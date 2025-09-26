पिछले तीन महिला विश्व कप के कुछ यादग़ार पल

हम 13वें महिला वनडे विश्व कप के बहुत क़रीब हैं और इस टूर्नामेंट ने पिछले 52 सालों में कई शानदार पल दिए हैं। चलिए पिछले तीन विश्व कप से पांच यादगार लम्हों और प्रदर्शनों को देखते हैं, जिन्होंने खेल को किसी न किसी तरह बदल दिया।

अलिसा हीली का 2022 नॉकआउट में दबदबा

ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़े मंच पर बड़े विपक्षियों के ख़िलाफ़ और नॉकआउट मैचों में हमेशा चमकती है। अलिसा हीली ने 2022 विश्व कप में ये सब एक साथ कर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को सातवां वनडे विश्व कप जिताया।

चार दिन बाद फ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने 170 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज़ और विश्व कप ख़िताब तीनों जीत लिया। वह टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 509 रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं।

हीली ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए ये अद्भुत विश्व कप था, लेकिन मेरे लिए फ़ाइनल की पारी बेहद ख़ास थी। बड़े मैच में योगदान देकर टीम को जीत दिलाना हमारे लिए बहुत ख़ास था।"

2017 सेमीफाइनल में हरमनप्रीत की 171*

कंधे की चोट के बावजूद हरमनप्रीत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों पर 20 चौके और 7 छक्के जड़े। वह 50 से 100 तक सिर्फ 26 गेंदों में और फिर 100 से 150 तक सिर्फ 17 गेंदों में पहुंचीं। उनकी यह पारी तुरंत क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गई।

हरमनप्रीत कहती हैं, "वह पारी मेरे और महिला क्रिकेट दोनों के लिए बेहद ख़ास थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी और महिला क्रिकेट दोनों में बहुत बदलाव आए। जब हम भारत लौटे, तो लोगों की भीड़ और उनका स्वागत बेहद ख़ास था। आज भी उस पारी को याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।"

2017 सेमीफाइनल में झूलन द्वारा लानिंग को आउट करना

अगर हरमनप्रीत की 171* नहीं होती, तो शायद इस विकेट की और भी ज़्यादा चर्चा होती। अनुभवी झूलन गोस्वामी ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक बल्लेबाज़ों में से एक मेग लानिंग को आउट किया। गेंद ऑफ़ स्टंप पर आकर हल्का सा बाहर निकली और ऑफ़ स्टंप उड़ गया।

गोस्वामी ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने पहले दो मैचों में विकेट नहीं मिलने पर ख़ुद को टीम से बाहर करने की बात कही थी, लेकिन कोच ने उन्हें लीड करने के लिए कहा और उन्होंने शानदार वापसी की।

श्रीलंका की पहली बड़ी वनडे कप जीत

कप्तान शशिकला सिरिवर्दने ने कहा, "मैच जीतने के बाद हम सब दौड़ते हुए मैदान पर पहुंचे। वह पल कभी नहीं भूल सकता। उस मैच ने हमारी ज़िंदगी और क्रिकेट बदल दी।"

अन्या श्रब्सोल ने तोड़े दिल

फ़ाइनल में भारत को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे और दो विकेट बचे थे। श्रब्सोल ने आख़िरी ओवर में दो विकेट लेकर इंग्लैंड को ख़िताब दिलाया और ऐतिहासिक छह विकेट लेकर प्लेयर ऑफ़ द मैच बनीं।

श्रब्सोल ने बाद में कहा, "मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, यह अविश्वसनीय मैच था।"