स्टंप्स • 9:30 AM पर मैच शुरू
68th Match, Southampton, September 24 - 27, 2025, County Championship Division One
पिछलाअगला
सरी Flagसरी
147 & 281
हैंपशायर Flagहैंपशायर
(52 ov, T:181) 248 & 148/9

दिन 3 - हैंपशायर को 33 रन की ज़रूरत

मौजूदा RR: 2.84
रिपोर्ट

काउंटी क्रिकेट में राहुल चाहर का जलवा, एक ही पारी में झटके सात विकेट

चाहर की फिरकी से हैम्पशायर पर डिविज़न 1 से बाहर होने का ख़तरा

Rahul Chahar bowls, India A vs New Zealand A, 3rd unofficial Test, Bengaluru, 2nd day, September 16, 2022

Rahul Chahar ने हैम्पशायर के ख़िलाफ़ झटके सात विकेट  •  Manoj Bookanakere/KSCA

हैम्पशायर काउंटी चैंपियनशिप के डिविज़न 1 से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। यूटिलिटा बाउल में सरी के लेग-स्पिनर राहुल चाहर की फ़िरकी ने हैम्पशायर को एक ऐसी स्थिति पर ला दिया है, जहां होने की उम्मीद वह कभी नहींं करेंगे।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाहर ने स्पिन लेती पिच का पूरा फ़ायदा उठाते हुए 45 रन देकर 7 विकेट लिए और हैम्पशायर की पारी को 61/0 से 148/9 पर पहुंचा दिया। यह चाहर का पहला काउंटी चैंपियनशिप है। दक्षिणी तट की यह टीम डिवीजन वन में बने रहने के लिए हार से बचना चाहती है, लेकिन 181 के लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 148/9 तक ही पहुंच पाई है।
ख़राब रोशनी के कारण खेल 4.35 बजे रोकना पड़ा। हैम्पशायर को अब भी 33 रन की ज़रूरत है। CricViz के आंकड़ों के मुताबिक उनके जीतने की संभावना महज 14% रह गई है।
सरी ने जब दिन की शुरुआत की थी, तब उनके चार विकेट शेष थे। लेकिन हैम्पशायर ने सुबह की गेंदबाज़ी में सुस्ती दिखाई। उनके गेंदबाज़ों ने 23 ओवर में 55 रन दिए और आख़िरी चार विकेट निकाले।
हैम्पशायर एक गेंदबाज़ कम लेकर उतरी थी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को पिछली शाम हाथ में चोट लगी थी। 181 के लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा कठिन भी था। इस सीज़न यूटिलिटा बाउल पर सबसे बड़ा सफल पीछा 148 रन का ही था, जो उन्होंने यॉर्कशायर के ख़िलाफ़ किया था।
लंच से पहले एक मुश्किल ओवर भी गुजरा, जिसमें गेंद फिशर ऑर के बैट के बहुत क़रीब से गुज़रे, जिससे लगा कि वह कैच आउट हो गए हैं। लेकिन अंपायर ने उस अपील हो नकार दिया। ऑर को जीवनदान भी मिला। शॉर्ट कवर पर उनका कैच भी छोड़ा गया। पहले 12 ओवर में ही 50 रन बन गए थे। लेकिन फिर विकेट गिरने लगे। गेंद तेज़ी से टर्न होने लगी, जो बल्लेबाज़ों को काफ़ी परेशान कर रही थी।
एक समय पर 61 रन पर कोई विकेट नहीं गंवाने वाली हैम्पशायर की टीम ने अगले 59 रन बनाने में नौ विकेट गंवा दिए। इस दौरान डैन लॉरेंस और चाहर ने घातक गेंदबाज़ी की।
Rahul ChaharSurreyHampshireCounty Championship Division One

हैंपशायर पारी
खिलाड़ीRb
ए जी एच ओर
बोल्ड4896
एफ़ एस मिडलटन
बोल्ड1848
एन आर टी गबिंस
lbw17
टी ई ऐल्बर्ट
बोल्ड1320
बी सी ब्राउन
lbw510
एल ए डॉसन
कैच816
जे के फ़ुलर
नाबाद2954
डब्ल्यू सुंदर
कैच1117
एस डब्ल्यू करी
lbw211
के जे ऐबट
कैच311
बी व्हील
नाबाद022
अतिरिक्त(b 8, lb 2)
कुल148(9 विकेट; 52 Ovs)
