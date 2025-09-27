मैच (16)
परिणाम
18वां मैच (N), दुबई, September 26, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला
भारत Flagभारत
202/5
श्रीलंका Flagश्रीलंका
(20 ov, T:203) 202/5

मैच टाई (भारत सुपर ओवर में जीता)

प्लेयर ऑफ़ द मैच
पतुम निसंका
, श्रीलंका
107 (58)
pathum-nissanka
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
पतुम निसंका
, श्रीलंका
pathum-nissanka
निसंका का शतक गया बेकार, सुपर ओवर में हारा श्रीलंका

अर्शदीप ने सुपर ओवर में दिए केवल दो रन, पहली गेंद पर जीता भारत

नीरज पाण्डेय
26-Sep-2025 • 1 hr ago
Arshdeep Singh delivered a Super Over masterclass, India vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 26, 2025

Arshdeep Singh ने की कमाल की गेंदबाज़ी  •  Associated Press

भारत 202/5 (अभिषेक 61, तिलक 49*, तीक्षणा 1-36) ने श्रीलंका 202/5 (निसंका 107, परेरा 58, हार्दिक 1-7) को सुपर ओवर में हराया
एशिया कप 2025 के आख़िरी सुपर-4 मुक़ाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए अभिषेक शर्मा की शानदार अर्धशतकीय पारी और संजू सैमसनतिलक वर्मा की बेहतरीन बल्लेबाज़ी की बदौलत 202 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका के बल्लेबाज़ों ने भी जबरदस्त मुक़ाबला किया। पतुम निशंका के शतक ने उन्हें लक्ष्य के बेहद क़रीब पहुंचा दिया, लेकिन आख़िरी गेंद पर स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह की लाजवाब गेंदबाज़ी ने भारत को जीत दिला दी।
पहले गेंदबाज़ी करते हुए श्रीलंका ने कोई बड़ी ग़लती नहीं की और दूसरे ओवर में ही उन्हें शुभमन गिल का विकेट मिल गया था। हालांकि, इसके बाद अभिषेक की आंधी आई और भारत ने पावरप्ले में 71 रन बना दिए। सूर्यकुमार यादव का फ़्लॉप शो जारी रहा और आज भी वह 12 रन ही बना सके। थोड़ी ही देर बाद 31 गेंदों में 61 रन बनाकर नौवें ओवर में अभिषेक भी आउट हो गए।
इन सबके बीच भी भारत लगातार बाउंड्री ढूंढता रहा। बीच के ओवरों में तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने मिलकर 42 गेंदों पर 66 रन जोड़ दिए। श्रीलंका को विकेट तो नियमित अंतराल पर मिले, लेकिन भारत की बल्लेबाज़ी गहराई और नियंत्रण ऐसी थी कि विेकेट गिर रहे होने से भी रन गति पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। श्रीलंका की ओर से पांच गेंदबाज़ों को विकेट भी मिले। लेकिन किसी के खाते में एक से ज़्यादा विकेट नहीं आए और छह में से कोई भी गेंदबाज़ छह की इकॉनमी से कम पर नहीं रुका।
बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को पारी की चौथी गेंद पर ही कुसल मेंडिस के रूप में पहला झटका लग गया था। इसके बाद निसंका और परेरा ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाज़ों पर जमकर हमला बोला। दोनों की बदौलत श्रीलंका ने पावरप्ले में 72 रन बना दिए थे। दोनों ही बल्लेबाज़ों ने अपने अर्धशतक केवल 25 गेंदों में पूरे किए। दोनों के बीच 127 रनों की साझेदारी 70 गेंदों में हुई जो इस फ़ॉर्मेट में श्रीलंका की पिछले 11 सालों में सबसे बड़ी और कुल मिलाकर तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है।
32 गेंदों में 58 रन बना चुके परेरा को 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर वरूण चक्रवर्ती ने स्टंप आउट कराया। इसके बाद भारत को वापसी की हल्की सी उम्मीद दिखी। 16वें ओवर में कप्तान चरित असलंका और 17वें ओवर में कामिंडु मेंडिस को चलता करके भारत ने श्रीलंका का स्कोर 163/4 कर दिया। निसंका एक छोर से टिके हुए थे 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर सामने की ओर छक्का मारकर उन्होंने अपना पहला T20I शतक पूरा किया। वह इस फ़ॉर्मेट में शतक लगाने वाले चौथे श्रीलंकाई बल्लेबाज़ बने हैं।

अंतिम गेंद तक गया मैच

इस समय श्रीलंका को अंतिम 18 गेंदों में जीत के लिए 33 रन चाहिए थे। अक्षर द्वारा डाले गए 18वें ओवर में श्रीलंका को 10 रन मिले जिसमें दासुन शानका द्वारा लगाया गया छक्का भी शामिल रहा। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने 11 रन खर्च किए और अब हर्षित राणा को अंतिम ओवर में 12 रन बचाने थे। पहली ही गेंद पर हर्षित ने ख़तरनाक निसंका का विकेट निकाल दिया।
पहली चार गेंदों में केवल पांच रन देकर हर्षित ने भारत की उम्मीदों को बढ़ा दिया था। हालांकि पांचवीं गेंद पर शानका के बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर गेंद डीप थर्ड बाउंड्री के बाहर चली गई। अंतिम गेंद शानका कनेक्ट तो नहीं कर सके लेकिन दौड़कर दो रन दोनों बल्लेबाज़ों ने ले लिए थे। शानका ने यदि डाइव नहीं लगाया होता और दूसरे छोर पर देखा होता तो श्रीलंका को तीसरा और विजयी रन भी मिल जाता।

सुपर ओवर में श्रीलंका का सरेंडर

सुपर ओवर में अर्शदीप ने पहली गेंद पर ही कुसल परेरा को कैच आउट कराया और पहली तीन गेंदों में केवल एक रन दिए। चौथी गेंद वाइड रही और पांचवीं गेंद पर शानका रन आउट हो गए थे। सैमसन ने विकेट के पीछे से शानका को रन आउट किया था, लेकिन अंपायर ने उन्हें कैच आउट दिया था। शानका ने रिव्यू मांगा और इस वजह से गेंद डेड मानी गई और रन आउट को स समय वैध नहीं माना गया। हालांकि, अगली ही गेंद पर शानका डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच थमा बैठे। इस तरह भारत को केवल तीन रन का लक्ष्य मिला।
भारत की ओर से गिल और सूर्यकुमार शुरूआत करने आए थे। वानिंदु हसरंगा गेंदबाज़ी करने आए थे और सूर्या ने पहली गेंद पर ही भारत को जीत दिला दी। उन्होंने डीप कवर की और शॉट खेला और फिर तीन रन भागकर पूरे कर लिए।
Abhishek SharmaTilak VarmaPathum NissankaKusal PereraShubman GillSuryakumar YadavSanju SamsonKusal MendisVarun ChakravarthyCharith AsalankaKamindu MendisArshdeep SinghHarshit RanaSri LankaIndiaIndia vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

जीत की संभावना
श्रीलंका 50%
भारतश्रीलंका
100%50%100%भारत पारीश्रीलंका पारी

ओवर 20 • श्रीलंका 202/5

पतुम निसंका c चक्रवर्ती b हर्षित 107 (58b 7x4 6x6 103m) SR: 184.48
W
मैच टाई (भारत सुपर ओवर में जीता)
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

क्या फ़ाइनल से पहले बुमराह और वरुण को फिर से मिलेगा आराम?

श्रीलंका के ख़िलाफ़ सुपर 4 का यह मैच फ़ाइनल में पहुंचने या न पहुंचने के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है

फ़ाइनल में उतरने से पहले अपनी अंतिम तैयारियों को परखना चाहेगा भारत

एशिया कप के अंतिम सुपर-4 मुक़ाबले में भारत का सामना श्रीलंका से

श्रीलंका पारी
खिलाड़ीRb
पी निसंका
कैच10758
के मेंडिस
कैच01
कुसल परेरा
स्टंप5832
सी असलंका
कैच59
के मेंडिस
कैच37
डी शनका
नाबाद2211
जे लियानगे
नाबाद22
अतिरिक्त(b 1, w 4)
कुल202(5 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत33060.913
पाकिस्तान32140.329
बांग्लादेश3122-0.831
श्रीलंका3030-0.418
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका