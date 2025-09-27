काउंटी क्रिकेट में राहुल चाहर का जलवा, एक ही पारी में झटके सात विकेट

भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाहर ने स्पिन लेती पिच का पूरा फ़ायदा उठाते हुए 45 रन देकर 7 विकेट लिए और हैम्पशायर की पारी को 61/0 से 148/9 पर पहुंचा दिया। यह चाहर का पहला काउंटी चैंपियनशिप है। दक्षिणी तट की यह टीम डिवीजन वन में बने रहने के लिए हार से बचना चाहती है, लेकिन 181 के लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 148/9 तक ही पहुंच पाई है।

ख़राब रोशनी के कारण खेल 4.35 बजे रोकना पड़ा। हैम्पशायर को अब भी 33 रन की ज़रूरत है। CricViz के आंकड़ों के मुताबिक उनके जीतने की संभावना महज 14% रह गई है।

सरी ने जब दिन की शुरुआत की थी, तब उनके चार विकेट शेष थे। लेकिन हैम्पशायर ने सुबह की गेंदबाज़ी में सुस्ती दिखाई। उनके गेंदबाज़ों ने 23 ओवर में 55 रन दिए और आख़िरी चार विकेट निकाले।

हैम्पशायर एक गेंदबाज़ कम लेकर उतरी थी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को पिछली शाम हाथ में चोट लगी थी। 181 के लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा कठिन भी था। इस सीज़न यूटिलिटा बाउल पर सबसे बड़ा सफल पीछा 148 रन का ही था, जो उन्होंने यॉर्कशायर के ख़िलाफ़ किया था।

लंच से पहले एक मुश्किल ओवर भी गुजरा, जिसमें गेंद फिशर ऑर के बैट के बहुत क़रीब से गुज़रे, जिससे लगा कि वह कैच आउट हो गए हैं। लेकिन अंपायर ने उस अपील हो नकार दिया। ऑर को जीवनदान भी मिला। शॉर्ट कवर पर उनका कैच भी छोड़ा गया। पहले 12 ओवर में ही 50 रन बन गए थे। लेकिन फिर विकेट गिरने लगे। गेंद तेज़ी से टर्न होने लगी, जो बल्लेबाज़ों को काफ़ी परेशान कर रही थी।