XI

ESPNcricinfo कुछ ऐसे उल्लेखनीय खिलाड़ियों के करियर को सराह रहा है जिन्हें हम शायद अगले 50 ओवर के विश्व कप में खेलता नहीं देख पाएंगे

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Sep-2025 • 18 mins ago
The importance of Nat Sciver-Brunt's wicket is not lost on Harmanpreet Kaur, England vs India, 2nd Women's T20I, Bristol, July 1, 2025

बतौर कप्तान यह हरमनप्रीत कौर का पहला महिला वनडे विश्व कप होगा  •  PA Photos/Getty Images

30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला वनडे विश्व कप में कुछ ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें हम शायद अगले 50 ओवर के विश्व कप में खेलता न देख पाएं। ऐसे में ESPNcricinfo ने भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले विश्व कप का हिस्सा 11 सीनियर खिलाड़ियों के करियर पर एक नज़र डाली है।

अलीसा हीली

कप्तान अलीसा हीली जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहेंगी तो उनकी जगह को भरना ऑस्ट्रेलिया जैसे एक मज़बूत दल के लिए भी आसान नहीं होगा। चोटों से जूझते एक साल के बाद, हीली का मानना है कि इस विश्व कप के बाद भी उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने 2028 के ओलंपिक या उसके बाद खेलने की संभावना से इनकार कर दिया है। जो कोई भी उन्हें 2022 के संस्करण में रन-स्कोरिंग चार्ट में धमाल मचाते हुए याद करता है - जिसमें 56.55 की औसत से 509 रन और नॉकआउट चरण में दो शतक शामिल हैं, जिसमें फाइनल में इंग्लैंड के दिल तोड़ने वाला 170 रन भी शामिल है - उन्हें इस टूर्नामेंट में आखिरी बार देखने का आनंद आएगा।

सूज़ी बेट्स

पिछले T20 विश्व कप फ़ाइनल की पूर्व संध्या पर, जहां उन्होंने, सोफ़ी डिवाइन और ली ताहुहू ने ट्रॉफ़ी उठाई थी, "उम्रवादी" धारणाओं को चुनौती देना सूज़ी बेट्स के एजेंडे में था। और यहां वे सभी फिर से 35 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए न्यूज़ीलैंड का झंडा फ़हरा रही हैं। बेट्स 2013 में प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट थीं, जो उनके पांच विश्व कप (आगामी विश्व को जोड़ते हुए) में दूसरा विश्व कप था।
2017 और 2022 के संस्करण उनके आखिरी होने की उम्मीद के साथ, 38 वर्षीय बेट्स ने हाल ही में कहा, "कभी नहीं नहीं कहना चाहिए", लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि यह उनका आख़िरी विश्व कप होगा। उन्होंने हाल ही में ESPNcricinfo को बताया, "मुझे लगता है कि अब मेरी सूची में कोई मील का पत्थर नहीं है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपको पता चलता है कि आप अंत के करीब हैं, आप सचमुच हर मैच में जीत में योगदान देने की इच्छा रखते हैं, और यह इतना ही सरल है।"

चमरी अतापत्तू

कप्तान चमरी अतापत्तू ने लंबे समय से श्रीलंका के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर और कप्तान के रूप में भारी जिम्मेदारी संभाली है। अब उनके 35 साल के कंधों पर एक और बोझ है, अपनी टीम को "रिटायर होने से पहले" पहली बार महिला विश्व कप सेमीफ़ाइनल तक पहुंचाने की चाहत।
शुक्रवार को कप्तानों की बैठक में उन्होंने कहा, "अगर हम वहां पहुंचते हैं, तो हम अगले कदम तय कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है।"
श्रीलंका को 50 ओवर के विश्व कप में खेले हुए आठ साल हो गए हैं और अगर अतापत्तू जून 2023 से शुरू हुई अपनी साल भर की फ़ॉर्म को फिर से हासिल कर पाती हैं - जिसमें साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ नाबाद 195 रन की पारी सहित तीन नाबाद शतक शामिल थे - तो यह एक यादगार वापसी होगी।

हरमनप्रीत कौर

अगर यह हरमनप्रीत कौर का आख़िरी 50 ओवर का विश्व कप है, तो अगर भारत घरेलू मैदान पर अपना पहला सीनियर महिला ख़िताब जीतता है, तो यह उनके लिए कितनी बड़ी विदाई होगी। अपनी कई समकालीन खिलाड़ियों की तरह, 36 वर्षीय हरमनप्रीत भी अपना पांचवां वनडे विश्व कप खेल रही हैं, हालांकि कप्तान के रूप में यह उनका पहला विश्व कप है।
महिला विश्व कप इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक - 2017 के सेमीफ़ाइनल में 115 गेंदों पर नाबाद 171 रन - की सूत्रधार हरमनप्रीत का इस टूर्नामेंट में शानदार रिकॉर्ड रहा है। उनके सात वनडे शतकों में से तीन विश्व कप में रहे हैं, जहां उनका औसत 51.52 है, जबकि उनका कुल औसत 37.37 है। अपनी टीम से उम्मीदों का बोझ हटाने का उनका दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि व्यक्तिगत उपलब्धियां उनके दिमाग में हैं।
उन्होंने कहा, "मैं बस वहां जाकर आनंद लेना चाहती हूं और अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना चाहती हूं। यही मैं अपने आप से और अपनी टीम से कहती रही हूं... यह बहुत अधिक दबाव न लेने के बारे में है।"

सोफ़ी डिवाइन

T20 विश्व कप से पहले की तरह, सोफ़ी डिवाइन शुरू से ही अपने भविष्य के बारे में खुलकर बात कर रही हैं। पिछले साल, उन्होंने घोषणा की थी कि UAE में शानदार प्रदर्शन के बाद वह T20 कप्तानी छोड़ देंगी। इस बार, वह टूर्नामेंट के अंत में 50 ओवरों के क्रिकेट से संन्यास ले रही हैं।
डिवाइन ने ESPNcricinfo को बताया, "यह बहुत ख़ास होगा।" और उन्होंने पहले ही वनडे से संन्यास की घोषणा करने के अपने कारण भी बताए। "इसकी एक वजह, पिछले साल विश्व कप की तरह, यह थी कि मैं मैच का आनंद लेने, टीम के साथ मौजूद रहने और अच्छी क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित कर सकूं और उम्मीद है कि ट्रॉफ़ी घर लाऊं।"
बल्ले से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में, डिवाइन पूरी तरह से विध्वंसक हैं। गेंद से, उन्होंने हाल ही में सदर्न ब्रेव के लिए 6.70 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट लेकर द हंड्रेड के अंत में शीर्ष पांच विकेट लेने वालों की सूची में जगह बनाई।

हेदर नाइट

हेदर नाइट को अपने चौथे विश्व कप तक पहुंचने के लिए कठिन राह का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के निराशाजनक एशेज दौरे के बाद उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी खो दी और फिर घरेलू गर्मियों की शुरुआत में हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट लग गई और चार महीने कठिन पुनर्वास कार्य में लग गए।
इसके बाद से अपने पहले मैच में, उन्होंने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच में 48 गेंदों पर 41 और भारत के ख़िलाफ़ एक अन्य अभ्यास मैच में 47 गेंदों पर 37 रन बनाए। नए मुख्य कोच चार्लोट एडवर्ड्स और कप्तान नेट सिवर-ब्रंट के नेतृत्व में बदलाव के दौर से गुज़र रही इंग्लैंड टीम के लिए नाइट की बल्ले से विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होगी। उनका 35वां जन्मदिन अभी तीन महीने दूर है, इसलिए यह असंभव नहीं है कि नाइट 2029 में बेट्स की तरह खेल सकें, लेकिन यह समय ही बताएगा।

मारीज़ान काप

उनकी टीम की साथी खिलाड़ी जब प्यार से मारीज़ान काप को टीम की सख्त मुखिया कहती हैं, तो वे मज़ाक नहीं कर रही होतीं। लेकिन 16 साल के अपने पांच विश्व कप करियर में मैदान के अंदर और बाहर उनका व्यवहार उनके लिए बेहद सम्मान की बात है।
काप ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया में हुए विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, जहां उन्होंने दो मैचों में 7 और 0 रन बनाए थे और तीन ओवरों में कोई विकेट नहीं ले पाई थीं। लेकिन उस साधारण शुरुआत से ही एक बेहद आक्रामक खिलाड़ी उभरकर सामने आईं। उन्होंने भारत में हुए अगले विश्व कप में बल्ले से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने एक शतक और 61 रन बनाए, और 2022 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हुए विश्व कप मुक़ाबले में अपना एकमात्र वनडे मैच में पांच विकेट लिए।
तब से, उन्होंने विश्व कप के बाहर तीन और वनडे शतक लगाए हैं, जिनमें पिछले साल भारत के ख़िलाफ़ और इस महीने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाया शतक शामिल है। T20 में, काप का WPL के तीनों संस्करणों में लगातार सबसे बेहतरीन इकॉनमी रेट रहा है। अब पूरी टीम उनके लिए T20 विश्व कप में पिछले दो उपविजेता परिणामों से बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है।

एलिस पेरी

एलिस पेरी के बिना ऑस्ट्रेलियाई टीम की कल्पना करना मुश्किल है। इस साल का टूर्नामेंट उनके 35वें जन्मदिन से एक दिन पहले खत्म होने वाला है, और वह एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें आप 39 साल की उम्र में भी दौड़ते हुए देख सकते हैं।
विश्व कप में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी 2013 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में आई थी, और वनडे विश्व कप में उनका बल्लेबाज़ी औसत (56.08 बनाम 49.19) कुल औसत की तुलना में काफ़ी बेहतर है, हालांकि इस टूर्नामेंट में वह शतक नहीं बना पाई हैं।
इसके अलावा, 18 साल से भी ज़्यादा लंबे करियर के बाद, और 16 साल की उम्र में डेब्यू करने के बाद, अगर ऑस्ट्रेलिया यहां अपना ख़िताब बचाए रखता है तो उसके लिए और क्या हासिल करना बाकी रह जाएगा? ओलंपिक खेलों का स्वर्ण? ज़रूर। विश्व कप ख़िताब की हैट्रिक? शायद।

मेगन शूट

एक स्विंग गेंदबाज़, जिसने इस बात को छुपाया नहीं है कि यह उसका आख़िरी 50 ओवर का विश्व कप है, मेगन शूट उसी जगह पर लौटी हैं जहां उन्होंने पहली बार यह टूर्नामेंट खेला था - अपने तीसरे ही वनडे में। शूट ने उस टूर्नामेंट के दौरान विश्व कप में अपना संयुक्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया - न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 40 रन देकर 3 विकेट, जिसे उन्होंने चार साल बाद ब्रिस्टल में उसी प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ दोहराया।
शूट ने कहा, "मेरा अगले चार साल तक यहीं रहने का कोई इरादा नहीं है। भारत में वनडे विश्व कप खत्म करने का मौक़ा मिलना, जबकि मैंने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी, वाकई बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है कि जीत हासिल करना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन मैं बस इसका आनंद लेना चाहती हूं, इसकी विशालता को आत्मसात करना चाहती हूं और एक ऐसे देश में इसे साकार करना चाहती हूं जो स्पष्ट रूप से क्रिकेट का दीवाना है और जहां से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, उम्मीद है कि मुझे कुछ सफलता मिलेगी।"

इनोका राणावीरा

श्रीलंका की 39 वर्षीय बाएं हाथ की स्पिनर इनोका राणावीरा ने अपने देश के लिए 164 सीमित ओवरों के मैच खेले हैं और तीन बार चार विकेट लिए हैं, जिनमें से दो वनडे मैचों में हैं, और उनमें से एक भारत के ख़िलाफ़ 2022 के दौरे पर था।
राणावीरा इस साल न्यूज़ीलैंड दौरे पर नहीं खेल पाई थीं, लेकिन भारत और साउथ अफ़्रीका के साथ घरेलू त्रिकोणीय सीरीज़ के लिए उन्हें टीम में वापस बुलाया गया। इस श्रृंखला में उनका प्रदर्शन स्थिर रहा, हालांकि कुछ खास नहीं रहा। 20 वर्षीय ऑफ़ स्पिनर देवमी विहंगा श्रीलंका की स्पिन गेंदबाज़ी का भविष्य बनकर उभरीं।
राणावीरा का यह तीसरा विश्व कप होगा और 2017 के बाद पहला विश्व कप होगा, जहां वह कप्तान थीं और उनकी टीम 2022 में क्वालीफ़ाई करने से चूक गई थी।

उदेशिका प्रबोधनी

बाएं हाथ की तेज़ गेंदबाज़ 40 वर्षीय उदेशिका प्रबोधनी पिछले साल एशिया कप में श्रीलंका की शीर्ष गेंदबाज़ों में युवा स्पिनर कविशा दिलहारी के बाद दूसरे स्थान पर थीं। लगभग एक साल तक हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझने के बाद, वह श्रीलंका की विश्व कप टीम में लौटीं।
इसी दौरान मल्की मदारा ने पदार्पण किया, जिससे श्रीलंका को युवा और अनुभवी गेंदबाज़ों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिली। उनकी चतुर इनस्विंगर विपक्षी बल्लेबाज़ों के लिए परेशानी का सबब साबित हुई है, बस मिताली राज से भारत के ख़िलाफ़ श्रीलंका की पहली वनडे जीत के बारे में पूछिए, जिसने मेज़बान टीम को 2013 विश्व कप से बाहर कर दिया था।

ली ताहुहू

अगर पेरी, हरमनप्रीत, नाइट या कोई और अपनी लंबी उम्र में खेलने की क्षमता का इस्तेमाल करके अगली बार खेलती हैं, तो ली ताहुहू 12वीं महिला खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल होंगी।
वह अभी 35 साल की हुई हैं, लेकिन वह ख़ुद को न्यूज़ीलैंड की तीन "दादी" के साथ पाती हैं - यह उनका शब्द है, हमारा नहीं।
तेज़ गेंदबाज़ ताहुहू ने पिछले साल बाहर रहने के बाद 2023-24 के लिए व्हाइट फ़र्न्स की केंद्रीय अनुबंध सूची में वापसी की। उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ हाल ही में हुए दूसरे वनडे में स्मृति मंधाना, यास्तिका भाटिया और दीप्ति शर्मा को आउट किया।
