ख़बरें

प्रसिद्ध कृष्णा को लगी सिर में चोट, यश ठाकुर ने किया कन्कशन सब्स्टियूट

ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ मैच में हेनरी थॉर्नटन के बाउंसर पर लगी चोट, आज होना है वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टीम का चयन

Daya Sagar
दया सागर
24-Sep-2025 • 2 hrs ago
Prasidh Krishna celebrates a wicket on the final day, England vs India, 2nd Test, Edgbaston, 5th day, July 6, 2025

Prasidh Krishna को थॉर्नटन की गेंद पर सिर पर चोट लगी  •  Getty Images

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा को ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ मैच में भारत ए के लिए खेलते हुए सिर में चोट लग गई और उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा। उन्हें भारत ए की पारी के 39वें ओवर में तेज़ गेंदबाज़ हेनरी थॉर्नटन के बाउंसर पर चोट लगी, जब वह उनके बाउंसर को पुल करने के चक्कर में अपने हेल्मेट पर गेंद खा बैठे। हालांकि तब अनिवार्य कन्कशन के बाद उन्होंने खेलना जारी रखा।
लेकिन तीन ओवर बाद जब 42वां ओवर समाप्त हुआ, तो वह अचानक से पवेलियन की तरफ़ जाने लगे और नए बल्लेबाज़ मोहम्मद सिराज ने बल्लेबाज़ी में उनकी जगह ली। चोट लगने से पहले प्रसिद्ध ने थॉर्नटन की ही एक बाउंसर गेंद को पुल करते हुए छक्का लगाया था।
हालांकि जब भारतीय टीम का नौवां विकेट सुदर्शन के रूप में गिरा तो प्रसिद्ध की जगह यश ठाकुर कन्कशन सब्सिट्यूट के रूप में बल्लेबाज़ी के लिए आए।
हालांकि अभी तक यह साफ़ नहीं हो पाया है कि प्रसिद्ध की यह चोट कितनी गंभीर है, लेकिन वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए भारतीय टीम के चयन के दिन ऐसा होना चिंता का विषय ज़रूर है।
दिन के खेल के बाद थॉर्नटन ने कहा, "मुझे लगता है कि गेंद उन्हें सीधे जाकर लगी और शुरू में वह ठीक थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या वह ठीक हैं, तो उन्होंने कहा कि हां वह ठीक हैं। इसके बाद उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। यह थोड़ी देर बाद वाली कन्कशन जैसी स्थिति थी। मैं उन्हें अगला ओवर डालने वाला था, तभी उन्हें सिरदर्द और थोड़ी चक्कर जैसी महसूस होने लगी। मुझे लगता है कि गेंद उन्हें बहुत बुरी जगह पर लगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वह ठीक होंगे। मुझे नहीं पता कि उन्हें कन्कशन के कारण बाहर किया गया है या नहीं, लेकिन हां गेंद उन्हें सीधे जाकर लगी थी।"
फ़िलहाल मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ए के 420 रनों के जवाब में भारत ए की टीम सिर्फ़ 194 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ए की टीम ने फॉलो-ऑन ना देते हुए दूसरी बार बल्लेबाज़ी करने का निर्णय लिया है।
भारत के इंग्लैंड दौरे पर तीन मैच खेलकर 14 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध ने पहले अनाधिकृत टेस्ट में कुल 21 ओवर किए थे, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। इस मैच की पहली पारी में उन्होंने 17 ओवर गेंदबाज़ी की थी, जहां उन्होंने 76 रन देकर एक विकेट लिए थे।
वह भारत की वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाश दीप के साथ तेज़ गेंदबाज़ों के दल में जगह बनाने के प्रबल दावेदार हैं।
Prasidh KrishnaIndiaAustralia A vs India AAustralia A tour of India

दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं।dayasagar95

