निसंका का शतक गया बेकार, सुपर ओवर में हारा श्रीलंका

भारत 202/5 (अभिषेक 61, तिलक 49*, तीक्षणा 1-36) ने श्रीलंका 202/5 (निसंका 107, परेरा 58, हार्दिक 1-7) को सुपर ओवर में हराया

इन सबके बीच भी भारत लगातार बाउंड्री ढूंढता रहा। बीच के ओवरों में तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर 42 गेंदों पर 66 रन जोड़ दिए। श्रीलंका को विकेट तो नियमित अंतराल पर मिले, लेकिन भारत की बल्लेबाज़ी गहराई और नियंत्रण ऐसी थी कि विेकेट गिर रहे होने से भी रन गति पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। श्रीलंका की ओर से पांच गेंदबाज़ों को विकेट भी मिले। लेकिन किसी के खाते में एक से ज़्यादा विकेट नहीं आए और छह में से कोई भी गेंदबाज़ छह की इकॉनमी से कम पर नहीं रुका।

बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को पारी की चौथी गेंद पर ही कुसल मेंडिस के रूप में पहला झटका लग गया था। इसके बाद निसंका और परेरा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाज़ों पर जमकर हमला बोला। दोनों की बदौलत श्रीलंका ने पावरप्ले में 72 रन बना दिए थे। दोनों ही बल्लेबाज़ों ने अपने अर्धशतक केवल 25 गेंदों में पूरे किए। दोनों के बीच 127 रनों की साझेदारी 70 गेंदों में हुई जो इस फ़ॉर्मेट में श्रीलंका की पिछले 11 सालों में सबसे बड़ी और कुल मिलाकर तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।

अंतिम गेंद तक गया मैच

Pathum Nissanka का शतक गया बेकार • AFP/Getty Images

पहली चार गेंदों में केवल पांच रन देकर हर्षित ने भारत की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। हालांकि पांचवीं गेंद पर शानका के बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर गेंद डीप थर्ड बाउंड्री के बाहर चली गई। अंतिम गेंद शानका कनेक्ट तो नहीं कर सके लेकिन दौड़कर दो रन दोनों बल्लेबाज़ों ने ले लिए थे। शानका ने यदि डाइव नहीं लगाया होता और दूसरे छोर पर देखा होता तो श्रीलंका को तीसरा और विजयी रन भी मिल जाता।

सुपर ओवर में श्रीलंका का सरेंडर

सुपर ओवर में अर्शदीप ने पहली गेंद पर ही कुसल परेरा को कैच आउट कराया और पहली तीन गेंदों में केवल एक रन दिए। चौथी गेंद वाइड रही और पांचवीं गेंद पर शानका रन आउट हो गए थे। सैमसन ने विकेट के पीछे से शानका को रन आउट किया था, लेकिन अंपायर ने उन्हें कैच आउट दिया था। शानका ने रिव्यू मांगा और इस वजह से गेंद डेड मानी गई और रन आउट को स समय वैध नहीं माना गया। हालांकि, अगली ही गेंद पर शानका डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच थमा बैठे। इस तरह भारत को केवल तीन रन का लक्ष्य मिला।