मैच (17)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)
ICC Women's WC (Warm-up) (2)
NEP vs WI (1)
एशिया कप (2)
IND-A vs AUS-A (1)
ZIM-W vs UAE-W (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ख़बरें

जयसूर्या : यह टीम बहुत आगे तक जा सकती है

श्रीलंका के मुख्य कोच एशिया कप में श्रींलका के प्रदर्शन से ख़ुश हैं लेकिन उन्हें फ़ाइनल में न पहुंचने का मलाल भी है

Shashank Kishore
शशांक किशोर
27-Sep-2025 • 2 hrs ago
श्रीलंका के मुख्य कोच सनथ जयसूर्या विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीलंका ने दुबई में भारत के ख़िलाफ़ एशिया कप सुपर फ़ोर मैचआख़िरी ओवर में गंवा दिया है।
उनकी यह हार जुलाई 2024 की यादों को ताज़ा कर गई, जब उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ एक आसान सी दिख रही जीत को गंवा दिया था। पल्लेकल स्टेडियम में खेले गए उस मैच में श्रीलंका को छह विकेट शेष रहते दो ओवरों में सिर्फ़ नौ रन चाहिए थे। फिर भी वे रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव की गेंदबाज़ी के सामने लड़खड़ा गए और मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां वे केवल एक रन ही बना पाए, जिसे सूर्यकुमार ने एक ही गेंद में हासिल कर लिया था।
शुक्रवार को, श्रीलंका को जीतने के लिए आख़िरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, जबकि छह विकेट शेष थे और शतकवीर पथुम निसंका क्रीज़ पर मौजूद थे। लेकिन वह आख़िरी ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दसुन शानका ने मैच को आगे बढ़ाया और आख़िरी गेंद पर तीन रन की ज़रूरत थी। लेकिन आख़िरी गेंद पर वह सिर्फ़ दो ही रन बना पाए। और मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां भारतीय टीम ने बाज़ी मार ली।
जयसूर्या ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "मैं चाहता था कि हम मैच को सामान्य तरीक़े से ही जीत लें। कोई भी कप्तान या कोच सुपर ओवर में नहीं जाना चाहता। दुर्भाग्य से दसुन तीसरा रन पूरा नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के ख़िलाफ़ हम किसी मानसिक अवरोध के साथ खेलते हैं। हमारी बल्लेबाज़ी लाइन-अप मज़बूत है। 200 (203) का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमने लगभग उस स्कोर को हासिल कर लिया था, जो हमारी बल्लेबाज़ी की गुणवत्ता को दर्शाता है।"
श्रीलंका की क्लास या गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है, और निसंका इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। 2021 में टेस्ट बल्लेबाज़ के रूप में पहचान बनाने के बाद, वह अब एक ज़बरदस्त व्हाइट-बॉल खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले ही हफ़्ते ग्रुप स्टेज के बाद निसंका ने जयसूर्या के प्रभाव और कोच द्वारा उन्हें एक अलग पहचान विकसित करने की स्वतंत्रता देनेकी खुलकर प्रशंसा की थी। शुक्रवार को उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और 58 गेंदों पर 107 रन की शानदार पारी खेली।
जयसूर्या ने निसंका और परेरा की पारी के बारे में कहा, "जब आप 202 (203) का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको लगातार बाउंड्री तलाशनी होती है। उनकी साझेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जब हमने विकेट खोना शुरू किया, तो मोमेंटम दूसरी ओर चला गया। चेज़ में ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि किसी न किसी को जोखिम लेना पड़ता है। दुख की बात है कि पतुम ग़लत समय पर आउट हो गए, और बाद में गेंद ज़्यादा टर्न होने लगी। फिर भी यह एक बहुत अच्छा मैच था।"
"कुसल हमारी टीम में स्पिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने उस भूमिका को फिर से अच्छी तरह निभाया, हालांकि मैं चाहता था कि वह और देर तक बल्लेबाज़ी करें। दोनों ने सोच-समझकर जोखिम लिया, और जब उन्हें बाउंड्री चाहिए थी, तो उन्होंने उसे अंजाम दिया। पतुम को हाल ही में हैमस्ट्रिंग की समस्या भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने टीम के लिए 100% दिया, जो उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
जयूसर्या ने आगे कहा, "आज भारत ने 200 से अधिक रन बनाने के लिए अच्छा क्रिकेट खेला। हमारे लड़कों ने दिखाया कि वे उसका पीछा करने में सक्षम हैं, लेकिन हम फिर से थोड़ा पीछे रह गए। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उस मैच को छोड़कर, मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूं। हालांकि फ़ाइनल में न पहुंचने से निराश हूं। हमारे पास बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी की गुणवत्ता है। अहम यह है कि हम परिस्थितियों और प्रतिद्वंद्वी के अनुसार अपनी योजनाओं को लगातार अंजाम दें। अगर हम ऐसा करते हैं, तो यह टीम बहुत आगे जा सकती है।"
Sanath JayasuriyaPathum NissankaDasun ShanakaSri LankaIndiaIndia vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback