ख़बरें

सलमान आग़ा: भारत ने क्रिकेट का अनादर किया

पाकिस्तान के कप्तान ने एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के व्यवहार की आलोचना की

ESPNcricinfo स्टाफ़
29-Sep-2025 • 1 hr ago
17:33

आकाश : तिलक की पारी बेहतरीन थी लेकिन दुबे ने भी दिखा दिया कि उनमें काफ़ी दम है

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग़ा ने एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के व्यवहार को "निराशाजनक" करार दिया है।
आग़ा ने फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "वे हमसे हाथ नहीं मिलाकर हमें नहीं, बल्कि क्रिकेट का अनादर कर रहे हैं। अच्छी टीमें ऐसा नहीं करतीं, जो उन्होंने आज किया। हम ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर लेने अकेले गए क्योंकि हमें अपनी ज़िम्मेदारी निभानी थी। हमने वहां खड़े होकर अपने मेडल्स लिए। मैं कड़े शब्द नहीं कहना चाहता लेकिन यह बहुत अनादरपूर्ण था।"
रविवार को दुबई में भारत से एशिया कप फ़ाइनल आख़िरी ओवर में हारने के बाद प्रजेंटेशन समारोह शुरू होने में 90 मिनट से ज़्यादा की देरी हुई, क्योंकि भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चेयरमैन मोहसिन नक़वी से ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था, जो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं। यह घटना, उस कड़ी का हिस्सा है, जिसमें भारत ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों से दूरी बनाई रखी थी।
आग़ा ने कहा कि उन्हें भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से कोई समस्या नहीं है। उनका दावा था कि अगर फ़ैसला सूर्यकुमार के हाथ में होता तो वह टॉस से पहले उनसे हाथ मिलाते। उन्होंने यह भी इशारा किया कि टूर्नामेंट में पहले दोनों ने निजी तौर पर एक-दूसरे का अभिवादन किया था।
आग़ा ने कहा, "उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत में प्राइवेट में मुझसे हाथ मिलाया था, फिर चाहे प्री-टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ़्रेंस हो या जब हम रेफ़री की मीटिंग में मिले थे। लेकिन जब वह कैमरे के सामने होते हैं, तो हमसे हाथ नहीं मिलाते। मुझे यकीन है कि वह दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके हाथ में होता, तो वह मुझसे हाथ ज़रूर मिलाते।"
फ़ाइनल से पहले अपनी स्थिति दोहराते हुए आग़ा ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि क्रिकेट में विपक्षी टीम का हाथ मिलाने से इनकार करने का कोई और भी उदाहरण है। उन्होंने इसे क्रिकेट की खेल भावना के लिए "नुक़सानदायक" बताया।
उन्होंने कहा, "यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। इस टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ, वह बहुत बुरा था और मैं उम्मीद करता हूं कि यह किसी मोड़ पर रुक जाए क्योंकि यह क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। बिना कोई शक़ के ACC अध्यक्ष ही विजेताओं को ट्रॉफ़ी देंगे। अगर आप उनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे, तो फिर आपको यह कैसे मिलेगी?"
इस टूर्नामेंट में पहले हुए दोनों भारत-पाकिस्तान मैचों की तरह फ़ाइनल में भी टॉस पर या मैच के बाद दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया और दोनों टीमें प्रजेंटेशन समारोह शुरू होने तक अलग-अलग हडल्स में खड़ी रहीं। आगा ने कहा कि जो कुछ हुआ, उसने भारत या पाकिस्तान में खेल को देखने वाले लोगों के लिए अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया है और इसका दोष पूरी तरह विपक्षी टीम पर जाता है।
उन्होंने कहा, "मैं सिर्फ़ पाकिस्तान का कप्तान ही नहीं हूं, बल्कि मैं क्रिकेट का प्रशंसक भी हूं। अगर कोई बच्चा भारत या पाकिस्तान में देख रहा हो, तो हम उन्हें अच्छा संदेश नहीं दे रहे हैं। लोग हमें रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे। जो हुआ, वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको उन लोगों [भारत] से पूछना चाहिए, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, मुझसे नहीं।"
Salman AghaPakistanIndiaPakistan vs IndiaMen's T20 Asia Cup

