तीसरे दिन गेंदबाज़ों और राहुल ने दिखाया दम

भारत ए 194 और 167/2 (राहुल 74, साई सुदर्शन 43, मर्फ़ी 2/49) को ऑस्ट्रेलिया ए 420 और 185 (मैक्स्वीनी 85*, सुथार 3/50, बराड़ 3/42) से जीत के लिए 243 रनों की ज़रूरत

तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया ए की पारी शुरू हुई तो वे पहली पारी की बड़ी बढ़त के बावजूद दूसरी पारी में 16 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। उनके विकेटों के गिरने का सिलसिला तीसरे दिन सुबह भी जारी रहा, जब दिन की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने कूपर कॉनली को क्लीन बोल्ड कर दिया। कॉनली सिराज की ऑफ़ स्टंप की गुड लेंथ गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाए, उसे छोड़ने गए और गेंद उनके ऑफ़ स्टंप की गिल्ली उड़ा ले गई।

इसके बाद नेथन मैक्स्वीनी (नाबाद 85) और जॉश फ़िलिपे (50) के बीच पांचवें विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी हुई। जहां मैक्स्वीनी बेहद ही सजग ढंग से बल्लेबाज़ी कर रहे थे, वहीं फ़िलिपे ने पहले मैच की ही तरह हाथ चलाए। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ़ 48 गेंदें लीं और आठ चौके लगाए।

फ़िलिपे को मानव सुथार ने अपनी बाहर जाती गेंद से विकेट के पीछे लपकवाया। इसके बाद विकेटों के गिरने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया।

गुरनूर बराड़ ने लगातार गेंदों पर जैक एडवर्ड्स और विल सदरलैंड को आउट किया। जहां एडवर्ड्स उनकी लेग साइड की गेंद को ग्लांस करने के चक्कर में कीपर को कैच दे बैठे, वहीं सदरलैंड स्टंप की गेंद को फ़्लिक करने गए, लेकिन गेंद सीधे मिडविकेट पर नितीश कुमार रेड्डी के हाथों में थी।

पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले मर्फ़ी को सुथार ने अपना शिकार बनाया और इसके बाद यश ठाकुर ने कोरी रॉकीचॉली को स्लिप में ध्रुव जुरेल को कैच दिया। वह गेंद को ऑन साइड में हवाई शॉट मारना चाहते थे, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद खड़ी हुई और जुरेल ने स्लिप में एक आसान कैच लपका। इसके बाद ठाकुर ने अपनी ही गेंद पर हेनरी थॉर्नटन का एक बेहतरीन कैच लपककर ऑस्ट्रेलिया ए की पारी का अंत किया।

412 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए की टीम को केएल राहुल (74, रिटायर्ड हर्ट) और नारायण जगदीशन (36) ने बेहतरीन शुरूआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 104 गेंदों में 85 रन जोड़े और मैदान के चारों तरफ़ कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर भारतीय टेस्ट टीम में चयन का जश्न मनाया। जगदीशन, मर्फ़ी की एक अंदर आती लेंथ गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन वह शॉर्ट लेग पर लपके गए।

रिटायर होने से पहले राहुल काफ़ी सहज दिख रहे थे और उन्होंने अपनी इंग्लैंड दौरे की पारी को जारी रखा। उन्होंने नौ चौके लगाए और अपनी ऑन साइड की गेम पर काम किया। वह 35वें ओवर की समाप्ति पर बिना किसी चोट के रिटायर हुए।

वहीं देवदत्त पड़िक्कल, मर्फ़ी की बाहर निकलती गेंद को समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। पड़िक्कल की भी भारतीय टेस्ट टीम में वापसी हुई है और उन्होंने पहले अनाधिकृत टेस्ट में शतक भी लगाया था। हालांकि इस बार वह असफल रहें। वह पहली पारी में भी सिर्फ़ एक रन बनाकर आउट हुए थे।

दिन के खेल की समाप्ति पर साई सुदर्शन के साथ मानव सुथार एक रन बनाकर खेल रहे हैं। सुदर्शन ने पहली पारी में जबरदस्त और जुझारू अर्धशतक लगाया था और दूसरे छोर पर गिरते विकेटों के बीच अपना विकेट भी संभाले रखा था।