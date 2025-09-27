निसंका का शतक गया बेकार, सुपर ओवर में हारा श्रीलंका
अर्शदीप ने सुपर ओवर में दिए केवल दो रन, पहली गेंद पर जीता भारत
ओवर 20 • श्रीलंका 202/5
क्या फ़ाइनल से पहले बुमराह और वरुण को फिर से मिलेगा आराम?
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|107
|58
|कैच
|0
|1
|स्टंप
|58
|32
|कैच
|5
|9
|कैच
|3
|7
|नाबाद
|22
|11
|नाबाद
|2
|2
|अतिरिक्त
|(b 1, w 4)
|कुल
|202(5 विकेट; 20 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|भारत
|3
|3
|0
|6
|0.913
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|4
|0.329
|बांग्लादेश
|3
|1
|2
|2
|-0.831
|श्रीलंका
|3
|0
|3
|0
|-0.418
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|3
|3
|0
|6
|1.278
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.270
|अफ़ग़ानिस्तान
|3
|1
|2
|2
|1.241
|हॉन्ग कॉन्ग
|3
|0
|3
|0
|-2.151